Inna formacja stojąca po stronie Ukraińców - Legion Wolność Rosji - również zapowiedziała próbę wtargnięcia na terytorium Rosji.

My, Legion Wolność Rosji, jesteśmy teraz blisko granicy naszej ojczyzny. Już wkrótce ponownie znajdziemy się na terytorium Rosji, aby przynieść wolność i pokój. Grajworon to dopiero początek - mówią bojownicy na nagraniu udostępnionym na platformie Telescope.

Według telegramowego kanału Baza, w czwartek rano, przy wsparciu czołgów, dokonano ataku na przejście graniczne Szebiekino. Atak został odparty. Obecnie w rejonie przejścia granicznego słychać pojedyncze strzały.

Gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow przekazał, że Szebiekino było minionej nocy "pod nieustannym ostrzałem". Jego zdaniem, rannych zostało osiem osób.

Jednocześnie zdementował informacje o wtargnięciu wroga na teren obwodu. "Siły zbrojne, straż graniczna, Federalna Służba Bezpieczeństwa i Gwardia Narodowa są na miejscu" - napisał na Telegramie.

Dowództwo operacyjne obwodu biełgorodzkiego również twierdzi, że sabotażyści nie przedarli się na terytorium Rosji. "Ta informacja jest nieprawdziwa" - przekazano.

Zaznaczono, że w rejonie Szebiekina "sytuacja jest trudna, trwa ostrzał, słychać odgłosy walki".

Seria wtargnięć na terytorium Rosji

Na początku marca rosyjskie władze poinformowały, że "ukraińska grupa sabotażowa" przeniknęła do przygranicznych miejscowości Lubeczany i Suszany w obwodzie briańskim. Prezydent Rosji Władimir Putin nazwał incydent "atakiem terrorystycznym". Odpowiedzialność za wtargnięcie na terytorium Rosji wziął Rosyjski Korpus Ochotniczy, który walczy po stronie Ukrainy. Ukraińskie władze zaprzeczyły, by miały jakikolwiek udział w operacji.

Do kolejnego incydentu doszło 22 maja. Władze obwodu biełgorodzkiego poinformowały, że na ich terytorium wkroczyła "grupa sabotażowo-rozpoznawcza Sił Zbrojnych Ukrainy". Do walk doszło we wsiach Głotowo, Kozinka i Gora-Podoł. Następnego dnia rosyjski resort obrony poinformował, że rosyjskie wojsko "zablokowało i pokonało ukraińskich dywersantów".

Odpowiedzialność za operację wziął na siebie nie tylko Rosyjski Korpus Ochotniczy, ale i Legion Wolność Rosji (ta formacja też walczy po stronie Ukrainy). Obie organizacje zaprzeczyły, by zostały pokonane przez siły rosyjskie.

Ukraińskie władze wówczas po raz kolejny zapewniły, że prowadzą działania wojenne tylko na swoim terytorium i nie atakują celów w Rosji.