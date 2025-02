"Irański ambasador okłamał mnie, że Iran nie wysyła broni do Rosji" - powiedział Radosław Sikorski podczas poniedziałkowej prezentacji zestrzelonego przez Ukrainę rosyjsko-irańskiego drona typu Shahed-136 w Nowym Jorku. Szef MSZ stwierdził, że swoją działalnością Iran zagraża Europie.

Radosław Sikorski / Pawel Wodzynski / East News

Zostałem osobiście okłamany przez irańskiego ambasadora, że Iran nie wysyła dronów Shahed Rosji - powiedział Sikorski podczas prezentacji w hotelu Millenium Hilton tuż przy siedzibie ONZ w Nowym Jorku.

Wydarzenie zorganizowała organizacja United Against Nuclear Iran (UANI). Tu jest dowód, że kłamią. Ponieważ to zostało zestrzelone na Ukrainie. Zostało przetransportowane przez granicę i przywiezione bezpośrednio do Stanów Zjednoczonych - dodał, wskazując na wrak zestrzelonego drona.

Iran nie może uniknąć odpowiedzialności za eksport tysięcy tych rzeczy na Ukrainę, do Rosji i spowodowanie, że tysiące ludzi straci swoje życie z powodu tej broni. Iran kłamie. Iran jest winny i Iran nie może oczekiwać naszego współczucia, gdy podejmiemy środki, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się jego terroru w przyszłości - powiedział minister.

Jak ocenił, Iran już teraz stwarza zagrożenie.

"Ulubiona broń Iranu"

Szef UANI i były ambasador w ONZ Mark Wallace stwierdził, że dron jest ulubioną bronią Iranu, którą uderzał zarówno w żołnierzy USA, jak i Arabię Saudyjską i Izrael. Porównał przy tym maszynę do niemieckiej "latającej bomby" V1 stosowanej przez III Rzeszę w II wojnie światowej.

Jestem przekonany, że mamy do czynienia z nową osią zła - powiedział były dyplomata, odnosząc się do osi Rosja-Iran-Korea Północna.

Wcześniej sprowadzony do USA na pokładzie polskiego samolotu wojskowego dron został zaprezentowany na konserwatywnej konferencji CPAC w Waszyngtonie, gdzie opisały go m.in. "Wall Street Journal" i CNN.