Prezydent zaznaczył, że w miejscach dotkniętych atakami trwają akcje ratunkowe. Dodał, że na bieżąco otrzymuje raporty od ministra spraw wewnętrznych Ihora Kłymenki, ministra rozwoju społeczności i terytoriów Ołeksija Kułeby, szefów obwodowych administracji wojskowych oraz prezesa państwowej spółki Naftohaz Serhija Koreckiego. Zełenski podkreślił, że oczekuje od urzędników maksymalnie szybkiej i skutecznej pracy przy usuwaniu skutków ataków w regionach.

"Dzisiaj Rosjanie ponownie zaatakowali naszą infrastrukturę, wszystko, co zapewnia ludziom normalne życie. Potrzebna jest większa ochrona, szybsza realizacja wszystkich porozumień obronnych, zwłaszcza dotyczących obrony przeciwlotniczej, aby pozbawić sensu ten terror powietrzny" - napisał.

Jego zdaniem jednostronne zawieszenie broni w powietrzu jest możliwe i właśnie ono może otworzyć drogę do prawdziwej dyplomacji. "Ameryka i Europa muszą podjąć działania, aby zmusić (przywódcę Rosji Władimira) Putina do zaprzestania działań" - podkreślił ukraiński przywódca.

Potężny atak na Lwów

Jak informowaliśmy wcześniej , szczególnie mocno w wyniku nocnych ataków ucierpiał Lwów. Mer miasta Andrij Sadowy przekazał dziennikarzowi RMF FM Jakubowi Rybskiemu, że w mieście zginęły co najmniej dwie osoby.

Celem ataku były obrzeża i okolice Lwowa.

Nasze szpitale są w gotowości, bo atak był potężny, i rakiety, i drony - podkreślił mer.

Do szpitala trafili 46-letni mężczyzna i 60-letnia kobieta, którzy doznali bardzo poważnych obrażeń głowy.