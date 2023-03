Biały Dom ogłosił, że jest nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. W jej skład wchodzi amunicja do HIMARS-ów czy wozów bojowych piechoty Bradley.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden / MICHAEL REYNOLDS / PAP/EPA

Pomoc wojskowa ma tym razem wartość 400 mln dolarów.

Ten pakiet pomocowy zawiera więcej amunicji do dostarczonych przez USA HIMARS-ów i haubic, które Ukraina tak skutecznie wykorzystuje do obrony, jak też do bojowych wozów piechoty Bradley, mosty czołgowe, a także pociski burzące i inny sprzęt, serwisowanie i szkolenia - poinformował sekretarz stanu.

To już 33. wsparcie ogłaszane przez Biały Dom.



Kolejna transza pomocy militarnej dla Kijowa będzie sfinansowana na mocy specjalnych ustawowych uprawnień prezydenta USA, które pozwalają mu w sytuacjach nadzwyczajnych na przekazywanie środków, usług lub dóbr bez występowania o aprobatę Kongresu - powiedział Blinken.



Ogłoszenie tego pakietu dziś to nie przypadek. Prezydent USA Joe Biden będzie rozmawiał w Białym Domu z kanclerzem Niemiec. Przywódca Stanów Zjednoczonych ogłaszając pakiet chce zachęcić Olafa Scholza do większego wsparcia Ukrainy.

Amerykański prezydent oraz kanclerz Niemiec mają też omówić sprawy sankcji dla Rosji, ale i ewentualnych sankcji na Pekin, jeżeli Chiny zdecydowałyby się przekazać Rosji broń, która byłaby użyta na terenie Ukrainy. Poruszą też sprawy relacji niemiecko-amerykańskich.