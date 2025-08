Tak wysokiej ceny benzyny bezołowiowej 95 na rosyjskich giełdach jeszcze nie było. Pragnący zachować anonimowość eksperci wskazują, co stoi za rekordowymi notowaniami tego paliwa.

Bezołowiowa benzyna 95 osiągnęła na rosyjskich giełdach najwyższą cenę w historii (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Cena benzyny bezołowiowej 95 na giełdzie w Petersburgu osiągnęła we wtorek historyczne maksimum, przekraczając poziom 77 tys. rubli (3550 zł) za tonę. Poprzedni rekord padł we wrześniu 2023 r., kiedy za tonę tego paliwa trzeba było zapłacić 76 876 rubli. Rosyjski dziennik "Kommiersant" zwrócił uwagę, że wzrostu ceny benzyny nie był w stanie zatrzymać zakaz eksportu paliwa, nawet przedłużony do 31 sierpnia.

Gazeta przytoczyła wypowiedzi ekonomistów, pragnących zachować anonimowość, którzy łączą wzrost cen z atakami ukraińskich bezzałogowych statków powietrznych na rafinerię ropy naftowej w Riazaniu. Do uderzenia doszło 2 sierpnia, a w jego wyniku najprawdopodobniej uszkodzonych zostało wiele kluczowych instalacji zakładu. Specjaliści są zdania, że usuwanie zniszczeń i przywracanie pełnej mocy przerobowej rafinerii może potrwać nawet do pół roku.

Tymczasem Ministerstwo Energetyki Federacji Rosyjskiej przekonuje w oświadczeniu przekazanym "Kommiersantowi", że na krajowym rynku produktów naftowych nadal występuje nadwyżka, a polityka cenowa uwzględnia sezonowy wzrost popytu.