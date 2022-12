Węgry zostały zwolnione ze stosowania limitu cen ropy naftowej sprowadzanej z Rosji - poinformował na Facebooku minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Peter Szijjarto.

Peter Szijjarto / Martin Divisek / PAP/EPA

"Podczas negocjacji w sprawie limitu cen ropy naftowej usilnie walczyliśmy o interesy Węgier i w końcu nam się udało: Węgry zostały zwolnione z limitu" - napisał polityk.

"Potrzebne jest zwiększenie liczby źródeł energii, bo to spowoduje spadek cen" - przekonywał, dodając, że "takie działania (Unii Europejskiej - przyp. red.) najbardziej szkodzą europejskiej gospodarce".

Kontrola co dwa miesiące

Rada UE (państwa członkowskie) poinformowała w sobotę oficjalnie o ustaleniu pułapu cenowego na rosyjską ropę naftową na poziomie 60 dolarów za baryłkę.

"Rada UE postanowiła dziś ustalić pułap cen ropy naftowej, (...) która pochodzi z Rosji lub jest z niej eksportowana, na poziomie 60 dolarów za baryłkę. Pułap cenowy na rosyjską ropę ograniczy skoki cen spowodowane nadzwyczajnymi warunkami rynkowymi i wyraźnie zmniejszy dochody, jakie Rosja uzyskuje z handlu tym surowcem po rozpętaniu nielegalnej agresji przeciwko Ukrainie. Posłuży również do stabilizacji światowych cen energii przy jednoczesnym złagodzeniu negatywnych konsekwencji dla dostaw energii do krajów trzecich" - czytamy w opublikowanym przez Radę UE komunikacie.

Funkcjonowanie mechanizmu pułapu cenowego będzie poddawane przeglądowi co dwa miesiące i dostosowywane do rozwoju sytuacji na rynku, tak by limit był co najmniej 5 proc. poniżej średniej ceny rynkowej rosyjskiej ropy i produktów ropopochodnych, obliczonej na podstawie danych dostarczonych przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (IEA).

Na taki sam limit zgodziły się państwa G7 i Australia - przypomina agencja Interfax-Ukraina.

Zełenski: To nie jest poważna decyzja

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uważa, że wyznaczenie górnego pułapu ceny rosyjskiej ropy na poziomie 60 dolarów "nie jest poważną decyzją", bo jest to poziom zupełnie komfortowy dla budżetu państwa-agresora. Rosyjski budżet otrzyma rocznie 100 mld dolarów - zaznaczył.

Te pieniądze zostaną przeznaczone nie tylko na wojnę i dalsze sponsorowanie przez Rosję innych terrorystycznych reżimów i organizacji. Te pieniądze zostaną przeznaczone na dalszą destabilizację tych krajów, które teraz starają się uniknąć poważnych decyzji - powiedział Zełenski w wieczornym wystąpieniu opublikowanym na Telegramie.

Rosja już spowodowała kolosalne straty dla wszystkich krajów świata, celowo destabilizując rynek energetyczny, a świat w żaden sposób nie może się zdecydować na jej prawdziwe energetyczne rozbrojenie. To słabe stanowisko - ocenił Zełenski. Przypomniał, że m.in. Polska i państwa bałtyckie proponowały ustalenie górnego pułapu cen rosyjskiej ropy na 30 dolarów.

Według prezydenta Ukrainy "jest tylko kwestią czasu, kiedy i tak trzeba będzie zastosować poważniejsze instrumenty". Szkoda, że ten czas zostanie zmarnowany - oświadczył.