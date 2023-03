10:10

Sytuacja obrońców Bachmutu staje się krytyczna. Siły rosyjskie przesunęły się z zajętych miejscowości Berchiwka i Jahidne w kierunku Chromowego, przez które przebiega droga do miasteczka Czasiw Jar. W ten sposób ostatnia kontrolowana dotychczas przez ukraińskie wojska trasa dojazdowa do Bachmutu staje się niedostępna. Na południe od miasta trwają walki w okolicach Iwaniwskego.



W tej chwili do pełnego okrążenia Bachmutu brakuje zaledwie 5,5 km, ale można już mówić o okrążeniu operacyjnym. Oznacza to, że Ukraińcy mogą jeszcze przemieszczać się w pięciokilometrowym pasie na zachód od miasta, lecz przeciwnik posiada już kontrolę ogniową nad ostatnią trasą wiodącą do Bachmutu - powiadomił niezależny projekt śledczy Conflict Intelligence Team (CIT).

10:08

Walcząca dotąd w Bachmucie samodzielna taktyczna grupa rozpoznania powietrznego poinformowała, że otrzymała rozkaz, by wycofać się z miasta po 110 dniach walk z rosyjskimi wojskami - podała ukraińska agencja UNIAN, a także m.in. portale TSN i focus.ua.



"Ukraińskie jednostki wciąż bronią Bachmutu! Po 110 dniach (walk) w Bachmucie ‘Ptaki Madziara’ otrzymały nowe zadania (do wypełnienia). Nie komentuje się rozkazów (dowództwa)" - napisał oficer na Telegramie.

Telegram

Doniesienia o odwrocie pierwszych ukraińskich formacji nie zostały jak dotąd potwierdzone przez władze cywilne i wojskowe w Kijowie.

09:56

Otrzymaliśmy wniosek ze strony naszych niemieckich partnerów o zezwolenie niemieckiej spółce przemysłu obronnego Rheinmetall, producentowi czołgów Leopard 2, na odkupienie części Leopardów będących w posiadaniu szwajcarskiej armii - poinformowało ministerstwo obrony Szwajcarii.

W przekazanej przez Niemców prośbie poinformowano, że czołgi nie zostaną wysłane na Ukrainę, ale zostaną wykorzystane do wypełnienia luk w zasobach niemieckiej armii powstałych po przekazaniu Kijowowi Leopardów - powiedział agencji Reutera przedstawiciel szwajcarskiego ministerstwa.

09:43

Władze Rosji mogą wykorzystać tzw. sprawę dywersantów w obwodzie briańskim do zaostrzenia wygodnych dla siebie środków bezpieczeństwa, unikając bardziej ryzykownych działań, jak np. ogłoszenie wojny z Ukrainą - ocenia w najnowszym raporcie Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



Analizując doniesienia o “dywersantach", ISW zaznacza, że strona ukraińska zaprzeczyła rosyjskim informacjom. Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, określił sytuację jako "klasyczną, celową prowokację" ze strony Rosji. Przedstawiciel wywiadu wojskowego Ukrainy Andrij Jusow ocenił, że to "przejaw procesów transformacyjnych" i konfliktów wewnętrznych w samej Rosji.

09:29

W ciągu minionej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów zginęło dwóch ukraińskich cywilów w obwodzie donieckim, a także po jednej osobie z obwodów charkowskiego i chersońskiego - powiadomiły regionalne władze i Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) Ukrainy.



09:21

Rosyjskie wojska na Ukrainie nie używają niektórych zaawansowanych technologicznie broni pokazywanych na targach zbrojeniowych, bo przemysł zbrojeniowy nie jest w stanie wytwarzać ich na dużą skalę - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.



W codziennej aktualizacji wywiadowczej wskazano, że mimo wojny na Ukrainie rosyjskie firmy zbrojeniowe nadal prezentują produkty na dużych międzynarodowych targach zbrojeniowych, np. na jednym z ostatnich takich wydarzeń pokazano system aktywnej ochrony Arena-E.

08:46

Rosji nie można pozwolić na bezkarne prowadzenie wojny przeciwko Ukrainie - oświadczył sekretarz stanu USA Antony Blinken po spotkaniu z szefami MSZ Australii, Japonii i Indii w ramach czterostronnego dialogu na rzecz bezpieczeństwa (Quad) w Delhi.



Grupa Quad podkreśliła we wspólnym oświadczeniu potrzebę osiągnięcia "wszechstronnego, sprawiedliwego i trwałego pokoju" na Ukrainie w zgodzie z prawem międzynarodowym i Kartą Narodów Zjednoczonych. Potępiła użycie broni jądrowej i groźby nuklearne jako niedopuszczalne.



"Jeśli pozwolimy Rosji bezkarnie robić to, co robi na Ukrainie, będzie to sygnał dla potencjalnych agresorów we wszystkich miejscach, że też mogą uniknąć kary" - powiedział Blinken, cytowany przez agencję Reutera.