Rosjanie przeprowadzili w niedzielę zmasowany atak powietrzny na Ukrainę, obierając za cel głównie zachodnią część kraju. Tamtejsze media podały, że w tym czasie nad obwodem lwowskim, najbardziej dotkniętym w wyniku rosyjskiego uderzenia, przelatywały co najmniej trzy chińskie satelity rozpoznawcze.

Chińskie satelity rozpoznawcze nad obwodem lwowskim podczas ataku Rosji (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Rosjanie przeprowadzili w niedzielę kolejny zmasowany atak powietrzny na Ukrainę, wykorzystując - jak przekazały Siły Powietrzne Ukrainy - 549 środków napadu powietrznego, w tym 496 dronów uderzeniowych i 53 różnego rodzaju pocisków rakietowych. Ukraińskiej obronie powietrznej udało się zestrzelić 478 celów, w tym 439 dronów i 33 pociski.

W związku z tym, że nie wszystkie drony i pociski zostały zneutralizowane, ukraińskie wojsko odnotowało trafienia w 20 lokalizacjach. Głównym celem sił rosyjskich był obwód lwowski w zachodniej części kraju. Szef tamtejszej administracji wojskowej Maksym Kozycki poinformował, że w regionie zginęły cztery osoby, a osiem zostało rannych. Podkreślił, że był to największy w historii rosyjski atak powietrzny na obwód lwowski.

Chińskie satelity nad zachodnią Ukrainą

Ukraiński portal Militarnyi, zajmujący się m.in. obronnością, rosyjską inwazją na Ukrainę i konfliktami zbrojnymi na całym świecie, podał w niedzielę zaskakującą informację - podczas rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę nad zachodnią częścią kraju przelatywały co najmniej trzy chińskie satelity rozpoznawcze.

Dziennikarze portalu Militarnyi, powołując się na dane z serwisu Heavens Above, który pomaga w śledzeniu satelitów krążących wokół Ziemi, przekazali, że nad obwodem lwowskim (który, przypomnijmy, najbardziej ucierpiał w rosyjskim ataku) zaobserwowano satelity z serii Yaogan 33: Yaogan 33, Yaogan 33-03 i Yaogan 33-04. W godz. 00:00-11:30 czasu lokalnego przeleciały one nad regionem w sumie 9 razy. Później, ok. godz. 6:30 czasu lokalnego dołączył do nich satelita rozpoznania optycznego Yaogan 34.

Portal zauważył, że chińskie satelity rozpoznawcze latają nie tylko nad zachodnimi regionami Ukrainy. "Parametry orbitalne pozwalają na operowanie nad Ukrainą ponad 60 różnych typów satelitów serii Yaogan. Mogą one prowadzić rozpoznanie optyczne, radarowe i elektroniczne" - przekazano. Dodano, że satelity z tej serii umieszczone są na niskich orbitach, na wysokości około 700 kilometrów, co pozwala im na wykonanie pełnego obiegu wokół Ziemi co ok. 90 minut.

Chińczycy dzielą się z Rosjanami

Tymczasem, jak powiedział w rozmowie z agencją Ukrinform przedstawiciel Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy (SZRU) Ołeh Aleksandrow, odnotowano przypadki przekazywania przez Chiny Rosji danych rozpoznania satelitarnego do ataków rakietowych na cele w Ukrainie, a w szczególności na obiekty zagranicznych inwestorów.

Są fakty świadczące o wysokim poziomie współpracy Rosji i Chin w prowadzeniu satelitarnego rozpoznania terytorium Ukrainy w celu identyfikacji i dodatkowego rozpoznania strategicznych obiektów do zniszczenia. Przy tym, jak widzieliśmy w ostatnich miesiącach, obiekty te mogą należeć do zagranicznych inwestorów - podkreślił.

Przedstawiciel SZRU odmówił ujawnienia szczegółów na temat obiektów w Ukrainie, które zostały zaatakowane przy użyciu danych z chińskiego rozpoznania satelitarnego. Warto jednak wspomnieć, że 21 sierpnia w wyniku ataku rosyjskiego ataku rakietowego został zniszczony amerykański zakład elektroniczny Flex w mieście Mukaczewo w obwodzie zakarpackim na zachodzie Ukrainy.