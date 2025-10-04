Kilkadziesiąt osób zostało rannych w rosyjskim ataku na stację kolejową w miejscowości Szostka w obwodzie sumskim na północnym wschodzie Ukrainy. Trafiony został pasażerski pociąg jadący do Kijowa. Jeden z wagonów się zapalił. To w nim było najwięcej poszkodowanych osób.

Pociąg zniszczony w rosyjskim ataku / Facebook/Wołodymyr Zełenski /

"Rosja zaatakowała dworzec kolejowy w miejscowości Szostka. Wróg celowo uderzył w infrastrukturę cywilną, pociąg pasażerski relacji Szostka-Kijów. Poszkodowani zostali pasażerowie. Na miejscu pracują ratownicy, lekarze i wszystkie służby ratunkowe" - poinformował w sobotę szef władz wojskowych regionu Ołeh Hryhorow w komunikatorze Telegram.

Jak dodał, powstaje sztab operacyjny, ludziom udzielana jest niezbędna pomoc. Ustalana jest skala zniszczeń i liczba poszkodowanych - zaznaczył. Według wstępnych informacji rannych zostało co najmniej 30 osób. Dwoje dzieci trafiło do szpitala.

Wszystko wskazuje na to, że w wagon pociągu stojącego na stacji Szostka uderzył rosyjski dron kamikadze. Trafił w początek składu, tuż za lokomotywą. Ten wagon jest w znacznej cześci zniszczony, wybuchł w nim pożar. Na miejsce przyjechały ekipy ratownicze, jednak ich działania były utrudnione, bo alarm powietrzny trwał i Rosjanie kontynuowali atak w okolicy.

Zełenski: Brutalny rosyjski atak

"Brutalny rosyjski atak dronem na dworzec kolejowy w Szostce w obwodzie sumskim. (...) Obecnie wiadomo już o kilkudziesięciu poszkodowanych osobach. Wstępnie wiadomo, że w miejscu uderzenia znajdowali się zarówno pracownicy Ukrzaliznyci (ukraińskich kolei państwowych - red.), jak i pasażerowie" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, dołączając nagranie wideo pokazujące skutki ataku.

Zełenski podkreślił, że siły rosyjskie nie mogły nie wiedzieć, że atakują ludność cywilną, i że jest to terror, którego świat nie ma prawa ignorować. "Każdego dnia Rosja odbiera ludziom życie. I tylko siła może zmusić ich do zaprzestania tych działań. Słyszeliśmy zdecydowane oświadczenia Europy i Ameryki, i już dawno nadszedł czas, aby je wszystkie zrealizować" - oświadczył.