​Nie wiemy na pewno, co się stało w Przewodowie, ale jestem pewien, że to był rosyjski pocisk - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według polskich i amerykańskich przedstawicieli rakieta, która spadła na Lubelszczyznę była pociskiem ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Kijów jednak przekonuje, że ma dowody na "rosyjski ślad".

Wołodymyr Zełenski / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

Nie wiem na 100 procent, co się stało. Myślę, że świat również tego nie wie - powiedział Wołodymyr Zełenski, który połączył się zdalnie z uczestnikami Bloomberg New Economy Forum w Singapurze. Ale jestem pewien, że to był rosyjski pocisk, jestem pewien, że strzelaliśmy pociskami obrony przeciwlotniczej - mówił.

Ukraiński prezydent przekonywał, że do czasu zakończenia śledztwa nie można z pewnością stwierdzić, że pocisk, który spadł w Przewodowie i zabił dwie osoby, pochodzi z ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

Jesteśmy wdzięczni, że nikt nas nie oskarża, bo na naszym terytorium walczymy z rosyjskimi rakietami - powiedział Zełenski.

Prezydent Ukrainy porównywał także incydent w Przewodowie do sytuacji, gdy pod koniec października rosyjska rakieta uderzyła w miejscowość Naslavcea w Mołdawii. Tam jednak nie było wątpliwości, że mamy do czynienia z pociskiem armii Federacji Rosyjskiej.

15 listopada w Przewodowie na Lubelszczyźnie doszło do eksplozji, w wyniku której zginęły dwie osoby. Według wstępnych ustaleń polskich i amerykańskich ekspertów, w pobliże suszarni zboża w regionie spadła rakieta z ukraińskiego systemu obrony przeciwlotniczej.

Kijów konsekwentnie temu jednak zaprzecza. W pierwszych godzinach po informacjach o eksplozji Zełenski mówił o "rosyjskiej rakiecie" , a dzień później sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ołeksij Daniłow przekonywał, że posiadają dowody wskazujące na "rosyjski ślad".

Ukraińcy domagali się także dostępu do miejsca eksplozji w Przewodowie dla swoich ekspertów. Zełenski zaznaczył, że taka zgoda została wyrażona.

Wczoraj domagaliśmy się włączenia nas do wspólnej międzynarodowej komisji śledczej i już późnym wieczorem otrzymaliśmy potwierdzenie. Nasi specjaliści z samego rana pojadą na miejsce - stwierdził.

Informację o dostępie do śledztwa potwierdził szef Biura Polityki Międzynarodowej kancelarii prezydenta Jakub Kumoch.

Powtarzam jeszcze raz: Ukraina nie jest winna tego, że broni się przed Rosją i walczy z rosyjskimi rakietami. Ukraińscy eksperci są dopuszczeni na miejsce. Dziękuję ambasadzie amerykańskiej w Polsce i ambasadzie ukraińskiej za współpracę w tej bardzo ważnej sprawie - napisał.

Sytuacja jest jednak niejasna. Polscy śledczy bowiem nie potwierdzają tym doniesieniom.