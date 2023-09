Wołodymyr Zełenski poleci do Stanów Zjednoczonych, by spotkać się z prezydentem Joe Bidenem. Do rozmów na najwyższym szczeblu dojdzie w ramach 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydent Ukrainy spotka się również w USA z Andrzejem Dudą.

Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski / Shutterstock Informacje o spotkaniu Biden-Zełenski przekazała w czwartek amerykańska telewizja NBC. Dokładnego terminu jednak nie podano, co ma najprawdopodobniej związek ze względami bezpieczeństwa. Nie jest też jasne, gdzie dokładnie spotkanie będzie miało miejsce. W grę wchodzą dwie lokalizacje - Nowy Jork i Waszyngton. Zełenski wystąpi w tym roku na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ pierwszy raz od pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę. W ubiegłym roku przywódca Ukrainy nagrał swoje przemówienie, które wyemitowano w czasie Zgromadzenia. Obok spotkania z Bidenem, z którym ostatnio rozmawiał twarzą w twarz podczas szczytu NATO w Wilnie w lipcu, Zełenski ma się spotkać w Nowym Jorku również z prezydentem Andrzejem Dudą. Prezydent RP poinformował, że tematem rozmów będzie m.in. kwestia ukraińskiego zboża. Zobacz również: Rumunia zaostrza ograniczenia lotów przy granicy z Ukrainą

