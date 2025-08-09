Władimir Putin przekazał Steve'owi Witkoffowi Order Lenina. Wysłannik prezydenta USA miał go wręczyć go wysokiej rangą urzędniczce CIA, której syn zginął walcząc w Ukrainie po stronie Rosji.

Władimir Putin / MIKHAIL SINITSYN//SPUTNIK/KREMLIN POOL / PAP/EPA

O sprawie informuje CBS. Według stacji Putin przekazał Witkoffowi order podczas ich spotkania w środę w Moskwie. Rosyjski przywódca miał polecić, by przekazać go Juliane Gallinie, wicedyrektorce CIA ds. cyfrowych innowacji. 21-letni syn Galliny, Michael Gloss, został zabity w Ukrainie w 2024, walcząc po stronie Rosji.

Stacja podaje, że nie jest jasne, co Witkoff zrobił z orderem. Order Lenina był najwyższym odznaczeniem Związku Sowieckiego, lecz przestał być wydawany w Federacji Rosyjskiej. Jak zaznacza CBS, orderem tym ZSRR uhonorował m.in. Kima Philby'ego, brytyjskiego oficera wywiadu MI6, który szpiegował dla Sowietów.

"Gest Putina, znanego z gierek psychologicznych i prób obnażenia słabych punktów przeciwników, miał najprawdopodobniej na celu wywołanie niepotrzebnych pytań i podkreślenie, że syn urzędnika CIA walczył po stronie Rosji w wojnie" - komentuje stacja.

"Putin lubi Witkoffa"

Prezydent USA Donald Trump został zapytany o sprawę w piątek podczas spotkania z przywódcami Azerbejdżanu i Armenii w Białym Domu, lecz nie odniósł się jednoznacznie do doniesień.

On (Putin) lubi pana Witkoffa, to prawda - powiedział Trump.

Przeciwnik wojen, który dołączył do armii rosyjskiej

Informacje o śmierci Michaela Glossa pojawiły się w kwietniu. Niezależny rosyjski portal The Moscow Times poinformował, że mężczyzna przyjechał do Rosji w sierpniu 2023 r., a miesiąc później podpisał kontrakt z rosyjskim resortem obrony. Na front wysłano go w grudniu; zginął niespełna cztery miesiące później.

Michael Gloss opuścił Stany Zjednoczone na początku 2023 roku. Był zainteresowany obroną środowiska i prawami kobiet, przedstawiał się jako przeciwnik wojen.

Podróżował, uczestniczył w spotkaniach hipisowskich, pomagał ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji. W pewnym momencie przyjął imię Hamza, zainteresował się kwestią palestyńską, zafascynował teoriami spiskowymi, ideami "świata wielobiegunowego" i walki z hegemonią Zachodu.

Po przybyciu do Rosji dołączył do grup w mediach społecznościowych, w tym "ZSRR Lenin Stalin Marksizm Komunizm Komuniści" i "Islam". Przyjaźnił się z najemnikami z Nepalu i Chin; miał powiedzieć znajomym, że chce uzyskać rosyjskie obywatelstwo.