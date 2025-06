Efekt uboczny ukraińskiego ataku

Generał Freuding nie przewiduje natychmiastowego ograniczenia rosyjskich ataków na Ukrainę, zauważając, że Moskwa nadal dysponuje większością swojej floty. Oczywiście istnieje pośredni efekt, ponieważ pozostałe samoloty będą musiały wykonywać więcej lotów bojowych, co oznacza, że będą szybciej zużywane, a co najważniejsze, ma to ogromny wpływ psychologiczny - powiedział wojskowy, który zaznaczył, że Rosjanie czuli się bezpiecznie na swoim rozległym terytorium, co doprowadziło do zlekceważenia zagrożenia ze strony Ukrainy.

Rosja będzie musiała zwiększyć środki bezpieczeństwa - komentuje Christian Freuding.

Według niego, siły Kijowa zaatakowały dwa lotniska położone około 100 kilometrów od Moskwy, a także lotnisko Ołenja w obwodzie murmańskim i lotnisko Biełaja. Do uderzenia zastosowano drony kontrolowane z pomocą sztucznej inteligencji. Piąty atak na bazę lotniczą przy granicy z Chinami nie powiódł się, zdaniem Freudinga.

Wideo youtube