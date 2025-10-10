Rosyjski producent czołgów i wagonów kolejowych Uralwagonzawod ogłosił, że część pracowników zatrudnionych w sektorze cywilnym zostanie przeniesiona na czterodniowy tydzień pracy. Decyzja jest efektem spadającego popytu na rynku wagonów towarowych i ogólnego spowolnienia gospodarczego w Rosji.

Władimir Putin z gospodarską wizytą w zakładach Uralwagonzawod / Rex Features/EAST NEWS / East News

Uralwagonzawod, największy rosyjski producent czołgów i wagonów towarowych, wprowadza skrócony, czterodniowy tydzień pracy dla wybranych specjalistów produkcji cywilnej z powodu spadku popytu.

Spółka, należąca do państwowej Rostec, odnotowuje trudności ekonomiczne związane ze spadkiem przewozów kolejowych.

Podobne kroki w zakresie ograniczania czasu pracy lub redukcji zatrudnienia podejmują inne duże rosyjskie firmy.

Jak poinformowała firma w komunikacie cytowanym przez rosyjskie media, przejście na skrócony tydzień pracy dotyczy ograniczonej liczby specjalistów zatrudnionych w produkcji cywilnej. "Jest to związane ze spadkiem popytu na produkcję cywilną" - przekazała spółka, podkreślając jednocześnie, że produkcja na potrzeby obronne nie zostanie ograniczona.

"Przejście na czterodniowy tydzień pracy absolutnie nie dotyczy realizacji państwowego zamówienia obronnego, gdzie dla chętnych do pracy drzwi są zawsze otwarte" - zapewniła firma.

Pracownikom z produkcji wagonów zaproponowano możliwość przejścia do innych działów, gdzie realizowane są zamówienia. Firma organizuje dla nich szkolenia i przekwalifikowanie do nowych zawodów.

Sytuacja w branży i na rynku pracy

Uralwagonzawod, należący do państwowej korporacji Rostec, jest największym w Rosji producentem czołgów (m.in. T-90, modernizuje T-72) oraz wagonów towarowych. W 2021 roku w zakładzie w Niżnym Tagile pracowało około 20 tysięcy osób. Po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę firma zwiększała zatrudnienie, przyjmując nawet 5 tysięcy nowych pracowników rocznie w latach 2023 i 2024.

Obecnie jednak, podobnie jak inne duże rosyjskie przedsiębiorstwa, Uralwagonzawod zmaga się z trudnościami ekonomicznymi. Według danych, przewozy kolejowe w Rosji spadły w okresie styczeń-wrzesień o 6,7 proc. rok do roku, do poziomu 830,2 mln ton.

Podobne decyzje o skróceniu tygodnia pracy podjęli wcześniej inni rosyjscy producenci, m.in. WAZ, GAZ i KamAZ. Jak informuje Reuters, wiele największych rosyjskich firm w różnych branżach wprowadza skrócony czas pracy, wysyła pracowników na bezpłatne urlopy lub redukuje zatrudnienie, by ograniczyć koszty w trudnej sytuacji gospodarczej.