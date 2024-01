Minionej nocy doszło do pożaru w terminalu gazu skroplonego w Ust-Łudze w obwodzie leningradzkim. Rosyjskie kanały na Telegramie poinformowały, że mieszkańcy słyszeli wcześniej nadlatujące drony i eksplozje. Walka z ogniem wciąż trwa.

Zdjęcie ilustracyjne / RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY HANDOUT / PAP/EPA

O pożarze w terminalu gazu skroplonego firmy Novatek w portowym mieście Ust-Ługa poinformował na Telegramie gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdienko.

Polityk zapewnił, że nikt nie odniósł obrażeń, a personel bezpiecznie ewakuowano. Wyjaśnił również, że w rejonie kingiseppskim wprowadzono stan podwyższonej gotowości.

Telegram

Choć gubernator nie ujawnił przyczyny pożaru, z pomocą przychodzą rosyjskie kanały na Telegramie.

Jeden z nich - "Ostorożno, Nowosti" - przekazał, że na krótko przed pożarem mieszkańcy miasta Kingisiepp, znajdującego się ok. 35 km od portu w Ust-Łudze, słyszeli odgłosy nadlatujących dronów.

Telegram

Inne telegramowe kanały - "Baza" i "Shot" - również podały, że lokalni mieszkańcy słyszeli bezzałogowce i eksplozje.

Telegram

Petersburski portal Fontanka poinformował z kolei, że obrona powietrzna na krótko przed pożarem w Ust-Łudze wykryła na radarach dwa drony, które leciały w stronę Petersburga, ale potem zmieniły kurs i skierowały się w stronę rejonu kingiseppskiego.

W artykule czytamy, że terminal naftowy firmy Novatek został zaatakowany około godz. 3:20 czasu lokalnego (ok. godz. 1:20 czasu polskiego - przyp. red.). Fontanka przekazała, że w wyniku uderzenia eksplodował jeden ze zbiorników z gazem.

W pobliżu miejsca, gdzie wybuchł pożar, znajdowały się trzy duże międzynarodowe tankowce, ale nie ma doniesień o ich uszkodzeniu.

W niedzielę rano gubernator Aleksandr Drozdienko poinformował, że ogień został opanowany, aczkolwiek akcja gaśnicza wciąż trwa.

Telegram

Co ciekawe, Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej nie poinformowało o wykryciu jakichkolwiek dronów nad obwodem leningradzkim.

Jednocześnie resort podał, że w sobotę wieczorem bezzałogowce zestrzelono nad trzema innymi obwodami - orłowskim, smoleńskim i tulskim. Minionej nocy Rosjanie zestrzelili również kolejnego drona nad obwodem smoleńskim.

Przedsiębiorstwo Novatek to największy rosyjski producent gazu skroplonego. Ciekawostką jest fakt, że to właśnie w porcie Ust-Ługa początek miał mieć finalnie nieoddany do użytku gazociąg Nord Stream 2.

Obwód leningradzki do tej pory nie był celem ataków

Jeśli się potwierdzi, że pożar w terminalu gazu skroplonego w Ust-Łudze był efektem ataku dronów, będzie to oznaczało, że Ukraińcy obrali sobie za cel kolejne rosyjska terytoria.

Obwód leningradzki od początku rosyjskiej inwazji nie został ani razu zaatakowany. To się zmieniło 18 stycznia, kiedy rosyjskie siły obrony powietrznej po raz pierwszy zestrzeliły tam bezzałogowca.

Ukraińska Prawda poinformowała później, powołując się na źródło w wywiadzie, że celem ataku był skład ropy naftowej.

W ostatnich miesiącach znacząco wzrosła liczba ataków z użyciem dronów na cele militarne, przemysłowe i technologiczne w Rosji. Moskwa oskarża o te operacje Kijów. Niezależni eksperci podkreślają, że ataki bezzałogowców są wymierzone w obiekty coraz bardziej oddalone od Ukrainy.