Co najmniej trzy osoby nie żyją, a kilka zostało rannych w potężnym rosyjskim ataku na Lwów - przekazał reporterowi RMF FM mer miasta Andrij Sadowy. Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę.
W nocy Rosjanie dronami i rakietami zaatakowali całe terytorium Ukrainy.
W obwodzie zaporoskim w południowo-wschodniej części kraju zginęła kobieta a dziewięć osób zostało rannych, wśród nich 16-letnia dziewczyna.
Rosjanie przeprowadzili też jeden z potężniejszych od wielu miesięcy ataków na Lwów.
Mer Lwowa Andrij Sadowy powiedział reporterowi RMF FM Jakubowi Rybskiemu, że Rosjanie zaatakowali miasto nie tylko dronami, jak robili to zazwyczaj w tej części Ukrainy, ale także rakietami. Celem ataku były obrzeża i okolice Lwowa.
Nasze szpitale są w gotowości, bo atak był potężny, i rakiety, i drony - podkreślił mer. Są zabici i ranni - dodał.
Alarm obowiązuje. Rakiety wciąż są w powietrzu - mówił Sadowy, który łączył się z naszym reporterem ze schronu.