Wołodymyr Zełenski przekazał w mediach społecznościowych, że w Iziumie w obwodzie charkowskim odkryto masowy grób. Prezydent Ukrainy dodał, że na miejscu rozpoczęły się już stosowne procedury, a więcej potwierdzonych informacji zostanie opublikowanych w piątek.

Wołodymyr Zełenski / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

"Jutro do Iziuma przybędą dziennikarze ukraińscy i zagraniczni. Chcemy, aby świat wiedział, co się naprawdę dzieje i do czego doprowadziła rosyjska okupacja. Bucza, Mariupol, teraz niestety Izium... Rosja wszędzie zostawia śmierć. I musi za to zostać pociągnięta do odpowiedzialności. Świat musi rozliczyć Rosję z tej wojny. Zrobimy wszystko, żeby tak było" - napisał Zełenski.

"Wieczna pamięć tym, którym okupanci odebrali życie! Wieczna chwała każdemu, kto walczy o Ukrainę!" - zakończył prezydent Ukrainy.

Twarda i pryncypialna reakcja

Ukraina musi pokazać, że na każdy przejaw rosyjskiego terroru będzie twarda i pryncypialna reakcja - powiedział w wystąpieniu wideo Wołodymyr Zełenski, którego cytuje agencja Ukrinform.

Dzisiaj podziękowałem Pani Ursuli von der Leyen, która już po raz drugi od początku inwazji odwiedziła Kijów, za udzielone nam wsparcie - makrofinansowe, sankcyjne, obronne. Rozmawialiśmy również o współpracy energetycznej, która jest niezwykle ważna dla Ukrainy i każdego kraju UE przed zimą, którą Rosja będzie próbowała wykorzystać przeciwko nam wszystkim w Europie - powiedział prezydent.

Poinformowałem panią przewodniczącą Komisji Europejskiego o nowej i szczególnie nikczemnej taktyce rosyjskich terrorystów - atakach na infrastrukturę energetyczną i hydrotechniczną. Właśnie podczas jej pobytu w Ukrainie armia rosyjska przeprowadziła nowy atak rakietowy na Krzywy Róg. W obu przypadkach na budowle hydrotechniczne. Cel tych uderzeń jest całkowicie jasny. To są ataki na ludzi, na normalność życia na Ukrainie. Państwo terrorystyczne stara się pokazać, że takimi uderzeniami może zrekompensować tchórzostwo i niekompetencję wojska, niepowodzenie w wysiłkach na rzecz uniknięcia sankcji i izolacji ekonomicznej - podkreślił Zełenski.

Zełenski stwierdził, że na każdy przejaw rosyjskiego terroryzmu zawsze będzie twarda i zasadnicza reakcja.

Dlatego potrzebny jest ósmy pakiet sankcji UE - rozmawialiśmy o tym z panią Ursulą. Potrzebna jest też pryncypialna decyzja Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie państwa terrorystycznego, prawne uznanie tego statusu, o czym rozmawialiśmy ostatnio podczas wizyty sekretarza stanu USA Anthony'ego Blinkena w Kijowie - przypomniał przywódca Ukrainy.

Potrzebny jest postęp w dostarczaniu Ukrainie systemów obrony powietrznej. Mamy już umowy z niektórymi krajami, nasi dyplomaci współpracują z innymi. Chcę podkreślić, że bez zapewnienia nam wystarczającej liczby skutecznych systemów obrony przeciwlotniczej, które będą chronić ukraińskie niebo, Rosja nadal będzie bezkarna i prowokować nowe lokalne i globalne kryzysy. Dlatego ochrona Ukrainy przed rosyjskimi rakietami jest naprawdę podstawowym elementem globalnego bezpieczeństwa - zakończył Zełenski.