"Niczego nie można wykluczyć, nie potwierdzam, nie zaprzeczam" - tak prezydent Andrzej Duda odpowiedział na pytanie dziennikarzy, czy zamierza zadzwonić do prezydenta Trumpa lub prezydenta Zełenskiego po wczorajszej awanturze w Gabinecie Owalnym. "W moim przekonaniu, jeśli ktoś jest w stanie doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie, to tylko Stany Zjednoczone mają taki potencjał; nikt inny (...). Nie da się słowami obronić Ukrainy" - stwierdził. "Trzeba wrócić do stołu rozmów, trzeba usiąść do negocjacji, Wołodymir Zełenski powinien wrócić do tego stołu" - dodał.

/ Radek Pietruszka / PAP

W sobotę po południu Andrzej Duda udał się z wizytą do USA, gdzie m.in. spotka się z Polonią oraz weźmie udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Przed wylotem, na lotnisku Okęcie w Warszawie, prezydent skomentował piątkową awanturę, do której doszło w Białym Domu.

Andrzej Duda o spotkaniu Trumpa z Zełenskim

Doszło do impasu - powiedział w sobotę Andrzej Duda, mając na myśli piątkowe spotkanie prezydentów USA i Ukrainy , które miało dotyczyć perspektyw zakończenia rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie.

Prezydent Duda stwierdził, że jego zdaniem Ukraina powinna jeszcze raz "zasiąść do rozmów" z Donaldem Trumpem.

Ja już zamieściłem komunikat po mojej rozmowie z Wołodymirem Zełenskim (przed wylotem Andrzeja Dudy na spotkanie z Donaldem Trumpem - przyp. red.), że powinien prowadzić spokojne, konstruktywne negocjacje. Tak, to jest pewien rodzaj targowania się, bo prezydent Trump to wielkiego formatu biznesmen. Jest miliarderem amerykańskim (…), działa w sposób biznesowy. Powiedziałem Wołodymirowi, że uważam, że trzeba się po prostu do tego dostosować i szukać porozumienia z nim - mówił Andrzej Duda.

Dzisiaj powiem tak: trzeba wrócić do stołu rozmów, trzeba usiąść do negocjacji, Wołodymir Zełenski powinien wrócić do tego stołu, spokojnie negocjując takie rozwiązanie, że Ukraina będzie bezpieczna. A my, którzy jesteśmy sojusznikami Ukrainy i wspieramy Ukrainę od samego początku, będziemy go w tym wspierali (...). Nie widzę innej siły poza USA, która mogłaby zatrzymać rosyjską agresję. Zełenski powinien wrócić do stołu negocjacyjnego - dodał.

Nam na pokoju ogromnie zależy, to jest interes Polski. To wymaga - w moim osobistym przekonaniu - powrotu do stołu negocjacji - powiedział Andrzej Duda.

Na pytanie dziennikarzy, czy Donald Trump i J.D. Vance okazali brak szacunku Zełenskiemu i narodowi ukraińskiemu, polski prezydent odparł, że "mogą być różne" oceny tej sytuacji.

Pamiętajmy, że spotkanie odbyło się w Gabinecie Owalnym, centralnym punkcie Stanów Zjednoczonych, a niektórzy powiedzą pewnie - nie bez przyczyny - że także centralnym punktem świata, jeżeli chodzi o politykę. Każdy polityk nawet z największych potęg europejskich rozumie, że są takie pewne kanony i normy zachowania, których wszyscy do tej pory przestrzegali - powiedział Duda.

Kłótnia prezydentów USA i Ukrainy. Trump: Igrasz z III wojną światową

W piątek w Białym Domu Waszyngtonie nie doszło do podpisania umowy o minerałach.

Nie odbyła się też wspólna konferencja prasowa Donalda Trumpa i Wołodymira Zełenskiego, która miała zwieńczyć udane - w założeniu - rozmowy m.in. o pokojowym zakończeniu wojny, którą zapoczątkowała Rosja.

Prezydent USA - oprócz kwestii biznesowych - nie dał Ukrainie żadnych gwarancji bezpieczeństwa.

"Zełenski nie uszanował Stanów Zjednoczonych Ameryki w ich ukochanym Gabinecie Owalnym" - napisał Trump po spotkaniu, podczas którego wielokrotnie podkreślał, że przywódca Ukrainy powinien dziękować Stanom.

Albo zawrzesz umowę, albo wycofujemy się, a jeśli się wycofamy, będziesz musiał walczyć. Nie sądzę, żeby to dobrze poszło i się o tym przekonasz (...) - mówił także Donald Trump.

Kiedy Zełenski powiedział, że Ameryka nie czuje tego, co czuje Ukraina, ale "może kiedyś poczuje", Trump odparł: Nie mów nam, co mamy czuć. Próbujemy rozwiązać problem. Nie mów nam, co mamy czuć. Nie jesteś w pozycji, aby cokolwiek dyktować.

Zobacz również: Pierwszy wpis Zełenskiego po fiasku spotkania z Trumpem

Do kłótni włączył się też wiceprezydent J.D. Vance, który powtórzył, że Zełenski powinien dziękować Trumpowi. Prezydent USA dodał również m.in., że Zełenski nie okazuje mu szacunku.