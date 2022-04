Mimo trwającej wojny coraz więcej Ukraińców decyduje się na powrót do swojego kraju. Tylko ostatniej doby przez podkarpackie przejścia graniczne do Ukrainy odprawiono 9,1 tys. osób. Z tej liczby 7,8 tys. to byli obywatele Ukrainy. Od początku wojny do Ukrainy wróciło przez Podkarpacie już 234 tys. obywateli tego kraju.

Uchodźcy w Korczowej / Darek Delmanowicz / PAP

Jak powiedział rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej ppor. Piotr Zakielarz, coraz więcej osób, wśród nich są również kobiety z dziećmi, wraca na Ukrainę. Widać to również w statystykach.



Ostatniej doby przez przejścia graniczne na Podkarpaciu z Ukrainy do Polski dotarło 14,4 tys. osób. Natomiast w drugą stronę odprawiliśmy 9,1 tys. osób, w tym Ukraińców było 7,8 tys. - podał ppor. Zakielarz.



W sumie od początku wojny, czyli od 24 lutego br. do czwartku do godz. 12 przez przejścia w woj. podkarpackim do Ukrainy wyjechało 289 tys. osób. Jak zaznaczył rzecznik BOSG, w tej liczbie 234 tys. osób to byli obywatele Ukrainy.

Ukraińcy chcą normalnie funkcjonować

Coraz większą liczbę osób, które są odprawiane na kierunku wyjazdowym z Polski widać również w codziennych statystykach. Taka sama liczba osób, co w środę, czyli 9,1 tys. wyjechała do Ukrainy w niedzielę, wówczas do naszego kraju dotarło 13,3 tys. osób. Natomiast z danych za poniedziałek wynika, że do Polski dotarło 10,7 tys. osób, a wyjechało 8,4 tys.



Decyzje o powrocie Ukraińców do swojego kraju motywowane są różnie. Część osób, z którymi rozmawiał dziennikarz PAP przyznają, że wracają, bo muszą zająć się swoimi starszymi rodzicami, którzy nie chcieli wyjechać i zostali w Ukrainie. Inni mówią o tym, że wracają do miejsc, gdzie nie ma działań wojennych i chcą w miarę normalnie funkcjonować. Jeszcze inni podkreślają, że nie chcą się "tułać po świecie".



Od początku wojny, czyli od 24 lutego br. przez podkarpackie przejścia graniczne z Ukrainy do Polski dotarło 1,36 mln osób, w tym granicę pieszo przekroczyło 497,1 tys. osób.