5 osób nie żyje, a ok. 10 zostało rannych – takie są wstępne dane po rosyjskich atakach na Ukrainę, do których doszło w nocy z soboty na niedzielę. Wyliczenia przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. Rosja ostrzelała naszego wschodniego sąsiada m.in. rakietami Kindżał i ok. 500 dronami bojowymi.

"Tej nocy Ukraina ponownie znalazła się pod rosyjskim ostrzałem - ponad 50 rakiet i około 500 dronów bojowych. Uderzono rakietami manewrującymi, (dronami) Shahed, a także Kindżałami. Atak dotknął obwody: lwowski, iwano-frankowski, zaporoski, czernihowski, sumski, charkowski, chersoński, odeski i kirowohradzki. Obecnie wiadomo o około 10 osobach, które ucierpiały w wyniku ataku. Niestety, pięć osób zginęło. Składam szczere kondolencje wszystkim, którzy stracili bliskich w wyniku tego terroru" - napisał Zełenski w serwisie X.

Kyiv Post podało, że cztery ofiary to członkowie jednej rodziny, którzy zginęli we własnym domu.

Prezydent zaznaczył, że w miejscach dotkniętych atakami trwają akcje ratunkowe. Dodał, że na bieżąco otrzymuje raporty od ministra spraw wewnętrznych Ihora Kłymenki, ministra rozwoju społeczności i terytoriów Ołeksija Kułeby, szefów obwodowych administracji wojskowych oraz prezesa państwowej spółki Naftohaz Serhija Koreckiego. Zełenski podkreślił, że oczekuje od urzędników maksymalnie szybkiej i skutecznej pracy przy usuwaniu skutków ataków w regionach.

"Dzisiaj Rosjanie ponownie zaatakowali naszą infrastrukturę, wszystko, co zapewnia ludziom normalne życie. Potrzebna jest większa ochrona, szybsza realizacja wszystkich porozumień obronnych, zwłaszcza dotyczących obrony przeciwlotniczej, aby pozbawić sensu ten terror powietrzny" - napisał.

Jego zdaniem jednostronne zawieszenie broni w powietrzu jest możliwe i właśnie ono może otworzyć drogę do prawdziwej dyplomacji. "Ameryka i Europa muszą podjąć działania, aby zmusić (przywódcę Rosji Władimira) Putina do zaprzestania działań" - podkreślił ukraiński przywódca.

Potężny atak na Lwów

Jak informowaliśmy wcześniej, szczególnie mocno w wyniku nocnych ataków ucierpiał Lwów. Mer miasta Andrij Sadowy przekazał dziennikarzowi RMF FM Jakubowi Rybskiemu, że w mieście zginęły co najmniej dwie osoby.

Celem ataku były obrzeża i okolice Lwowa. 

Nasze szpitale są w gotowości, bo atak był potężny, i rakiety, i drony - podkreślił mer.

Do szpitala trafili 46-letni mężczyzna i 60-letnia kobieta, którzy doznali bardzo poważnych obrażeń głowy. 

Ostrzały kolejny dzień z rzędu

Wczoraj informowaliśmy o rosyjskim ostrzale stacji kolejowej i pociągu w miejscowości Szostka w obwodzie sumskim na północnym wschodzie Ukrainy. Jedna osoba zginęła, a kilkadziesiąt zostało rannych.

Zełenski podkreślił wówczas, że siły rosyjskie nie mogły nie wiedzieć, że atakują ludność cywilną.

