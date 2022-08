Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych John Kirby powiedział, że w ciągu najbliższych dni administracja prezydenta Joe Bidena ogłosi kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Będzie on odpowiedni do kontrofensywy, którą Ukraińcy prowadzą na południu kraju.

Ukraińska wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa BM-21 Grad / Vyacheslav Madiyevskyy / Ukrinform / PAP

Z naszej perspektywy, chcemy zapewnić, by Ukraińcy mieli informacje, których potrzebują do sukcesów na polu walki, a także zdolności. (...) W ciągu nadchodzących dni ogłosimy dodatkową pomoc wojskową. Staramy się, by była ona odpowiednia do typu walki, którą prowadzą - powiedział Kirby podczas konferencji prasowej. Od początku rosyjskiej inwazji w lutym USA ogłosiły 20 transz pomocy zbrojeniowej dla Ukrainy wartych łącznie niemal 13 mld dol.

Rzecznik odmówił komentarza na temat przebiegu ukraińskiej kontrofensywy wokół położonego na południu kraju Chersonia ze względu na bezpieczeństwo operacyjne. Zaznaczył jednocześnie, że Ukraina prowadzi zarówno działania ofensywne, jak i defensywne, czasami na tym samym obszarze.

Kirby odniósł się też do wstrzymania przez Rosję przesyłu gazu przez gazociąg Nord Stream 1. Jak zaznaczył, jest to kolejny dowód na to, że Rosja używa gazu jako broni. Dodał jednocześnie, że dzięki dostawom skroplonego gazu (LNG) m.in. z USA, Europie udało się zwiększyć import tego surowca o 60 proc., przewyższając prognozy i pozwalając na osiągnięcie celów wypełnienia magazynów przed zakładanym czasem.

Podchodzimy do tego pragmatycznie. Wiemy, że jest jeszcze dużo pracy do wykonania, więc będziemy szukać dodatkowych sposobów, by zwiększyć zapasy gazu w Europie lub wzmocnić inne źródła energii tam, gdzie to możliwe - podkreślił.

20. pakiet pomocy wojskowej był największy

W środę 24 sierpnia Joe Biden ogłosił największy dotychczas pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, wart 2,98 mld dolarów. Jak przekazała agencja AP, pakiet obejmuje sprzęt od producentów uzbrojenia, a nie pobierany z magazynów sił zbrojnych USA. Oznacza to, że nie trafi na Ukrainę natychmiast, ale na przestrzeni roku lub dwóch lat.

Stany Zjednoczone Ameryki są zobowiązane, by wspierać naród ukraiński, kiedy kontynuuje on swoją walkę, by bronić swojej suwerenności. Jako część tego zobowiązania, z dumą ogłaszam naszą największą dotąd transzę pomocy wojskowej - powiedział prezydent w wydanym oświadczeniu z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy.

Jak dodał, w skład pakietu wejdą systemy obrony powietrznej, systemy artyleryjskie i amunicja, systemy przeciwdronowe i radary. Dodał, że pakiet jest przygotowany z myślą o długoterminowej obronie Ukrainy.