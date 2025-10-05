"Nie ma godnej, mocnej reakcji świata na to wszystko, co się dzieje" - stwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, komentując kolejny zmasowany atak powietrzny Rosjan. Zdaniem ukraińskiego przywódcy Władimir Putin "śmieje się z Zachodu", który nie jest w stanie silnie odpowiedzieć na działania Kremla. "Będziemy walczyć, aby świat w końcu nie milczał i aby Rosja poczuła odpowiedź" - zapewnił.
Komentując kolejny zmasowany atak powietrzny Rosji na Ukrainę, prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski w niedzielnym przemówieniu opublikowanym w mediach społecznościowych poinformował, że siły Kremla zaatakowały głównie obiekty infrastruktury energetycznej i gazowej.
To energetyka, przedsiębiorstwa cywilne, magazyny, i to właśnie magazyny z towarami cywilnymi, a także nasza logistyka - logistyka na kolei, to, co zapewnia normalne życie społeczeństwa i gospodarkę. Uszkodzone są również dziesiątki zwykłych budynków mieszkalnych - przekazał.
Przypomniał, że w wyniku rosyjskiego uderzenia są ofiary śmiertelne: w obwodzie lwowskim na zachodzie kraju zginęły cztery osoby, w tym jedno dziecko, z kolei w Zaporożu w południowo-wschodniej części Ukrainy życie straciła jedna osoba, a 18 zostało rannych.