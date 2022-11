​Konieczne jest nakłonienie Rosji do "prawdziwych rozmów pokojowych" - oświadczył w poniedziałek wieczorem w nagraniu wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że Rosja wywiera "destabilizujący wpływ" na cały szereg problemów, w tym na przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zełenski podkreślił, że wpływ ten jest szczególnie szkodliwy obecnie, kiedy świat stoi w obliczu wojny, kryzysu energetycznego i żywnościowego oraz - jak powiedział - "niszczenia normalnych stosunków międzynarodowych".

Sprawa zmian klimatu została "szczególnie poszkodowana", ale pod żadnym pozorem nie należy jej zaniedbywać - zauważył Zełenski.

Jeśli ktoś podchodzi poważnie do spraw klimatu musi również podejść poważnie do konieczności natychmiastowego powstrzymania rosyjskiej agresji, przywrócenia naszej integralność terytorialnej i zmuszenia Rosję do prawdziwych rokowań pokojowych - powiedział ukraiński prezydent.

Reuter przypomina, że jeden z doradców Zełenskiego powiedział wcześniej, że Ukraina jest gotowa do rozmów z przywódcą Rosji, ale nie z Władimirem Putinem.

Według dziennika "Washington Post", administracja prezydenta Bidena zachęca Ukrainę do zasygnalizowania, że jest otwarta na ewentualne rozmowy.

Nowe systemy obrony przeciwlotniczej

Ukraina otrzymała nowe systemy obrony przeciwlotniczej, które znacznie poprawiły skuteczność obrony przed atakami z powietrza - oświadczył także wieczorem w nagraniu wideo ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Dodał, że ochrona ukraińskiego nieba nie jest jeszcze stuprocentowa, "ale stopniowo zmierzamy do tego celu".

Możemy dzisiaj powiedzieć, że ostatnia eskalacja rosyjskiego terroru rakietowego i przy użyciu dronów spowodowała, że świat odpowiedział - nową pomocą dla Ukrainy. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić, by jak najwięcej krajów włączyło się do tej pomocy - powiedział Zełenski.

Poinformował też, że w poniedziałek okupanci rosyjscy atakowali ponad 50 miast i miejscowości ukraińskich w Donbasie, Zaporożu, obwodzie chersońskim i dniepropietrowskim używając rakiet, samolotów i wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych.