Przyjęcie 19. pakietu sankcji UE wobec Rosji napotyka na opór ze strony Austrii. Wiedeń domaga się, by część zamrożonych aktywów rosyjskiego oligarchy Olega Deripaski została uwolniona i przekazana bankowi Raiffeisen jako rekompensata za nałożoną przez rosyjski sąd karę w wysokości 2 miliardów euro. Bank Raiffeisen, mimo trwającej wojny, wciąż prowadzi działalność w Rosji.

Austria blokuje 19. pakiet sankcji UE przeciw Rosji. Spór o aktywa i bank Raiffeisen / Shutterstock

Austria zablokowała 19. pakiet sankcji UE przeciwko Rosji, sprzeciwiając się m.in. zakazowi importu rosyjskiego LNG oraz zaostrzeniu ograniczeń dla rosyjskich firm energetycznych.Komisja Europejska planuje całkowity zakaz importu rosyjskiego LNG do 2027 roku oraz wprowadzenie limitu cenowego na rosyjską ropę, a także rozszerzenie sankcji na statki omijające restrykcje i ograniczenia wobec rosyjskich dyplomatów.Aby poznać szczegóły sporu oraz potencjalne konsekwencje braku jednomyślności w UE, warto zapoznać się z pełnym artykułem.Po więcej informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Według unijnych źródeł, postulaty Austrii nie spotkały się ze zrozumieniem innych państw członkowskich. Wiele krajów obawia się, że taki krok stworzyłby niebezpieczny precedens i osłabiłby skuteczność sankcji. Dyplomaci podkreślają, że inne instytucje finansowe wycofały się z Rosji po rozpoczęciu agresji na Ukrainę, a Raiffeisen miał taką samą możliwość.

Wprowadzenie kolejnego pakietu wymaga jednomyślności Wspólnoty.

Raiffeisen Bank International, jeden z największych zagranicznych banków działających w Rosji, po raz kolejny nie zdołał sprzedać swojego rosyjskiego oddziału. Wyjście z rosyjskiego rynku jest możliwe tylko za zgodą władz w Moskwie, a Kreml nie chce na to pozwolić. Rosja utrzymuje Raiffeisenbank jako ważny kanał rozliczeń z krajami zachodnimi, zwłaszcza w kontekście eksportu gazu. Bank jest pod presją Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, które domagają się ograniczenia działalności w Rosji po inwazji na Ukrainę. Europejski Bank Centralny nakazał już Raiffeisenowi znaczne ograniczenie działalności w Rosji do 2026 roku. Sytuacja jest patowa - bank chce wyjść z Rosji, ale nie może tego zrobić bez zgody Kremla, który nie zamierza jej udzielić.

Słowacja i bezpieczeństwo energetyczne

Oprócz Austrii, wątpliwości wobec nowych sankcji zgłasza także Słowacja. Bratysława domaga się, by kwestia embarga na rosyjską energię została omówiona na szczycie UE, argumentując to obawami o bezpieczeństwo dostaw ropy. Słowacja nie posiadają dostępu do morza i jest szczególnie uzależniona od rosyjskich surowców przesyłanych drogą lądową.

Nie jest wykluczone, że decyzja o przyjęciu 19. pakietu sankcji zapadnie dopiero po szczycie unijnym zaplanowanym na 23 października w Brukseli.

Nowe restrykcje: LNG, ropa i „flota cieni”

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśla, że sankcje nałożone na Rosję przynoszą efekty. Jej zdaniem gospodarka wojenna Rosji jest przegrzana, inflacja i stopy procentowe są wysokie, a dochody państwa maleją. Będziemy stosować sankcje, dopóki Rosja nie zasiądzie do stołu negocjacyjnego z Ukrainą - zapowiedziała.

Nowa, 19. propozycja sankcyjna Komisji Europejskiej zakłada m.in. całkowity zakaz importu rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG) do 1 stycznia 2027 roku oraz zaostrzenie ograniczeń dotyczących handlu rosyjską ropą naftową. Wspólnota Europejska chce dopuścić handel ropą tylko w ramach specjalnego limitu cenowego, który w poprzednim pakiecie został obniżony z 60 do 47,6 dolarów za baryłkę.

W ramach 19. pakietu sankcjami ma zostać objętych 118 dodatkowych statków z tzw. rosyjskiej "floty cieni", transportujących ropę z pominięciem międzynarodowych restrykcji. Łącznie restrykcje mają dotknąć ponad 560 jednostek.

Państwa członkowskie osiągnęły porozumienie w sprawie ograniczenia swobody podróżowania rosyjskich dyplomatów po terytorium UE. Od teraz będą oni musieli z wyprzedzeniem zgłaszać zamiar wjazdu do danego kraju, a każda decyzja będzie należała do poszczególnych państw.

Nowy pakiet przewiduje także blokadę transakcji w kryptowalutach, zamrożenie aktywów kolejnych rosyjskich firm oraz ograniczenia eksportowe wobec 45 podmiotów z Rosji i krajów trzecich, które wspierają rosyjski przemysł zbrojeniowy.