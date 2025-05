To nie była spokojna noc dla mieszkańców Krymu. Siły ukraińskie przeprowadziły zmasowany atak dronów na ten okupowany przez Rosjan półwysep, obierając za cel obiekty wojskowe. Nawet okupacyjne władze stwierdziły, że był to "najpoważniejszy" atak w tym roku.

Skutki ukraińskiego ataku na Krym (zrzut ekranu) / @astrapress (Telegram) /

W nocy z czwartku na piątek siły ukraińskie przeprowadziły zmasowany atak dronów na okupowany przez Rosjan Krym.

Rosyjskie władze zapewniły, że atak został odparty przez siły obrony powietrznej.

Oficjalne informacje kłócą się z doniesieniami mieszkańców, którzy informowali o pożarach i eksplozjach na Krymie. O tym, co było celem Ukraińców, przeczytasz w poniższym artykule.

Michaił Razwożajew, szef okupacyjnych władz Sewastopola, zaznaczył, że w nocy z czwartku na piątek siły ukraińskie przeprowadziły "najpotężniejszy" w tym roku atak na zarządzane przez niego miasto.

Z przekazanych przez niego informacji wynika, ukraiński atak został odparty - podał, że rosyjskie siły obrony powietrznej zestrzeliły ponad 50 dronów "zbliżających się do Sewastopola", podobnie jak kilka dronów morskich na wodach Morza Czarnego. "Żaden obiekt, ani w mieście, ani na akwenie, nie został uszkodzony" - zapewnił.

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało w piątek o zniszczeniu 89 bezzałogowych statków powietrznych w okolicach Krymu. Resort podał, że pięciu regionach Rosji zestrzelono w sumie 121 celów powietrznych.

Eksplozje wstrząsnęły Krymem

To tyle, jeśli chodzi o oficjalne informacje rosyjskich władz. Więcej do przekazania mieli mieszkańcy, którzy we wpisach w mediach społecznościowych informowali o dużym pożarze, do którego doszło kilka kilometrów od lotniska wojskowego Kacza, położonego na północ od Sewastopola. Telegramowy kanał "Krymski Wiatr" poinformował, powołując się na dane ze zdjęć satelitarnych, że powierzchnia pożaru w krótkim czasie wzrosła kilkukrotnie.

Niezależny rosyjski portal The Moscow Times podał, że lotnisko wojskowe Kacza należy do rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Stacjonują tam samoloty An-26 i Be-12 oraz śmigłowce Ka-27.

Telegram

Również prorosyjskie kanały informowały o "poważnym ataku" ukraińskich dronów na Krym. Oprócz lotniska wojskowego Kacza celem bezzałogowców było m.in. jednostka wojskowa w miejscowości Hwardijśke.

Pojawiły się także doniesienia o nocnych atakach na lotnisko Saki w Nowofedoriwce i eksplozjach w rejonie lotniska wojskowego Belbek.