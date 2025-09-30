Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał we wtorek niepokojące wieści dot. Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Z powodu rosyjskich ostrzałów elektrownia siódmy dzień pozostaje odłączona od zasilania i pracuje na generatorach dieslowskich, z których jeden uległ awarii. Siłownia jest okupowana przez Rosjan od 2022 r.
"Z powodu rosyjskich ostrzałów elektrownia została odłączona od zasilania, od sieci energetycznej. Jest zaopatrywana w prąd z generatorów Diesla. To sytuacja nadzwyczajna. Generatory i sama elektrownia nie są do tego przystosowane i nigdy nie pracowały w takim trybie tak długo. Już mamy informacje, że jeden z generatorów uległ awarii" - powiadomił Zełenski m.in. w serwisie X.