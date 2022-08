Komentarz papieża Franciszka po śmierci Darii Duginy nie przypadł do gustu Ukraińcom. Do MSZ w Kijowie zaproszono nuncjusza apostolskiego na Ukrainie arcybiskupa Visvaldasa Kulbokasa. To niecodzienna sytuacja.

Papież Franciszek / ETTORE FERRARI / PAP/EPA

Uważnie zapoznaliśmy się z całym cytatem papieża Franciszka i po pierwsze podjęliśmy decyzję o zaproszeniu do MSZ nuncjusza apostolskiego, by wyrazić rozczarowanie Ukrainy tymi słowami - powiedział ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba podczas briefingu ze swoim włoskim odpowiednikiem Luigi di Maio w Kijowie.

A po drugie, powiem otwarcie, ukraińskie serce rozrywa się z powodu słów papieża. To było niesprawiedliwe - dodał, cytowany przez Ukrinform.

Kułeba poinformował, że nuncjusz był w czwartek w MSZ. Zaznaczył, że zaproszenie nuncjusza do ministerstwa jest dosyć bezprecedensowym przypadkiem.

Nuncjusza zaproszono w związku ze słowami papieża w środę podczas audiencji generalnej. Mówił wtedy: "Myślę o tej biednej dziewczynie, wysadzonej w powietrze z powodu bomby pod siedzeniem samochodu (...) Niewinni płacą za wojnę, niewinni (...)" - dodał, odnosząc się do śmierci Darii Duginy, córki i współpracowniczki doradcy prezydenta Rosji Władimira Putina, Aleksandra Dugina.

Dugin to ideolog rosyjskiego imperializmu i zwolennik inwazji na Ukrainę. Jak zaznacza Ukrinform, jego córka również popierała rosyjską agresję.

Watykanista: To jest koło napędowe dla działalności Franciszka

O ostatnich słowach papieża, a także o podejściu Franciszka do wojny w Ukrainie mówił w radiu RMF24 historyk i watykanista, prof. Arkadiusz Stempin z Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie.

On ma w tej swojej perspektywnie tego najuboższego, najbardziej pokrzywdzonego człowieka, czy przez Putina, czy przez wojnę, bo jest papieżem ze slumsów - mówił gość RMF24.

My do końca w Polsce nie rozumiemy katolicyzmu. Mówię to z pełnią świadomości, ponieważ nasz katolicyzm jest obciążony obrzędowością i upolitycznieniem. Te dwa aspekty powodują, że my automatycznie patrzymy na papieża jako na człowieka poruszającego się po parkiecie polityki. Tymczasem katolicyzm zadaje sobie pytanie - trochę zastępczo je wypowiem - czy Putin może być zbawiony? I najbardziej prawdopodobna odpowiedź brzmi: tak - o ile się nawróci i będzie żałował za grzechy. To jest koło napędowe dla działalności Franciszka - stwierdził historyk.

Stempin podkreśla, że druga perspektywa, którą należy wziąć pod uwagę myśląc o słowach Franciszka, to dyplomacja watykańska. Watykanowi - jako podmiotowi politycznemu - zależy na zbliżeniu z Kościołem Prawosławnym. Stąd dyplomacja watykańska jest bardzo wstrzemięźliwa i - w naszym polskim postrzeganiu - wspaniałomyślna wobec Rosji i Putina, ale ona realizuje politykę zbliżenia z Kościołem Prawosławnym - podkreślił.

Historyk i watykanista uważa, że postawa Franciszka podyktowana jest uznaniem tragicznych losów każdego człowieka - niezależnie, czy jest to matka rosyjska, która traci swojego syna, czy matka ukraińska, która traci swojego syna. Ta perspektywa jest relewantna, bo przypomnijmy sobie, co mówił Jan Paweł II przed wojną Busha juniora w Iraku. Robił wszystko, żeby powstrzymać wojnę. Tymczasem w Polsce wszystkie media przemilczały postawę papieża, który do końca rękami i nogami bronił świata przed wojną. Nie inaczej postrzegał II wojnę światową Pius XII, wobec którego my jako Polacy moglibyśmy wysunąć zastrzeżenia, że był proniemiecki. W tym sensie postawa papieża Franciszka nie jest niczym nowym w Watykanie - zaznaczył.