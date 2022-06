„Rada Europejska zdecydowała o statusie kandydata do UE dla Ukrainy i Mołdawii. To historyczny moment” – napisał na Twitterze przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Europejscy przywódcy zdecydowali o nadaniu Ukrainie i Mołdawii statusu krajów kandydujących do UE / OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

Szef rady pogratulował przywódcom i obywatelom obu państw. "Dzisiejszy dzień oznacza kluczowy krok na waszej drodze do UE" - dodał.

"Nasza przyszłość jest wspólna" - podsumował.

"To historyczny dzień dla Europy. To wielka chwila dla jedności Europy i obrony jej podstawowych wartości. Walka o wolność trwa!" - napisał premier Mateusz Morawiecki, komentując fakt, że Ukraina uzyskała status kandydata do UE.

Prezydent Wołodymyr Zełenski z satysfakcją przyjął decyzję o przyznaniu Ukrainie statusu państwa kandydującego do UE.

Michel poinformował też, że unijni przywódcy postanowili uznać europejską perspektywę Gruzji. "Status kraju kandydującego do UE zostanie nadany po zajęciu się priorytetowymi zagadnieniami" - stwierdził.

Sadoś: Udzielimy Ukrainie pełnego wsparcia w możliwie najszybszym uzyskaniu członkostwa

Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś stwierdził, że jednomyślna decyzja Rady Europejskiej, akceptująca wniosek Ukrainy o uzyskanie statusu kandydata jest kamieniem milowym w drodze do członkostwa w Unii Europejskiej.

Poza oczywistym znaczeniem politycznym tej historycznej decyzji, Ukraina uzyskuje wymierne korzyści gospodarcze. Jak chociażby dostęp do przedakcesyjnych instrumentów finansowych. W tej chwili jest to instrument pomocy przedakcesyjnej na lata 2021-2027. Podobnie jak w przypadku innych państw kandydujących do Unii Europejskiej oczekujemy, że Komisja przygotuje plan gospodarczy i inwestycyjny dla Ukrainy, wspierający kluczowe reformy sektora transportu, klimatu i energii. To ukierunkowane wsparcie finansowe ma wydatnie przyspieszyć dostosowanie Ukrainy do unijnych standardów europejskiego wskaźnika jakości powietrza (AQI) - dodał ambasador.

Ponadto, jako bliski sojusznik UE, Ukraina może aspirować do pogłębianie współpracy z Unią w kwestiach wykraczających poza zagadnienia stricte akcesyjne, poprzez "udział w różnych formatach Rady, grupach roboczych zajmujących się np. cyfryzacją, walką z dezinformacją, czy zagrożeniami hybrydowymi - zwrócił uwagę Sadoś, podkreślając, że status kandydata do UE pozycjonuje Ukrainę na arenie międzynarodowej, jako państwo bardziej wiarygodne, co m.in. oznacza lepsze możliwości przyciągania inwestorów.



Jeśli chodzi o korzyści polityczne, jest to potwierdzenie przynależności do europejskiej rodziny, wspólnych wartości, wspólnej polityki zagranicznej, wspólnej wizji zjednoczonej Europy. Ukraina jako państwo kandydujące może liczyć na znacznie bardziej intensywne kontakty z Unią Europejską na każdym poziomie, w tym regularne spotkania wysokiego szczebla - zaznaczył szef Stałego Przedstawicielstwa RP w Brukseli.