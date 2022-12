Według informacji dziennika „The Guardian” w ONZ rozpatrywany jest projekt w sprawie utworzenia trybunału, który miałby osądzić rosyjskich przywódców za zbrodnie dokonane na terenie Ukrainy. Marynarka Wojenna Ukrainy oświadczyła, że wojska rosyjskie używają w atakach przeciwko oddziałom ukraińskim zakazanej broni chemicznej - granatów K-51 z chloropikryną, mającą właściwości gazu bojowego. Ukraińskie wojsko twierdzi też, że na Morzu Czarnym znajduje się obecnie 21 rosyjskich okrętów, w tym cztery mogące przenosić do 24 rakiet Kalibr. Najważniejsze wydarzenia związane z 284. dniem wojny w Ukrainie znajdziecie w naszej relacji z 04.12.2022 r.

21:59

Tej zimy Ukraina powinna stać się jednym wielkim "punktem niezłomności" - powiedział w niedzielę wieczorem Wołodymyr Zełenski. Wzywając rodaków do cierpliwości i pomagania sobie nawzajem, powiedział, że jeśli Ukraińcy wytrwają, to "obronią wszystko".

Żeby przetrwać tę zimę, musimy sobie pomagać jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Jeszcze bardziej troszczyć się o siebie nawzajem. (...) Powinniśmy być zjednoczeni - nie wolno dopuszczać do konfliktów wewnętrznych i kłótni, które mogą nas osłabić - powiedział Zełenski w wystąpieniu opublikowanym w niedzielę wieczorem na Telegramie.

Prosił Ukraińców, by nie traktowali tej zimy jako próby, lecz jako "czas, który przybliża zwycięstwo".

19:01

85 proc. mieszkańców wyzwolonego w listopadzie Chersonia na południu Ukrainy ma już prąd - powiadomił szef władz obwodu chersońskiego Jarosław Januszewycz, informując o postępach prac na rzecz przywrócenia elektryczności. W mieście odremontowano też stację wodociągową, która dostarcza wodę dla 70 proc. mieszkańców.

Januszewicz przekazał również na Telegramie, że do miasta dotarły trzy agregaty prądotwórcze o mocy 176 kW, wysłane przez UE. Zostaną one przekazane szpitalom, w tym obwodowemu szpitalowi dziecięcemu.

17:48

W akwenie Morza Czarnego znajduje się obecnie 21 rosyjskich okrętów, w tym cztery mogące przenosić do 24 rakiet Kalibr - powiadomiła w niedzielę ukraińska Marynarka Wojenna.

"Na Morzu Czarnym na dyżurze bojowym znajduje się 21 wrogich okrętów, w tym cztery mogące przenosić rakiety manewrujące Kalibr; ogólna liczba jednostek ognia (wynosi) 24" - powiadomiono w komunikacie na Facebooku Marynarki Wojennej Ukrainy.

17:02

Drony są wykonane z plastiku i materiałów, które źle reagują na mróz, dlatego siły rosyjskie korzystają z nich w mniejszym stopniu - powiedział na antenie ukraińskiej telewizji pomocnik dowódcy Sił Połączonych Jewhen Siłkin.

"Obecnie obserwujemy loty szkoleniowe lotnictwa bombowego, a użycie dronów na razie wstrzymano" - ocenił wojskowy.



Kilka dni temu rzecznik dowództwa Sił Powietrznych Jurij Ihnat mówił, że Rosja od dwóch tygodni nie używa irańskich dronów kamikadze Shahed-136, jako możliwą przyczynę wskazując wyczerpanie się pierwszej partii przekazanych agresorowi bezzałogowców.

16:29

Ktoś chce dawać gwarancje bezpieczeństwa Rosji, państwu-terroryście i zabójcy? - napisał w niedzielę na Facebooku sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ołeksij Daniłow. "To świat potrzebuje gwarancji bezpieczeństwa od Rosji, a nie na odwrót" - podkreślił.

"Zamiast Norymbergi - podpisanie porozumienia z Rosją i uściski dłoni? Ukraińska krew na rękach Putina nie przeszkodzi w 'business as usual'? To dziwna logika zakulisowych zabiegów dyplomatycznych, której czas minął" - ocenił Daniłow.

15:40

Według informacji dziennika "The Guardian" w ONZ rozpatrywany jest projekt w sprawie utworzenia trybunału, który miałby osądzić rosyjskich przywódców za zbrodnie dokonane na terenie Ukrainy.

"Wiele wskazuje na to, że wobec lobbingu ze strony prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, amerykański sprzeciw wobec opozycji słabnie" - podaje gazeta.

15:33

Dziewiętnaście osób cywilnych zginęło, a 39 zostało rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów w wyzwolonym Chersoniu na południu Ukrainy od 20 listopada do 4 grudnia - powiadomiła rada miejska w niedzielę.

Wśród rannych jest jedno dziecko - powiadomiono na Telegramie.

15:03

Rosyjski wicepremier Aleksander Nowak ostrzegł, że Rosja rozważa zakaz sprzedawania ropy z uwzględnieniem limitu ceny wprowadzonego przez Zachód - donosi Reuters.

Pracujemy nad mechanizmami, które zakażą uwzględniania pułapu cen ropy niezależnie od tego, jak wysoki będzie limit. Taka ingerencja mogłaby jeszcze bardziej destabilizować rynek - stwierdził Nowak.

Rosja nie będzie uwzględniać pułapu cenowego nawet jeśli oznaczałoby to konieczność ograniczenia wydobycia ropy naftowej - powiedział Nowak.

13:38

Marynarka wojenna Ukrainy oświadczyła, że wojska rosyjskie używają w atakach przeciwko oddziałom ukraińskim zakazanej broni chemicznej - granatów K-51 z chloropikryną, mającą właściwości gazu bojowego.

W oświadczeniu cytowanym przez agencję Interfax-Ukraina marynarka wojenna podała, że takie granaty zrzucane są z dronów na żołnierzy ukraińskich na wschodzie kraju. Oddziały ukraińskiej piechota morskiej podczas tych ataków utrzymywały pozycje, używając środków obrony chemicznej.

Chloropikryna to lotna ciecz, której w czasie pierwszej wojny światowej używano jako bojowego środka trującego.

13:31

Mechanizm dot. limitu cen ropy zapewni skuteczność sankcji nałożonych na rosyjską ropę naftową - podkreślają we wspólnym oświadczeniu ministrowie odpowiedzialni za sprawy europejskie Estonii, Litwy i Polski. Limit ten jest tylko jednym z elementów odpowiedzi na rosyjską agresję przeciw Ukrainie - dodają.

Treść oświadczenia udostępnił w mediach społecznościowych polski minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk.

"Ministrowie odpowiedzialni za sprawy europejskie Estonii, Litwy i Polski przyjmują z zadowoleniem porozumienie na temat limitu cen ropy naftowej mające na celu ograniczenie dochodów Rosji z tytułu sprzedaży ropy naftowej, przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnych skutków dla dostaw surowców energetycznych do krajów trzecich. Początkowy limit ceny ropy na poziomie 60 USD jest wynikiem długich negocjacji w ramach G7 i G20. Mechanizm dotyczący limitu cen ropy zapewni skuteczność sankcji nałożonych na rosyjską ropę naftową" - głosi treść oświadczenia.

13:15

Szef obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy Serhij Hajdaj poinformował, że władze weryfikują doniesienia o dokonanej przez Rosjan w tym regionie publicznej egzekucji cywilów. O egzekucji informował aktywista Serhij Sternenko. W komunikacie na serwisie Telegram Hajdaj napisał, że władze sprawdzają informacje na temat zdjęć opublikowanych przez Sternenkę.

Aktywista zamieścił w niedzielę na Telegramie fotografie powieszonych ludzi dodając, że zostali oni publicznie straceni przez rosyjskich okupantów. Na ciałach zamordowanych wiszą kartonowe tabliczki, głoszące m.in.: "zdrajca narodu ługańskiego". Sternenko nie poinformował, gdzie dokładnie w okupowanej części regionu ługańskiego doszło do egzekucji. Napisał, że była ona "pokazowa", przeprowadzona tak, "by wszyscy widzieli".

12:48

Wszyscy Ukraińcy w Polsce trzymamy kciuki za biało-czerwonych - napisał w niedzielę w mediach społecznościowych ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz, odnosząc się do niedzielnego meczu Polski z Francją na mistrzostwach świata w piłce nożnej w Katarze.

"Dziś my, wszyscy Ukraińcy w Polsce, trzymamy kciuki za biało-czerwonych! Wspieramy Was! Walczycie dzielnie i zwyciężycie! Wierzę w to i niech tak się stanie!" - napisał ambasador Ukrainy w niedzielę na Twitterze. Mecz Polski z Francją odbędzie się w niedzielę o godz. 16.

11:52

Nuklearne groźby Rosji były jedną z głównych przyczyn decyzji o staraniu się Finlandii o członkostwo w NATO - oświadczył minister spraw zagranicznych Pekka Haavisto w opublikowanym w niedzielę wywiadzie dla agencji Kyodo.

Groźby Kremla dotycząca broni nuklearnej skłoniła nas do tego, by zastanowić się, jak na nie odpowiedzieć i gdzie szukać wsparcia, jeżeli "staniemy się przedmiotem takiej retoryki" - powiedział Haavisto w wywiadzie dla japońskiej agencji prasowej, przeprowadzonym w Łodzi podczas trwającego w czwartek i piątek posiedzenia Rady Ministerialnej OBWE. Zaznaczył, że Finlandia dzieli z Rosją ok. 1300 km granicy.

11:28

Ambasada Ukrainy w Gruzji poinformowała w komunikacie na Facebooku, że tego dnia w walkach pod Bachmutem zginęło pięciu gruzińskich ochotników walczących po stronie Ukrainy z oddziałami rosyjskimi. Dyplomaci podali nazwiska poległych: Awto Rurua, Roland Kwaracchelia, Romeo Piczchaja, Merab Aładaszwili i Badri Markelija. W komunikacie opublikowano zdjęcia ochotników.

Pod koniec października br. władze gruzińskie informowały, że od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę zginęło na froncie 23 obywateli Gruzji.

10:30

"Rosja nie została sprowokowana. Rosji nie grożono. Rosja nie została zaatakowana. Zamiast tego, jeden człowiek zdecydował się na wojnę. I wojna Putina nie jest rezultatem ekspansji NATO. To przyczyna ekspansji NATO. Teraz, z powodu tęsknoty Kremla za utraconym imperium, Europa stoi w obliczu największego kryzysu bezpieczeństwa od zakończenia II wojny światowej" - powiedział minister obrony USA Lloyd Austin podczas Forum Obrony Narodowej im. Reagana w Simi Valley w Kalifornii.

Amerykański minister obrony zaznaczył, że Rosja, która jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ "prowadzi wojnę, by pozbawić demokracji 43 miliony osób".

10:23

Zabytkowy budynek Wyższej Szkoły Infrastruktury Transportowej w Bachmucie został zniszczony w rosyjskim ostrzale.

10:09

Żołnierze oddziału Carlson wchodzącego w skład ukraińskich sił specjalnych umieścili pierwszą flagę ukraińską na okupowanym lewym (wschodnim) brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim - podała agencja UNIAN na serwisie Telegram, powołując się na wideo opublikowane przez oddział.

Nagranie ukazało się na Facebooku na profilu oddziału Carlson. Widąć na nim fragment nabrzeża portowego i powiewający na jednej z konstrukcji ukraiński sztandar.

09:28

Ostatnie sondaże wskazują, że poparcie rosyjskiego społeczeństwa dla "specjalnej operacji wojskowej" na Ukrainie znacząco spada, szczególnie od czasu "częściowej mobilizacji" z września - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

09:17

To wojna Putina jest powodem rozszerzenia NATO, a nie odwrotnie — powiedział szef Pentagonu Lloyd Austin.

08:53

Seria aresztowań rosyjskich szpiegów w Europie w ostatnich tygodniach może być efektem informacji uzyskanych od źródła w rosyjskich służbach - ocenia w rozmowie z PAP były szef placówki CIA w Moskwie John Sipher. Dodał jednak, że mimo to Rosja nadal ma więcej szpiegów na Zachodzie, niż Zachód w Rosji.



W ciągu ostatnich miesięcy Europą wstrząsnęła seria afer szpiegowskich: rosyjskich "nielegałów" wykryto i aresztowano w Szwecji, Norwegii i Holandii.

08:25

ISW komentuje wizytę ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu w Mińsku. Zdaniem ośrodka jej celem było wywarcie presji na Białoruś, by dalej wspierała inwazję na Ukrainę. Amerykański think tank powtarza jednak swą wcześniejszą ocenę, że "jest mało prawdopodobne, by Białoruś włączyła się do wojny w Ukrainie, ze względu na czynniki wewnętrzne, które ograniczają chęć Alaksandra Łukaszenki do takiego kroku".

08:23

Amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) zauważa w najnowszym raporcie, że początek zimy sprzyja przyspieszeniu tempa operacji ofensywnych na wschodzie Ukrainy i tempo to może wzrosnąć już w najbliższych tygodniach.



"Prawdopodobnie ani Rosjanie, ani Ukraińcy nie zawieszą operacji ofensywnych w porze, która należy do jednej z najbardziej optymalnych dla walk z użyciem sprzętu zmechanizowanego" - prognozują analitycy.



08:15

08:06

Kluczowym czynnikiem, który skłonił Finlandię do przystąpienia do NATO była retoryka nuklearna Kremla po inwazji na Ukrainę - przyznał minister spraw zagranicznych Pekka Haavisto.

08:01

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) opublikowała listę 10 przedstawicieli Cerkwi Prawosławnej Ukrainy lub osób blisko z nią związanych, które zostały objęte sankcjami ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zatwierdzonymi przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.



Według SBU większość z tych osób przebywa obecnie na czasowo okupowanych terytoriach Ukrainy lub za granicą.

07:35

Pierwsza ukraińska flaga pojawiła się na lewym brzegu Dniepru, który dotychczas znajdował się pod rosyjską okupacją.

07:17

Uważam, że Putin nie jest dyktatorem, a wyłącznie reprezentantem FSB - Służby Bezpieczeństwa, jako instytucji dzierżącej władzę. Możemy się spodziewać, że jego następca, kimkolwiek by nie był, będzie od niego dużo gorszy - powiedział PAP.PL rosyjski historyk Jurij Felsztyński.

07:03

Graffiti w Chersoniu. Żółta wstążka stała się symbolem ukraińskiego oporu na terenach okupowanych.

06:56

Pierwszy statek z pszenicą, który Ukraina wysłała w ramach humanitarnego programu żywnościowego "Grain from Ukraine", dotarł w sobotę do Etiopii - poinformował szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak.

06:39

Nowi żołnierze wysyłani są na front. Rosjanie nie zaprzestali mobilizacji, ona trwa cały czas i będzie trwać, dopóki nie doprowadzą do załamania kontrofensywy ukraińskiej armii - powiedział PAP były dowódca Wojsk Lądowych gen. Waldemar Skrzypczak.

Sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że na styczeń-luty w Rosji zaplanowano przeprowadzenie kolejnej fali mobilizacji. Ponadto według informacji sztabu, w pierwszym kwartale przyszłego roku w Rosji zaplanowano też przedterminowe zwolnienie kursantów wyższych szkół wojskowych. Ma mieć ono na celu uzupełnienie bieżących strat rosyjskich wojsk okupacyjnych.

06:30

Zaznaczyła, że taktyka wybrana przez Rosję zamiast eskalacji nuklearnej jest również całkowicie nie do zaakceptowania. "Rosja przeniosła wojnę z pola bitwy na ludność cywilną, do domów, co samo w sobie jest eskalacją absolutnie nie do zaakceptowania" - powiedziała.



"Po tych wszystkich rozmowach o broni jądrowej, które były bardzo niebezpieczne, groźne i nie do zaakceptowania, i kiedy wyjaśniliśmy, jaka będzie cena dla Rosji, wtedy Putin zdecydował się zrobić coś innego. I trzeba teraz żyć z tym ‘innym’" - stwierdziła.



Jej zdaniem Zachód powinien jednak "zachować czujność" wobec wszelkich zagrożeń ze strony Rosji.

06:22

Stanowcze ostrzeżenia innych państw przekonały Putina, że reakcja na użycie broni nuklearnej będzie dla Rosji bezprecedensowa i mocna, co zmusiło Federację Rosyjską do zastosowania obecnej, ale również niedopuszczalnej taktyki prowadzenia wojny - powiedziała w sobotę w Kijowie podsekretarz stanu USA Victoria Nuland.



"Rosja już stała się pariasem, ale daliśmy jasno do zrozumienia, że użycie broni nuklearnej będzie miało reakcję i konsekwencje na niespotykanym poziomie. Nasza reakcja była zjednoczona, a potem Rosja przeszła na zasadniczo inną broń, rozpoczynając ataki na obiekty infrastruktury" - mówiła podsekretarz stanu USA.



06:09

Prezydent Rosji Władimir Putin był zaskoczony taką porażką jego sił zbrojnych na Ukrainie, co może na pewien czas doprowadzić do zawężenia jego celów w kierunku ukraińskim - powiedział na dorocznym Forum Obrony Narodowej w Kalifornii dyrektor wywiadu narodowego USA Avril Haines.



"Naprawdę myślę, że teraz dowiaduje się on coraz więcej o wyzwaniach stojących przed rosyjską armią. Ale nadal nie jest dla nas jasne, czy na tym etapie ma pełne pojęcie o tym, jak niebezpieczne one są" - mówił Haines.



Podkreślił, że rosyjskim żołnierzom brakuje amunicji, sprzętu i innego zaopatrzenia.