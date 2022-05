Ukraińskie przywódcy liczą na odzyskanie leżącego na południu kraju miasta Chersoń. Doradca ukraińskiego prezydenta Mychajło Podolak zapowiedział w wystąpieniu radiowym w sobotę wieczorem, że Chersoń zostanie całkowicie wyzwolony i będzie to kosztowało życie wielu rosyjskich żołnierzy.

Ukraińscy żołnierze / STRINGER / PAP/EPA

Nie będzie Chersońskiej Republiki Ludowej - powiedział w radiu ukraińśki polityk.



Jest to reakcja na oświadczenia strony rosyjskiej, która zamierza uznać Chersoń za część Rosji.



Rosja jest tu na zawsze! - zadeklarował podczas wizyty w mieście sekretarz generalny kremlowskiej partii Jedna Rosja, Andriej Turczak.



W Chersoniu mają być wydawane rosyjskie paszporty, a rubel ma stać się jedynym środkiem płatniczym.



Byłby to scenariusz podobny do zrealizowanego w roku 2014 na Krymie, gdzie najpierw weszło wojsko, a potem przeprowadzono tak zwane referendum w sprawie przyłączenia półwyspu do Rosji.



Chersoń liczył przed rosyjską agresją około 290 tys. mieszkańców. W mieście mieszkańcy regularnie protestują przeciwko rosyjskim siłom okupacyjnym.