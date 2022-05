Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wysłał list do 12-letniego Brytyjczyka, Thomasa Handley'a. Chłopiec wcześniej wyraził swoje poparcie dla walczącego kraju w czasie rosyjskiej agresji. O liście poinformował brytyjski resort edukacji w mediach społecznościowych.

Wołodymyr Zełenski / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT / PAP/EPA

12-latek na co dzień uczy się w szkole w angielskim mieście Durham. Na lekcji, podczas której rozmawiano na temat wojny rosyjsko-ukraińskiej postanowił napisać list poparcia dla "najlepszego prezydenta". Dodał także, ze "chętnie pomaga Ukrainie". Odręcznie napisany list dołączył do paczki z artykułami medycznymi, odzieżą, żywnością, przyborami toaletowymi i wózkami inwalidzkimi, które szkoła wysłała do Ukrainy.

List znaleźli pracownicy jednego z ośrodków dla uchodźców w Polsce i obiecali wysłać go do adresata. W szkole w Durham z wielkim zaskoczeniem przyjęto pisemną odpowiedź Wołodymyra Zełenskiego, która przyszła w kopercie zaadresowanej: "Thomas at Trinity School".

Dziękuję za list poparcia. U mnie ok i dziękuję za pomoc. Mamy nadzieję przynieść pokój Ukrainie, żywność mieszkańcom całego kraju i odbudować miasta. To, co piszesz w swoim liście i co robi Wielka Brytania, aby nas wesprzeć, wywołuje uśmiech na twarzy mojej i wielu innych osób - napisał w liście Zełenski.