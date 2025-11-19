Administracja Donalda Trumpa od kilku tygodni pracuje nad nowym, tajnym planem mającym na celu zakończenie wojny w Ukrainie. Jak informuje portal Axios, powołując się na źródła wśród amerykańskich i rosyjskich urzędników, projekt ten powstaje w ścisłej współpracy z przedstawicielami Rosji i ma być inspirowany wcześniejszymi propozycjami dotyczącymi zawieszenia broni w Strefie Gazy.

Specjalny wysłannik USA, Steve Witkoff / MANDEL NGAN/AFP/East News / East News

Według nieoficjalnych informacji, plan składa się z 28 punktów i obejmuje szeroki zakres zagadnień - od natychmiastowego zawieszenia broni, przez gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, po przyszłe relacje Stanów Zjednoczonych zarówno z Rosją, jak i z Ukrainą. Wśród kluczowych elementów dokumentu wymienia się także kwestie bezpieczeństwa w Europie oraz mechanizmy mające zapewnić trwałość ewentualnego porozumienia.

Za koordynację prac nad planem odpowiada specjalny wysłannik USA, Steve Witkoff. Z doniesień wynika, że prowadzi on intensywne rozmowy z rosyjskim przedstawicielem Kirillem Dmitriewem, a także z przedstawicielami ukraińskich władz.

W ostatnich dniach Witkoff miał spotkać się w Miami z Rustemem Umerowem, doradcą ds. bezpieczeństwa prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Tematem rozmów były szczegóły amerykańskiej propozycji oraz możliwe scenariusze jej wdrożenia.

Według źródeł, administracja USA rozpoczęła już wstępne konsultacje z europejskimi sojusznikami, informując ich o głównych założeniach planu. Szczegóły projektu pozostają jednak ściśle tajne, a oficjalne stanowisko Białego Domu w tej sprawie nie zostało jeszcze przedstawione. Rzecznik amerykańskiej administracji odmówił komentarza.

Plan Trumpa, inspirowany wcześniejszymi inicjatywami dotyczącymi Bliskiego Wschodu, zakłada nie tylko zakończenie działań zbrojnych, ale również wypracowanie nowych gwarancji bezpieczeństwa dla całego regionu.

Wśród potencjalnych rozwiązań wymienia się m.in. ustanowienie strefy zdemilitaryzowanej, międzynarodowy nadzór nad przestrzeganiem warunków pokoju oraz udział państw trzecich w procesie monitorowania sytuacji na wschodniej granicy Ukrainy.

Nieoficjalnie mówi się, że projekt zakłada także rozpoczęcie szeroko zakrojonych negocjacji dotyczących przyszłości relacji gospodarczych i politycznych pomiędzy Rosją, Ukrainą a Zachodem. Wśród propozycji pojawiają się również postulaty dotyczące odbudowy zniszczonej infrastruktury oraz wsparcia humanitarnego dla ludności cywilnej dotkniętej konfliktem.