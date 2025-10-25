Rosyjskie wojsko zaatakowało w nocy z piątku na sobotę rakietami balistycznymi Kijów. We wschodniej części miasta wybuchły pożary. W wyniku ataku jedna osoba zginęła, a co najmniej dziesięć zostało rannych. W ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ataków w obwodach chersońskim, donieckim i dniepropietrowskim na południu i wschodzie Ukrainy sześć osób zginęło, a 41 zostało rannych.

Zniszczenia w Kijowie po rosyjskim ataku rakietowym. / IMAGO/Andreas Stroh/Imago Stock and People/East News / East News

Po więcej aktualnych informacji z Ukrainy zapraszamy na RMF24.pl

"W wyniku nocnego ataku Rosjan zginęła jedna osoba. Szczere wyrazy współczucia dla jej rodziny i bliskich" - przekazał szef władz wojskowych Kijowa Tymur Tkaczenko.

Przewodniczący stołecznej administracji dodał, że - według informacji z godz. 9 (godz. 8 czasu polskiego) - rannych zostało dziesięcioro mieszkańców Kijowa.

Wcześniej portal Ukrainska Prawda podał, powołując się na Siły Powietrzne Ukrainy, że w nocy w Kijowie i kilku regionach kraju ogłoszono alarm przeciwlotniczy z powodu zagrożenia atakiem balistycznym. W stolicy słychać było serię potężnych eksplozji.

We wschodniej części miasta wybuchły pożary. Według nieoficjalnych informacji, jak pisze agencja dpa, celem rosyjskiego ataku były elektrownie cieplne.

6 osób zginęło w ciągu ostatniej doby

Sześć osób zginęło, a 41 zostało rannych w ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ataków w obwodach chersońskim, donieckim i dniepropietrowskim na południu i wschodzie Ukrainy - poinformowały w sobotę władze regionalne.

Szef wojskowej administracji obwodu chersońskiego Ołeksandr Prokudin powiadomił, że w wyniku rosyjskiej agresji w ciągu doby zginęły trzy osoby, a 29 zostało rannych, w tym troje dzieci.

Prokudin dodał, że rosyjskie wojska ostrzeliwały obiekty infrastruktury krytycznej i użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalne, uszkadzając 92 domy wielorodzinne i prywatne. Rosjanie zniszczyli także m.in. budynek administracyjny, karetki pogotowia, autobusy i trolejbus.

Wcześniej, w piątek, władze obwodu chersońskiego poinformowały, że siły inwazyjne zaatakowały dzielnice mieszkaniowe w stolicy regionu, Chersoniu. Na skutek ostrzału z wykorzystaniem wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych zginęło troje mieszkańców miasta, a 19 osób doznało obrażeń.

Szef administracji wojskowej obwodu donieckiego, Wadym Fiłaszkin, przekazał w sobotę rano, że Rosjanie zabili tam w ciągu minionej doby jedną osobę. Pięcioro cywilów zostało rannych.

Władysław Hajwanenko, przewodniczący wojskowej administracji obwodu dniepropietrowskiego, powiadomił, że wojska rosyjskie zabiły w piątek dwie osoby i raniły siedem kolejnych. Wybuchły pożary, uszkodzone zostały budynek wielorodzinny, dom prywatny, budynek gospodarczy, sklep oraz samochód.