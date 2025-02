Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię ropy w rosyjskim Saratowie - przekazały lokalne media. Z kolei w okolicach miasta Engels w pobliżu bazy lotniczej słyszano kilkanaście eksplozji. Rosyjski resort obrony twierdzi, że obrona powietrzna zestrzeliła 40 ukraińskich dronów.

Saratov, Rosja / Shutterstock

Atak na rafinerię potwierdził szef ukraińskiego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Andrij Kowałenko. Podkreślił, że nie był to pierwszy atak na ten zakład petrochemiczny. Doprowadził on do wybuchu pożaru na terenie zakładu i wielu zniszczeń.