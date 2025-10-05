Co najmniej trzy osoby nie żyją, a kilka zostało rannych w potężnym rosyjskim ataku na Lwów - przekazał reporterowi RMF FM mer miasta Andrij Sadowy. Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę.

/ RMF FM

W nocy Rosjanie dronami i rakietami zaatakowali całe terytorium Ukrainy.

W obwodzie zaporoskim w południowo-wschodniej części kraju zginęła kobieta a dziewięć osób zostało rannych, wśród nich 16-letnia dziewczyna.

Zmasowany atak na Lwów

Rosjanie przeprowadzili też jeden z potężniejszych od wielu miesięcy ataków na Lwów.

Mer Lwowa Andrij Sadowy powiedział reporterowi RMF FM Jakubowi Rybskiemu, że Rosjanie zaatakowali miasto nie tylko dronami, jak robili to zazwyczaj w tej części Ukrainy, ale także rakietami. Celem ataku były obrzeża i okolice Lwowa.

Nasze szpitale są w gotowości, bo atak był potężny, i rakiety, i drony - podkreślił mer. Są zabici i ranni - dodał.

Alarm obowiązuje. Rakiety wciąż są w powietrzu - mówił Sadowy, który łączył się z naszym reporterem ze schronu.