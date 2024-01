Co najmniej 25 osób zginęło, a 20 zostało rannych w niedzielę w ostrzale okupowanego przez siły rosyjskie Doniecka na wschodzie Ukrainy. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało, że siły rosyjskie zajęły miejscowość Krochmalne w obwodzie ługańskim. Potwierdził to rzecznik ukraińskich wojsk lądowych ppłk Wołodymyr Fitjo, który stwierdził, że Ukraińcy wycofali się "na bardziej przygotowane linie obronne", gdyż wieś "nie ma żadnego znaczenia". Niedziela jest 697. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieramy w relacji z 21.01.2024 r.

Ukraińscy żołnierze (zdjęcie ilustracyjne) / Vyacheslav Madiyevskyy / Ukrinform/East News

14:05

Co najmniej 25 osób zginęło, a 20 zostało rannych w niedzielę w ostrzale okupowanego przez siły rosyjskie Doniecka na wschodzie Ukrainy - powiadomiła agencja AFP, powołując się na mera miasta z nadania władz okupacyjnych Ołeksija Kułemzina. Wcześniej informowano o 18 ofiarach śmiertelnych.

Według przewodniczącego lokalnej administracji okupacyjnej siły ukraińskie ostrzelały uczęszczany rejon Doniecka, gdzie znajdują się sklepy i targowisko.

Ukraińska agencja RBK-Ukraina poinformowała natomiast, że to siły rosyjskie ostrzeliwują miasto.

12:45

Wojska rosyjskie od dwóch tygodni stopniowo intensyfikują działania ofensywne na Ukrainie, korzystając z tego, że zmrożona ziemia ułatwia poruszanie się pojazdów opancerzonych w terenie - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej przywołano informację podaną w miniony piątek przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, że tego dnia doszło do 81 rosyjskich uderzeń z powietrza oraz 45 ostrzałów z użyciem wyrzutni rakietowych, co stanowiło wzrost o 27 proc. wobec dnia poprzedniego.

Jak zauważył resort, dane sztabu generalnego, porównujące rosyjską aktywność w dniach 14-18 stycznia z poprzednim pięciodniowym okresem, również wskazują na wzrost częstotliwości ataków wroga. W ciągu omawianych pięciu dni liczba utraconych przez Rosjan pojazdów wojskowych wzrosła o 88 proc., czołgów o 95 proc., a zabitych i rannych - o 15 proc.

"Te dane wskazują na stopniowy wzrost intensywności rosyjskich działań ofensywnych na linii frontu w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Kluczowym czynnikiem umożliwiającym to jest najprawdopodobniej zmrożona ziemia, która pozwala pojazdom opancerzonym na poruszanie się w terenie" - podkreślono.

12:35

Alarm przeciwlotniczy w obwodach odeskim i mikołajewskim został odwołany.

12:27

Co najmniej 18 osób zginęło, a 13 zostało rannych w ostrzale okupowanego przez siły rosyjskie Doniecka na wschodzie Ukrainy - poinformowała agencja AFP, powołując się na mera miasta z nadania władz okupacyjnych Ołeksija Kułemzina. Wcześniejsze doniesienia mówiły o 12 ofiarach śmiertelnych.

Według przewodniczącego lokalnej administracji okupacyjnej, siły ukraińskie ostrzelały uczęszczany rejon Doniecka, gdzie znajdują się sklepy i targowisko.

Ukraińska agencja RBK-Ukraina poinformowała natomiast, że to siły rosyjskie ostrzeliwują miasto.



12:20

Nagranie akcji gaśniczej w terminalu gazu skroplonego w Ust-Łudze w obwodzie leningradzkim.

11:56

Gubernatorzy ukraińskich obwodów odeskiego i mikołajowskiego - Ołeh Kiper i Witalij Kim - poinformowali, że w ich regionach ogłoszono alarm przeciwlotniczy.

11:49

Nad Sewastopolem pracuje system obrony powietrznej - poinformował w mediach społecznościowych gubernator okupowanego przez Rosjan Krymu Michaił Razwożajew.

11:40

Praca terminalu największego rosyjskiego producenta gazu skroplonego, Novateku, położonego w Ust-Łudze nad Morzem Bałtyckim, została zawieszona po wybuchu pożaru. Ukraiński portal RBK-Ukraina powiadomił, że pożar jest wynikiem operacji Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

11:32

Najważniejszym zadaniem w naszej części Europy jest budowanie potencjału obronnego. Zbroimy się po to, aby nikt nas nie zaatakował - powiedział w Wilnie prezydent Andrzej Duda, po spotkaniu z prezydentem Gitanasem Nausedą.

10:45

To niestety nasza tradycja, że musimy walczyć o wolność przeciw rosyjskiemu najeźdźcy. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby wspierać Ukrainę - powiedział w Wilnie Andrzej Duda.

Prezydent składa wizytę na Litwie w związku z obchodami 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą przekazał, że jednym z omawianych tematów była kwestia wsparcia dla Ukrainy.

10:37

Nagranie z okupowanego Doniecka, które zostało strzelane przez siły ukraińskie. W ataku - zdaniem strony rosyjskiej - zginęło 13 osób, a 10 zostało rannych.

10:30

Nasze źródła w ukraińskim wywiadzie wojskowym potwierdziły, że minionej nocy ta służba specjalna przeprowadziła ataki na zakłady wojskowe w Tule i obwodzie smoleńskim w Rosji; celem operacji były fabryki produkujące wyrzutnie rakietowe i remontujące samoloty - przekazał portal RBK-Ukraina.

10:22

Zajęcie przez siły rosyjskie miejscowości Krochmalne w obwodzie ługańskim potwierdził rzecznik ukraińskich wojsk lądowych ppłk Wołodymyr Fitjo. Stwierdził on, że Ukraińcy wycofali się "na bardziej przygotowane linie obronne", gdyż wieś "nie ma żadnego znaczenia".

10:15

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało, że siły rosyjskie zajęły wieś Krochmalne w obwodzie ługańskim.



Wcześniej o utracie tej miejscowości przez siły ukraińskie informował m.in. amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną.

10:07

Lider samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej Dienis Puszylin poinformował na swoim Telegramie, że w wyniku ostrzału Doniecka zginęło 13 osób, a 10 zostało rannych.

09:59

12 osób zginęło w ostrzale okupowanego przez siły rosyjskie Doniecka na wschodzie Ukrainy - poinformowała agencja AFP, powołując się na mera miasta z nadania władz okupacyjnych Ołeksija Kułemzina.

Według przewodniczącego lokalnej administracji, siły ukraińskie ostrzelały uczęszczany rejon Doniecka, gdzie znajdują się sklepy i targowisko.

Ukraińska agencja RBK-Ukraina poinformowała natomiast, że to siły rosyjskie ostrzeliwują miasto.

09:28

Ukraińcy tworzą własną "linię Surowikina" w związku ze zbliżającą się ofensywą sił rosyjskich - pisze brytyjski dziennik "The Telegraph", publikując mapy lokalizacji tych umocnień.

Gazeta podała, że w planach jest zbudowanie ponad 965 kilometrów betonowych rowów i podziemnych stanowisk dowodzenia.

09:17

Agencja TASS poinformowała, że w ukraińskim ataku na okupowany przez Rosjan Donieck zginęło osiem osób.

09:10

Samolot lecący z Indii do Rosji rozbił się w Afganistanie. Rosyjska Federalna Agencja Transportu Lotniczego podała, że na pokładzie biznesowego odrzutowca Falcon 10 znajdowało się sześć osób - czterech członków załogi i dwóch pasażerów. Agencja TASS podała, że maszyną leciało dwóch Rosjan.

09:02

Trwające od ponad tygodnia protesty rumuńskich rolników i przewoźników to sprawa polityczna i element wojny hybrydowej - ocenił w rozmowie z PAP rumuński politolog Cristian Pirvulescu.

Ten protest nie ma charakteru socjalnego, konstruktywnego, lecz stał się elementem gry politycznej - podkreślił ekspert.

Dlaczego te protesty wybuchły właśnie teraz i trwają, pomimo tego, że rząd deklaruje gotowość do ustępstw? To proste. One wpisały się w tę antyunijną, antynowoczesną falę, która stała się instrumentem rosyjskiej wojny hybrydowej - zaznaczył Cristian Pirvulescu.

08:43

Minionej nocy doszło do pożaru w terminalu gazu skroplonego w Ust-Łudze w obwodzie leningradzkim. Rosyjskie kanały na Telegramie poinformowały, że mieszkańcy słyszeli wcześniej nadlatujące drony i eksplozje. Walka z ogniem wciąż trwa.

08:16

Z Ukrainy do Polski odprawiono w sobotę 22,5 tys. osób, a 22,3 tys. z Polski do Ukrainy - podała na X (dawniej Twitter) straż graniczna.

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, czyli od 24 lutego 2022 roku, odnotowano ponad 18 mln 631 tys. wjazdów do Polski i ponad 16 mln 803 tys. wyjazdów na Ukrainę.

07:57

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że w ciągu ostatnich 24 godzin doszło na froncie do 80 starć z wojskami rosyjskimi.

07:44

Gubernator rosyjskiego obwodu briańskiego Aleksandr Bogomaz poinformował nad ranem o zestrzeleniu drona nad regionem. Polityk przekazał, że bezzałogowiec został strącony nad rejonem klincowskim, gdzie w piątek w wyniku ataku drona doszło do pożaru składu ropy naftowej.

07:30

Siły rosyjskie zajęły wieś Krochmalne, przesuwając się na linii Kupiańsk-Swatowe-Kreminna w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy - poinformował amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie, powołując się na zdjęcia geolokacyjne.

Wcześniej rosyjscy tzw. blogerzy wojskowi, czyli komentatorzy internetowi bliscy Kremlowi, podali, że siły ukraińskie wycofały się z pozycji w pobliżu Krochmalnego.

Z nagrań geolokacyjnych z 20 stycznia wynika, że siły rosyjskie przesunęły się nieco na wschód od Iwaniwki, 20 km na południowy-wschód od Kupiańska. Wcześniejsze nagrania pokazują, że uzyskały również niewielkie zdobycze na wschód od wsi Zołotariwka.

Siły rosyjskie i ukraińskie podały, że trwają walki pozycyjne na północny-wschód od Kupiańska w pobliżu wsi Syńkiwka i Petropawliwka, na południowy-wschód od Kupiańska koło Tabajiwki, na północny-zachód od Swatowego koło wsi Berestowe, a także na zachód, południowy-zachód i południe od Kreminnej.

Są również doniesienia o atakach sił rosyjskich w kierunku Kupiańska i Łymanu.



07:16

Minionej nocy na rosyjskich kanałach w serwisie Telegram pojawiły się informacje o pożarze w zakładach wojskowych Szczegłowski Wał w mieście Tuła w podmoskiewskim zagłębiu węglowym. Produkowane są tam m.in. zestawy przeciwlotnicze Pancyr-S1.

Rosyjskie władze nie skomentowały doniesień o pożarze.

07:00

Większe wsparcie dla Ukrainy i dla wschodniej flanki NATO, także dla Polski i wzrost znaczenia naszego kraju w UE mogą być efektem wzmocnienia Trójkąta Weimarskiego, do którego dążą obecnie Polska, Francja i Niemcy - uważa ekspert PISM dr Łukasz Jasiński.

W lutym w Paryżu, jak zapowiada MSZ, ma odbyć się posiedzenie szefów dyplomacji w ramach tego formatu; trwają też rozmowy na temat spotkania głów państw.

06:51

Rumunia i Ukraina pracują nad porozumieniem, które będzie dotyczyło współpracy na rzecz bezpieczeństwa i jest negocjowane w duchu deklaracji państw G7 z lipca 2023 roku, jednak nie będzie zawierać gwarancji - ocenia w rozmowie z PAP ekspert ds. bezpieczeństwa Claudiu Degeratu.

To ważny krok w relacjach dwustronnych - ocenia rumuński analityk, komentując ogłoszony przez ministerstwo spraw zagranicznych w Bukareszcie start rozmów o przyszłym porozumieniu obu państw.

06:40

Skala natowskich ćwiczeń Steadfast Defender 2024 oznacza "nieodwołalny powrót" Sojuszu Północnoatlantyckiego do schematów zimnowojennych - powiedział państwowej agencji prasowej RIA Nowosti wiceminister spraw zagranicznych Rosji Aleksander Gruszko.

06:31

Ukraina może przystąpić do negocjacji z Rosją tylko wtedy, gdy Federacja Rosyjska poniesie taktyczną porażkę na polu bitwy, dobrowolnie zrezygnuje z broni nuklearnej, a w Rosji rozpoczną się procesy, mające na celu zmianę władz w tym kraju - oświadczył doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

O czym my możemy z nimi rozmawiać teraz, gdy nie ponieśli taktycznych, znaczących porażek na polu walki? Że jesteśmy gotowi dać im czas, aby mogli przygotować się do kolejnego etapu wojny? - mówił polityk, cytowany przez portal Ukraińska Prawda.

Jego zdaniem, Rosja musi ponieść globalną porażkę, czyli nie mieć zdolności do zdominowania globalnych procesów politycznych. Co to jest globalna porażka? Federacja Rosyjska nie będzie już w stanie dominować nie tylko w Europie, ale w ogóle w globalnym procesie politycznym. Federacja Rosyjska nie będzie miała na to środków, nie będzie mogła skorzystać z tego czy innego prawa, na przykład prawa weta w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, nie będzie miała poparcia szeregu innych autorytarnych krajów, bo zostanie uznana za kraj, który przegrał wojnę - wyjaśnił.

Sprecyzował, że potrzebne do tego jest spełnienie trzech warunków. Pierwszy to taktyczna porażka Rosji na Ukrainie. Drugim jest skuteczne działanie sankcji, kiedy europejskie firmy wreszcie opuszczą rynki Federacji Rosyjskiej. A trzeci element to rozpoczęcie w Rosji procesów, które widzieliśmy latem 2023 roku, gdy bunt wzniecił Jewgienij Prigożyn. Potem być może będziemy świadkami istotnego wewnętrznego konfliktu społecznego w Federacji Rosyjskiej - oświadczył doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Dodał, że koniecznym warunkiem do rozpoczęcia negocjacji jest także dobrowolne zrezygnowanie przez Rosję z broni nuklearnej.

Mychajło Podolak podkreślił, że "dopóki istnieje pion podmiotowy Putina", cel Federacji Rosyjskiej pozostaje ten sam - całkowite zniszczenie Ukrainy, ukraińskiej państwowości i obywateli Ukrainy.