W przededniu spotkania z Donaldem Trumpem na Alasce Władimir Putin ściągnął na Kreml najwyższych rangą urzędników państwowych, by przedstawić im informacje dotyczące negocjacji w sprawie "kryzysu ukraińskiego". Nagranie z obrad dygnitarzy opublikowała służba prasowa rosyjskiego prezydenta.

Zdjęcie ze spotkania na Kremlu, które zostało zwołane przez Władimira Putina / kremlin.ru /

Jak przekazał w czwartek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, Władimir Putin zorganizował spotkanie, na które zaprosił "członków najwyższego kierownictwa Rosji, a także przedstawicieli rządu i administracji prezydenckiej".

Kreml opublikował nagranie z początku spotkania, na którym widać m.in. ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, byłego i obecnego ministra obrony - Siergieja Szojgu i Andrieja Biełousowa, ministra finansów Antona Siłuanowa i szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej Walerija Gierasimowa.

Przed obradami rosyjski przywódca powiedział, że poinformuje zebranych o tym, "jak przebiega proces negocjacji w sprawie kryzysu ukraińskiego i jak przebiegają negocjacje w formacie dwustronnym z delegacją ukraińską".

Druga kwestia to rozmowa o tym, na jakim etapie jesteśmy z administracją amerykańską, która podejmuje bardzo energiczne i szczerze działania, aby zakończyć walki i osiągnąć porozumienie dobre dla wszystkich stron konfliktu - dodał.