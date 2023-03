Siergiej Ławrow podczas konferencji w Indiach odniósł się do wojny w Ukrainie. Jak tłumaczył rosyjski minister spraw zagranicznych, to Rosja jest w tym sporze ofiarą i to ona próbuje powstrzymać wojnę. Publiczność wybuchła śmiechem.

Siergiej Ławrow / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY HANDOUT / PAP/EPA Sergiej Ławrow wziął udział w międzynarodowym panelu dyskusyjnym. Odbył się on po spotkaniu szefów MSZ państw grupy G20 w Indiach. Podczas serii pytań Ławrow został zapytany o wojnę w Ukrainie. Wojna, którą próbujemy powstrzymać, została rozpętana przeciwko nam - mówił rosyjski minister spraw zagranicznych. To zdanie wywołało salwę śmiechu na sali. Po krótkiej pauzie Ławrow kontynuował: "Wojna wpłynęła na politykę Rosji, w tym na politykę energetyczną". Mówił, że Moskwa "nie może już polegać na żadnych partnerach na Zachodzie". Nie pozwolimy im znowu wysadzać gazociągów - dodawał. Szefowie MSZ Chin i Rosji spotkali się w kuluarach G20 Podczas spotkania szefów MSZ państw grupy G20 Chiny i Rosja jako jedyne nie potępiły rosyjskiej inwazji na Ukrainę - podała agencja Reutera, powołując się na władze Indii, które przewodniczyły spotkaniu. Tymczasem państwowa chińska agencja prasowa Xinhua informował w czwartek o tym, że ministrowie spraw zagranicznych Chin i Rosji, Qin Gang i Siergiej Ławrow, spotkali się w kuluarach konferencji G20 w Indiach i "wymienili opinie na temat kryzysu ukraińskiego". Władze w Pekinie wzbraniają się przed nazywaniem rosyjskiej agresji mianem inwazji, a w oficjalnych chińskich komunikatach mowa najczęściej o "kryzysie" albo "kwestii ukraińskiej". Chiny sprzeciwiają się również sankcjom nakładanym na Moskwę przez państwa zachodnie i ich sojuszników. W obliczu skomplikowanej i poważnej sytuacji międzynarodowej Chiny są gotowe do współpracy z Rosją i innymi członkami społeczności międzynarodowej, by chronić pokój, bezpieczeństwo, rozwój i dobrobyt - oświadczył Qin na dwustronnym spotkaniu z Ławrowem. Chiński minister zaznaczył, że Pekin "popiera wszelkie wysiłki sprzyjające pokojowemu rozwiązaniu kryzysu ukraińskiego i będzie w dalszym ciągu odgrywał konstruktywną rolę w tej kwestii" - napisano w depeszy Xinhua. Chiny popierają zasady Karty Narodów Zjednoczonych, opowiadają się za politycznym rozwiązaniem "kryzysu" i sprzeciwiają się "podsycaniu płomieni i zakłócaniu rozmów pokojowych" oraz "podwójnym standardom, sankcjom i presji" - podała chińska agencja. Ławrow miał natomiast zapewnić, że Rosja jest skłonna do współpracy z Chinami na rzecz wprowadzania w życie uzgodnień pomiędzy przywódcami obu państw, intensyfikacji kontaktów wysokiego szczebla oraz planowania współpracy w wielu dziedzinach. Obie strony podpisały również plan konsultacji pomiędzy resortami spraw zagranicznych na 2023 rok - dodała Xinhua. Zobacz również: Rzut na mapę: Jaka jest sytuacja w Bachmucie?

Nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy

Prigożyn mówił o okrążeniu Bachmutu. Ukraińcy zwrócili uwagę na pewien szczegół

Przyjaciel Alesia Bialackiego: Łukaszenka mści się na całym białoruskim narodzie