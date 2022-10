W kraju utrzymuje się groźba rosyjskich nalotów rakietowych i powietrznych, a także użycia przez Rosjan bezzałogowych statków powietrznych Shahed-136 wystrzeliwanych z terytorium Białorusi - przekazał sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy. W nocy z poniedziałku na wtorek Rosjanie ostrzelali położony na południu Ukrainy Mikołajów pociskami rakietowymi S-300. Jedna osoba zginęła - poinformował na Telegramie szef władz obwodu mikołajowskiego Witalij Kim. Najważniejsze informacje z 237. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z wtorku 18.10.2022 r

W kraju utrzymuje się groźba rosyjskich nalotów rakietowych i powietrznych, a także użycia przez Rosjan bezzałogowych statków powietrznych Shahed-136 wystrzeliwanych z terytorium Białorusi - przekazał sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy.

W poniedziałek Rosjanie ostrzelali ponad 35 miejscowości, w tym Kijów i Odessę oraz miejscowości w obwodach mikołajowskim, donieckim i chersońskim. "W tym celu wróg użył pocisków manewrujących, rakietowych i przeciwlotniczych. Ponadto, 43 drony Shahed-136 produkcji irańskiej zostały zaangażowane w walkę, z czego 38 zostało zestrzelonych przez ukraińskie wojsko" - podały siły zbrojne w codziennym raporcie.

W ciągu minionych 24 godzin wróg dokonał 10 ataków rakietowych, przeprowadził 58 nalotów oraz około 60 ataków przy użyciu wieloprowadnicowej wyrzutni rakietowej MLRS - przekazano.

Celem wzmożonych rosyjskich ataków rakietowych na Ukrainę jest sieć energetyczna tego kraju, ale w związku z porażkami na polu bitwy Rosja jest też bardziej chętna do uderzenia w infrastrukturę cywilną - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

"Od 10 października Rosja utrzymuje wzmożone tempo uderzeń dalekiego zasięgu na cele na terenie Ukrainy. Są one przeprowadzane przy pomocy pocisków manewrujących, pocisków obrony powietrznej typu ziemia-ziemia oraz dostarczonych przez Iran jednokierunkowych samolotów bezzałogowych Shahed-136. Jest bardzo prawdopodobne, że kluczowym celem tej kampanii uderzeniowej jest spowodowanie rozległych szkód w ukraińskiej sieci dystrybucji energii. Ponieważ od sierpnia Rosja poniosła porażki na polu bitwy, najprawdopodobniej zwiększyła się jej chęć do uderzenia w infrastrukturę cywilną oprócz ukraińskich celów wojskowych" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Alarmy przeciwlotnicze ogłoszono w niemal wszystkich regionach Ukrainy.

W nocy z poniedziałku na wtorek Rosjanie ostrzelali położony na południu Ukrainy Mikołajów pociskami rakietowymi S-300. Jedna osoba zginęła - poinformował na Telegramie szef władz obwodu mikołajowskiego Witalij Kim.

Ciało ofiary odnaleziono w gruzach budynku, w który trafiła rakieta. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza.

Dym unoszący się nad miastem Dniepr po rosyjskim ostrzale.

Wasyl Bajdak to ukraiński komik, który występuje teraz w różnych częściach Ukrainy, również blisko frontu, bo w ten sposób chce pomóc wojsku zebrać środki na dalszą walkę z Rosją. W rozmowie z PAP.PL opowiada, jak humor pomaga Ukraińcom zmagać się z wojenną codziennością.

"Wiadomo, każdy ma swoje granice. Ale poruszam wszystkie tematy. Okazuje się, że można żartować np. z ostrzałów. To pomaga oswoić tę straszną rzeczywistość wokół" - mówi.

Wojna zastała Wasyla w Winnicy, mieście w środkowej Ukrainie. 23 lutego pojechał tam w odwiedziny do swoich rodziców. Nie zabrał ze sobą niczego: dokumentów, pieniędzy, ubrań. Planował wrócić następnego dnia do Kijowa. Nie do końca wierzył w to, że Rosja wejdzie na teren Ukrainy.

Zniszczony w rosyjskim ostrzale targ kwiatowy w Mikołajewie. Nie było ofiar.

Siły rosyjskie zaatakowały gotowe do eksportu kontenery oleju słonecznikowego w porcie w Mikołajowie za pomocą dronów kamikadze - poinformował na Facebooku Dmytro Pletenczuk, rzecznik prasowy Administracji Wojskowej Obwodu Mikołajowskiego.

Alarmy przeciwlotnicze w kilku regionach Ukrainy.

Nowej premier kanadyjskiej prowincji Alberta Danielle Smith media przypomniały wypowiedzi, że mieszkańcy niektórych części Ukrainy lepiej się czują w Rosji, a Ukraina powinna być neutralna.



"Wydaje mi się, że wielkie mocarstwa fatalnie określiły nowe granice krajów po drugiej wojnie światowej. Wiele konfliktów, które mieliśmy od tego czasu, nastąpiło w wyniku tego, że tak różne narody, które się nie lubią, upchnięto pod władzą jednego rządu. Czytałam, że dwa rejony Ukrainy czują więcej związków z Rosją. Czy narody powinny mieć możliwość uwolnienia się i rządzenia samodzielnie? Jeśli tego ludzie naprawdę chcą, myślę, że tak" - napisała Smith w dniu inwazji Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., na platformie Locals.com, używanej przez skrajnie prawicowe ugrupowania.

Naczelnik krzyworoskiego obwodu Ołeksandr Wilkul potwierdził wybuchy w mieście. "Krzywy Róg. Wybuchy w północnej części miasta. Jesteśmy w schronach!" napisał w mediach społecznościowych.

Kłęby dymu unoszą się nad Krzywym Rogiem.

Kanada nałożyła sankcje na 34 Rosjan oraz jeden rosyjski podmiot zajmujących się rozpowszechnianiem dezinformacji i propagandy - poinformowała minister spraw zagranicznych Melanie Joly.



"Wojna rosyjskiego reżimu opiera się na kłamstwach i oszustwie. Tłumi swobodę wypowiedzi i więzi swoich własnych obywateli, którzy ośmielają się mówić prawdę. Ponieważ liczba naruszeń praw człowieka w Rosji cały czas wzrasta, Kanada podejmuje działania przeciw propagandzie, która próbuje usprawiedliwiać takie naruszenia. Kanada jest razem z Ukrainą" - powiedziała Joly cytowana w komunikacie kanadyjskiego MSZ.

Nad ranem miało dojść do kolejnego ostrzału Zaporoża.

Władze Federacji Rosyjskiej nie poinformowały do tej pory USA o ćwiczeniach jej sił nuklearnych. Waszyngton spodziewa się, że Moskwa przeprowadzi je wkrótce



Stany Zjednoczone uważają, że Rosja prawdopodobnie przeprowadzi próbne odpalenia rakiet podczas swoich corocznych ćwiczeń "Grom" swoich strategicznych sił jądrowych, prawdopodobnie już za kilka dni - poinformowała agencja Reutera, cytując wysokiego urzędnika wojskowego USA.



Zgodnie z traktatem New START, Rosja jest zobowiązana do wcześniejszego powiadomienia o startach tego typu rakiet. "Nie otrzymaliśmy żadnego rodzaju oficjalnego powiadomienia" - powiedział amerykański urzędnik, zastrzegając sobie anonimowość.

Wobec groźby ataku nuklearnego ze strony Rosji ministerstwo obrony w Madrycie zdecydowało odnowić przeterminowane zapasy tabletek z jodem chroniących przed promieniowaniem. Taki atak jest realny - powiedziała szefowa resortu Margarita Robles. Od początku wojny na Ukrainie zagrożenie promieniowaniem związane jest także z możliwością katastrofy w jakiejś elektrowni jądrowej.



Gdyby wojna w Ukrainie przerodziła się w konflikt nuklearny, życie milionów osób w całej Europie znalazłoby się w niebezpieczeństwie - ostrzegła telewizja Antena3. - W związku z tym także w Hiszpanii wzrosło zainteresowanie lekami mogącymi zapobiegać skutkom promieniowania jądrowego na organizm ludzki.