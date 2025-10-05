5 osób nie żyje, a ok. 10 zostało rannych – takie są wstępne dane po rosyjskich atakach na Ukrainę, do których doszło w nocy z soboty na niedzielę. Wyliczenia przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. Rosja ostrzelała naszego wschodniego sąsiada m.in. rakietami Kindżał i ok. 500 dronami bojowymi.
"Tej nocy Ukraina ponownie znalazła się pod rosyjskim ostrzałem - ponad 50 rakiet i około 500 dronów bojowych. Uderzono rakietami manewrującymi, (dronami) Shahed, a także Kindżałami. Atak dotknął obwody: lwowski, iwano-frankowski, zaporoski, czernihowski, sumski, charkowski, chersoński, odeski i kirowohradzki. Obecnie wiadomo o około 10 osobach, które ucierpiały w wyniku ataku. Niestety, pięć osób zginęło. Składam szczere kondolencje wszystkim, którzy stracili bliskich w wyniku tego terroru" - napisał Zełenski w serwisie X.
Kyiv Post podało, że cztery ofiary to członkowie jednej rodziny, którzy zginęli we własnym domu.