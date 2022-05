Kolejny miesiąc Rosjanie nie zgłaszają się po ciała poległych członków swojej armii. Koleje ukraińskie (Ukrzaliznycia), już trzeci miesiąc przechowują w wagonach chłodniach setki ciał rosyjskich żołnierzy - poinformowała w czwartek agencja Ukrinform.

"Zgodnie z normami prawa humanitarnego już trzeci miesiąc przechowujemy setki ciał żołnierzy rosyjskich, by przekazać je matkom i żonom. Zwracamy się do Rosjan: wiemy, że to czytacie. Wasz ładunek 200 (określenie stosowane w Rosji w stosunku do transportu ciała zabitego żołnierza - PAP) czeka" - napisały na Telegramie koleje ukraińskie.

Telegram

Rosja straciła już ok. 28,5 tys. żołnierzy

Według danych ukraińskiej armii, od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 28,5 tys. żołnierzy. W tym około 200 tylko w ciągu ostatniej doby - poinformował w czwartek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



Według ukraińskiego sztabu łączne rosyjskie straty w sprzęcie od 24 lutego do 19 maja wynoszą: 1254 czołgi, 3063 pojazdy opancerzone, 203 samoloty, 167 helikopterów, 595 systemów artyleryjskich, 199 wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet, 93 systemy przeciwlotnicze, 2157 pojazdów i cystern, 13 jednostek pływających i 455 dronów.