Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy płk Jurij Ihnat powiedział w wywiadzie dla "Focusa", że rosyjska armia przerzuciła środki obrony powietrznej na okupowany Krym i na linię frontu, pozostawiając tyły bez ochrony.

"Wojna, zgodnie z planem Władimira Putina, będzie trwać, dopóki nie podbije całego terytorium Ukrainy" - powiedział w rozmowie z niemieckim "Bildem" doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała, że Rosjanie ponownie zaminowali teren wokół Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej.

Eksperci z MAEA pełniący dyżur w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej odkryli miny na terenie wokół siłowni, a także w strefie buforowej pomiędzy wewnętrznym a zewnętrznym ogrodzeniem elektrowni.

"To teren zamknięty, niedostępny dla personelu stacji. Dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi potwierdził, że obecność min nie spełnia standardów bezpieczeństwa MAEA" - czytamy w raporcie agencji.

Już w listopadzie ubiegłego roku eksperci informowali, że Rosjanie zaminowali teren wokół Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Następnie, po raporcie agencji, zostały one usunięte.

W całej Ukrainie ogłoszono alarm przeciwlotniczy.

Ukraińscy żołnierze, walczący z rosyjską armią, konstruują improwizowane wyrzutnie pocisków na bazie cywilnych samochodów typu pikap; takie pojazdy nazywane są przez nich "koszmaromobilami" - powiadomił opozycyjny rosyjski portal Meduza.

Wojskowi z ukraińskiej 56 Samodzielnej Brygady Piechoty Zmotoryzowanej, a także wolontariusze pomagający żołnierzom, zamontowali na platformie pikapa prowadnice pocisków z wyrzutni rakietowych Grad.

"'Koszmaromobil' jest niezwykle mobilny i kompaktowy, a do tego praktycznie nieuchwytny dla (rosyjskich) dronów. Pod warunkiem (posiadania) dokładnych danych wywiadowczych można przeprowadzić (przy pomocy tego działa) skuteczny atak na żołnierzy i sprzęt (wojskowy) przeciwnika" - podkreśliły służby prasowe 56 Brygady, cytowane przez Meduzę.

"Takie maszyny nie pozwalają wrogowi odpocząć nawet przez chwilę, (ponieważ) uderzają z miejsc, z których najeźdźcy zupełnie nie spodziewają się (ataku)" - dodali konstruktorzy "koszmaromobilu".

Sąd wojskowy w Pietropawłowsku Kamczackim w krańcowo dalekowschodniej Rosji wysłał do kolonii karnej siedmiu żołnierzy kontraktowych, którzy odmówili walki w Ukrainie.

Skraca się kolejka ciężarówek oczekających na Podkarpaciu na przekroczenie granicy z Ukrainą. Dziś czeka w niej około 370 tirów, podczas gdy dwa dni wcześniej było ich około 640. Skrócił się także czas oczekiwania na odprawę. W Medyce jest to obecnie 6 godzin, w Korczowej - 14.

W ciągu ostatnich 24 godzin siły rosyjskie ostrzelały terytoria dziewięciu obwodów Ukrainy - podało centrum medialne ukraińskiego resortu obrony.

"Kontrofensywa Sił Zbrojnych Ukrainy, biorąc pod uwagę środki, którymi dysponuje Ukraina, była całkiem udana" - powiedział w rozmowie z hiszpańskim dziennikiem "El Mundo" szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak.

Dziś w Ukrainie wspomina się "cyborgów" - ukraińskich żołnierzy, którzy brali udział w obronie portu lotniczego w Doniecku podczas wojny na wschodzie Ukrainy w dniach 26 maja 2014 - 22 stycznia 2015, w tym walk wokół lotniska w Doniecku. Wszyscy byli ochotnikami.

"242 dni obrony lotniska w Doniecku. 242 dni wytrwałości i odwagi naszych obrońców. Wyczyn 'cyborgów' udowodnił, że Ukraińców nie da się złamać. Już wtedy świat mógł zobaczyć, do czego zdolni są Ukraińcy. Pamiętamy o wszystkich, którzy walczą o państwo" - napisał z tej okazji na Telegramie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Jeśli Kongres nie zapewni Ukrainie dodatkowej pomocy, Rosja może wygrać wojnę w ciągu kilku tygodni, a w najlepszym razie - miesięcy" - tak - zdaniem telewizji NBC News - mieli powiedzieć przedstawiciele Białego Domu na spotkaniu z przywódcami Kongresu.

Dziewięć osób zostało rannych w wyniku ostrzału przez siły ukraińskie miasta Gorłówka, kontrolowanego przez samozwańczą Doniecką Republikę Ludową (DRL). Poinformował o tym jeden z przedstawicieli DRL.

Sąd wojskowy w rosyjskim Nowoczerkasku uniewinnił żołnierza walczącego w Ukrainie, który został oskarżony o zabicie kolegi na terenie samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej. To pierwszy taki wyrok w Rosji.

Gubernator obwodu donieckiego Wadim Fiłaszkin przekazał, że trzy rakiety wystrzelone przez Rosjan z systemu S-300 uszkodziły 33 domy prywatne i budynek administracyjny w Nowohrodiwce. Trzy osoby zostały ranne.

Wczesnym rankiem siły rosyjskie ostrzelały miasto Kupiańsk - poinformował na Telegramie gubernator obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow. W wyniku ataku uszkodzony został budynek mieszkalny. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych.

Siły Zbrojne Ukrainy poinformowały, że wojska rosyjskie zaatakowały obwód doniecki trzema rakietami systemu S-300. Wystrzelono je z okupowanej części obwodu ługańskiego.

Pranksterzy podszywający się pod byłego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenkę usiłowali werbować do "prywatnej armii" zagranicznych żołnierzy walczących w Legionie Międzynarodowym na Ukrainie - poinformował portal Kyiv Independent.

Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały, że wojska rosyjskie wystrzeliły minionej nocy z terytorium rosyjskiego Kraju Krasnodarskiego siedem dronów. Ukraińskim przeciwlotnikom udało się strącić cztery bezzałogowce, a pozostałe trzy miały "nie sięgnąć swoich celów".

Litwa, Łotwa i Estonia utworzą wspólną "linię obrony" wzdłuż granicy z Rosją. Porozumienie zakłada budowę różnych struktur obronnych, których celem będzie "odstraszanie i - w razie potrzeby - ochrona przed zagrożeniami militarnymi".

Z Ukrainy do Polski odprawiono w piątek 20,6 tys. osób, a 17,8 tys. z Polski do Ukrainy - podała na X (dawniej Twitter) straż graniczna.

Od początku agresji Rosji na Ukrainę odnotowano ponad 18 mln 608 tys. wjazdów do Polski i ponad 16 mln 781 tys. wyjazdów na Ukrainę.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden sądzi, że w przyszłym tygodniu Demokraci i Republikanie, przynajmniej w Senacie, osiągną porozumienie w sprawie wzmocnienia południowej granicy USA. Od tego zależy dalsze wsparcie dla Ukrainy - pisze Reuters.

Komisarz Unii Europejskiej ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział, że przedsiębiorstwa krajów członkowskich UE są w stanie wyprodukować w tym roku co najmniej 1,3 mln pocisków artyleryjskich.

Przedstawiciele amerykańskich i zachodnich służb wywiadowczych uważają, że wojna w Ukrainie potrwa jeszcze co najmniej dwa lata - pisze CNN. Źródła podają, że niektórzy amerykańscy i zachodni urzędnicy uważają, iż walki mogą potrwać jeszcze dłużej, bo nawet pięć lat.

W piątek późnym wieczorem wojska rosyjskie ostrzelały okolice miasta Nikopol w obwodzie dniepropietrowskim. Nie ma informacji ani o rannych, ani o szkodach.

Kanclerz Niemiec i premier Wielkiej Brytanii odbyli rozmowę telefoniczną na temat sytuacji w Ukrainie. Olaf Scholz poinformował w swoim mediach społecznościowych, że "Londyn i Berlin muszą w dalszym ciągu znacząco i trwale wspierać Ukrainę w wojnie rozpętanej przez Federację Rosyjską".

Rosyjski resort obrony poinformował, że wczesnym rankiem siły obrony powietrznej zestrzeliły ukraińskiego drona nad obwodem briańskim.

Gubernator Aleksandr Bogomaz dodał, że nikomu nic się nie stało; nie odnotowano również żadnych szkód.

Microsoft poinformował, że hakerzy z rosyjskiej grupy Midnight Blizzard, znanej również jako Nobelium, włamali się do kont e-mail kadry kierowniczej, pracowników ds. cyberbezpieczeństwa i działów prawnych.

Rosja prowadzi operację informacyjną, której celem jest przedstawienie manewrów obronnych NATO jako prowokacji - powiadomił w najnowszym raporcie amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

W przyszłym tygodniu rozpoczną się największe w ostatnich dziesięcioleciach manewry NATO z udziałem około 90 tys. żołnierzy, które potrwają do maja. Ćwiczenia o nazwie Steadfast Defender 2024 są reakcją na napaść Rosji na Ukrainę i rosyjskie groźby pod adresem państw członkowskich NATO.

Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych oznajmiło we wrześniu ubiegłego roku, że manewry NATO mają coraz bardziej prowokacyjny i agresywny charakter. Według rosyjskiego resortu, NATO kontynuuje "demonstrację siły u wrót" Rosji.

MSZ Rosji utrzymuje też, że Moskwa regularnie proponuje NATO inicjatywy "deeskalacyjne", a swoje własne ćwiczenia wojskowe przenosi w głąb kraju. Według rosyjskich źródeł NATO wykorzystuje manewry, by "nakręcić" i podżegać państwa nadbałtyckie do przygotowań wojennych przeciw Rosji, a ćwiczenia sojuszu określa jako "serię prowokacji".

Zdaniem ISW, operacja informacyjna Moskwy ma odwrócić uwagę od agresywnej retoryki Kremla wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rosyjscy urzędnicy, w tym sam Władimir Putin, grozili niedawno Finlandii i NATO; prezydent określił Zachód jako "wroga" Rosji i dał do zrozumienia, że Rosja walczy na Ukrainie, aby pokonać Zachód.

"ISW nadal uważa, że Putin napadł na Ukrainę w 2022 roku nie po to, by bronić Rosji przed nieistniejącym zagrożeniem ze strony NATO, lecz po to, by osłabić i w ostatecznym rozrachunku zniszczyć NATO - i ten cel nadal mu przyświeca" - czytamy w raporcie think tanku.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że w ciągu ostatnich 24 godzin wojska rosyjskie przeprowadziły jeden atak rakietowy, 23 ataki powietrzne i 59 ataków z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych na pozycje sił ukraińskich i tereny mieszkalne.

Jeśli Władimir Putin odniesie sukces na Ukrainie, może przetestować solidarność NATO - przekazał PAP Martinsz Vargulis, wicedyrektor Łotewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Powinniśmy być gotowi do obrony kraju od pierwszych minut potencjalnego konfliktu - dodał.

Rosyjska napaść na Ukrainę 24 lutego 2022 roku była "pobudką" dla większości naszych sojuszników - ocenił Martinsz Vargulis. Jak dodał, państwa bałtyckie nie wykluczały możliwości rozpoczęcia przez Rosję pełnowymiarowej wojny przeciwko Ukrainie; na Łotwie, Litwie i w Estonii zdawano sobie sprawę z zamiarów i ambicji na Kremlu. To było w większej mierze pytanie "kiedy" niż "czy" - przyznał łotewski ekspert.

Ukraina walczy na naszej wojnie. Trzyma linię frontu. W krajach bałtyckich to doskonale rozumiemy. Jeśli Władimir Putin odniesie sukces na Ukrainie, możliwość przetestowania solidarności NATO przez Rosję może wzrosnąć - przekazał PAP analityk.

W Stanach Zjednoczonych aresztowano 66-letniego Ilję Kana oskarżanego o eksport "wrażliwych amerykańskich technologii" do Rosji - poinformował Departament Sprawiedliwości USA.

Resort poinformował, że Kan jest obywatelem Stanów Zjednoczonych, Izraela i Rosji.

W nocy z piątku na sobotę ogłoszono alarm przeciwlotniczy w pięciu ukraińskich obwodach: charkowskim, donieckim, dniepropietrowskim, chersońskim i mikołajowskim - poinformowały Siły Powietrzne Ukrainy.

Wcześniej w piątek 50-letnia kobieta zginęła we własnym mieszkaniu w Chersoniu na południu Ukrainy, gdzie Rosjanie znów ostrzelali cywilne domy.