Trwa orędzie Władimira Putina, który sytuację w Donbasie ocenił jako "krytyczną". Dodał, że "Ukraina została sztucznie utworzona, przez Rosjan". Ocenił, że "szaleństwem" było przyznanie praw republikom po opuszczeniu przez nie Imperium Rosyjskiego. Wcześniej prezydent Rosji powiedział Olafowi Scholzowi i Emmanuellowi Macronowi, że zamierza podpisać dekret uznający niezależność prorosyjskich separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy. Putin rozmawiał z kanclerzem Niemiec i prezydentem Francji przez telefon. Jak podaje agencja TASS, "przywódcy Niemiec i Francji wyrazili gotowość do kontynuowania kontaktów". Śledzimy napiętą sytuację na wschodzie Europy, ale także międzynarodowe reakcje – wszystko znajdziecie w naszej relacji.

Od tygodni rosyjskie wojska koncentrują się przy granicy z Ukrainą. Działania te wywołują poważne obawy w krajach zachodnich, których przywódcy uważają, że istnieje ryzyko działań zbrojnych ze strony tego kraju.

Moskwa twierdzi, że nie ma takich planów, jednocześnie żądając od USA i NATO gwarancji o nierozszerzaniu Sojuszu o Ukrainę oraz odsunięcia jego infrastruktury "od granic Rosji".



20:07

W ocenie Putina władze w Kijowie tylko wydają się być demokratyczne. Przywódca Rosji ocenia, że Ukraina nie jest zdolna osiągnąć statusu stabilnego państwa i musi polegać na innych krajach.

20:04

Putin zarzuca Ukrainie, że ta "zdecydowała się na kradzież rosyjskiego gazu oraz wykorzystywała energię do szantażu".

19:57

Jesteśmy gotowi pokazać, co oznacza prawdziwa dekomunizacja dla Ukrainy - podkreśla Putin i dodaje, że Ukraina dla Federacji Rosyjskiej nie jest tylko krajem sąsiednim. Ukraina jest integralną częścią historii i kultury Rosji - mówi prezydent Rosji.

19:52

Powtarzam, Ukraina została sztucznie utworzona, przez Rosjan. Przyznanie praw republikom po opuszczeniu Imperium Rosyjskiego było szaleństwem - powiedział Putin w orędziu.

19:40

Trwa orędzie Władimira Putina.

"Sytuacja w Donbasie jest krytyczna" - mówi prezydent Rosji. "Ponownie chcę podkreślić, że Ukraina to kraj nie tylko naszych przyjaciół i braci, ale też że to nasza rodzina - dodaje. I podkreśla: "Współczesna Ukirana została w całości stworzona przez Rosję". "Stalin podarował dawne niemieckie ziemie Polsce. Polskie ziemie przypadły Ukrainie" - dodaje.

19:31

W związku z przebiegiem Rady Bezpieczeństwa Rosji odbyłem pilne konsultacje z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem - poinformował na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Zwołałem również Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy - dodał ukraiński prezydent.

19:18

Kanclerz Scholz "potępił rosyjskie plany uznania tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej za niepodległe państwa. Taki krok stałby w jawnej sprzeczności z porozumieniami mińskimi o pokojowym rozwiązaniu konfliktu na wschodzie Ukrainy i byłby jednostronnym naruszeniem tych porozumień przez Rosję - stwierdził rzecznik.

Podczas rozmów kanclerz federalny "wezwał prezydenta Federacji Rosyjskiej do natychmiastowej deeskalacji sytuacji i wycofania zmasowanych sił z granicy z Ukrainą". Podkreślił, że "obecnie szczególnie ważne jest przestrzeganie zawieszenia broni we wschodniej Ukrainie i dawanie oznak odprężenia. Rosja ponosi tu szczególną odpowiedzialność".

Obecnie kanclerz konsultuje się ze swoimi najbliższymi partnerami, w tym z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

19:09

Władimir Putin poinformował kanclerza Niemiec i prezydenta Francji, że uzna niepodległość samozwańczyk republik w Donbasie. Ma w tej sprawie podpisać dekret.

Prezydent Rosji rozmawiał z kanclerzem Niemiec i prezydentem Francji przez telefon. Jak podaje agencja TASS, "przywódcy Niemiec i Francji wyrazili gotowość do kontynuowania kontaktów".

19:03

Polska przekazała broń Ukrainie - mówił Marcin Ociepa w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Dodał, że na Ukrainę trafiła amunicja, drony i pociski rakietowe krótkiego zasięgu, czyli - jak podkreślał - broń defensywna.

Minister podkreślał też, że Polska nie wycofała z Ukrainy dyplomatów. A to oznacza, że Polacy mieszkający w tym kraju w mogą liczyć na pomoc ze strony naszego państwa.

19:01

Zapadły decyzje co do treści sankcji na Rosję - powiedział szef MSZ Zbigniew Rau po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych UE w Brukseli.

Podkreślił ponadto, że uznanie przez Rosję niepodległości dwóch republik w Donbasie będzie sprzeczne z porozumieniami mińskimi.

18:35

Akcje największych firm rosyjskich i kurs rubla spadły na tle rozważanej przez władze decyzji dotyczącej uznania przez Moskwę niepodległości tzw. republik ludowych, powołanych przez separatystów w Donbasie.

Kurs euro na moskiewskiej giełdzie przekroczył 90 rubli, kurs dolara - 79 rubli. Jest to poziom najniższy od końca stycznia br.

Akcje koncernu naftowego Rosnieft staniały o prawie 19 proc., akcje dwóch największych banków państwowych: Sbierbanku i WTB (VTB) spadły o blisko 17 proc. Akcje linii lotniczych Aerofłot staniały o ponad 15 proc.

18:04

Istnieją poważne powody, by obawiać się, że Rosja nadal zamierza dokonać inwazji na Ukrainę - oświadczył brytyjski minister obrony Ben Wallace. Wezwał prezydenta Rosji Władimira Putina, by dla dobra własnego narodu zrezygnował z tych planów.



17:44

Szef dyplomacji Ukrainy apeluje do unijnych ministrów, by już teraz wprowadzili sankcje wobec Rosji.

W sprawie sankcji prewencyjnych nie ma jednomyślności Unii - informuje korespondentka RMF FM w Brukseli.

Wyraźnie stanowisko Ukrainy popiera minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis, który powiedział, że atak rosyjski w zasadzie już się odbywa. Chodzi o atak hybrydowy. Innego zdania są np. Niemcy i Francja. Uważają one, że wciąż jest przestrzeń do dialogu i dyplomatycznych działań, a wprowadzenie sankcji już teraz zniweczyłoby te wysiłki. Szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell powiedział, że pakiet sankcyjny jest już gotowy i położy go na stół w odpowiednim momencie.

17:16

Szefowie dyplomacji Francji i Rosji, Jean-Yves Le Drian i Siergiej Ławrow spotkają się w piątek w Paryżu w celu omówienia kwestii związanych ze szczytem w sprawie Ukrainy - poinformowało ministerstwo spraw zagranicznych Francji.

Jak zastrzeżono, do spotkania nie dojdzie, jeżeli Rosja zaatakuje Ukrainę.



17:06

Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba poinformował, że zwrócił się do krajów członkowskich Rady Bezpieczeństwa ONZ o przeprowadzenie pilnych konsultacji w sprawie obniżenia napięcia i zagwarantowania bezpieczeństwa dla Ukrainy.



Na polecenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oficjalnie zwróciłem się do krajów Rady Bezpieczeństwa ONZ z żądaniem natychmiastowego przeprowadzenia konsultacji na podstawie art. 6 memorandum budapesztańskiego w sprawie pilnych działań mających na celu obniżenie napięcia i o praktyczne kroki zagwarantowania bezpieczeństwa Ukrainie - napisał Kułeba na Twitterze.



Na mocy podpisanego w 1994 r. memorandum budapeszteńskiego USA, Rosja i Wielka Brytania zobowiązały się m.in. do respektowania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, gdy ta zrezygnowała z posiadania odziedziczonej po ZSRR broni jądrowej.

16:55

Wszystko wskazuje na to, że Moskwa uzna dziś za niepodległe dwa separatystyczne terytoria Ukrainy. Wszyscy wypowiadający się (na dzisiejszej naradzie na Kremlu) ministrowie, przedstawiciele parlamentu czy służb - byli za. Putin ma świadomość konsekwencji takiej decyzji.



Zagrożenia i szantaże ze strony Zachodu widzimy. Rozumiemy z czym jest ten krok związany, ale rozumiemy też sytuację, którą mamy w tej chwili - mówił Putin.

Wiceszef Rady Bezpieczeństwa Federacji Dmitrij Miedwiediew przekonywał, że choć pozytywna decyzja spowoduje ogromne naciski międzynarodowe, one z czasem się skończą. Jak stwierdził - "Zachód sam wróci, by wznowić z nami stosunki". A swe stanowisko argumentował: Te tereny tak naprawdę Ukrainie nie są potrzebne. Są kartą przetargową w targach o statusie Ukrainy.

16:39

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że dziś zapadnie decyzja ws. uznania przez Rosję niepodległości dwóch "republik ludowych" powołanych w Donbasie przez prorosyjskich separatystów.

16:33

Premier Rosji Michaił Miszustin powiedział, że Rosja analizowała ryzyka związane z podjęciem decyzji o uznaniu niepodległości Donbasu. Rząd już wiele miesięcy prowadzi przygotowania do reakcji na uznanie obu "republik ludowych" - mówił premier. Zrobimy wszystko, co możliwe, by zapewnić rozwój gospodarczy kraju - zapewnił szef rosyjskiego rządu.



Miszustin powiedział przy tym, że uważa za konieczne, by stanowisko Rosji przedstawić Stanom Zjednoczonym, a jeśli nie będzie postępu, uznać niepodległość "republik ludowych".



Również szef Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) Siergiej Naryszkin powiedział, że popiera propozycję o uznaniu niepodległości Donbasu, choć wspomniał o "ostatniej szansie" w postaci rozmów ze Stanami Zjednoczonymi.

16:07

Nadszedł czas, by uznać niepodległość Donbasu. Rosja powinna pójść na ten krok - przekonywała szefowa Rady Federacji (wyższej izby parlamentu Rosji) Walentina Matwijenko podczas narady Rady Bezpieczeństwa kraju.



Posiedzenie odbywa się z udziałem prezydenta Władimira Putina. Celem narady - jak zapowiedział Putin - jest określenie dalszych działań Rosji ws. uznania powołanych tam przez separatystów tzw. republik ludowych.

16:02

Jeśli sytuacja wokół Donbasu będzie rozwijać się nadal tak, jak obecnie, jedynym wyjściem będzie uznanie niepodległości tych terytoriów - powiedział były premier Rosji Dmitrij Miedwiediew. Przypomniał, że wielu mieszkańców Donbasu ma obywatelstwo Rosji.



Wyraził przekonanie, że po takiej decyzji presja na Rosję będzie ogromna, ale potem Zachód "zmęczy się" i sam poprosi Rosję o powrót do rozmów. Według jego słów - tak jak to było w 2008 roku. Przypomniał, że jako prezydent Rosji w 2008 roku uznał niepodległość dwóch separatystycznych republik na terenie Gruzji: Abchazji i Osetii Północnej.



Miedwiediew wypowiadał się na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Rosji z udziałem prezydenta Władimira Putina w sprawie sytuacji w Donbasie. Celem narady - jak zapowiedział Putin - jest określenie dalszych działań Rosji ws. uznania powołanych tam przez separatystów tzw. republik ludowych.



15:42

Dmitrij Kozak, wiceszef administracji prezydenta Rosji Władimira Putina powiedział na naradzie rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa, że Ukraina i Zachód chcą zamrozić konflikt na wschodzie Ukrainy.

Kozak oświadczył, że jest jasne, iż Donbas "nie jest potrzebny" Ukrainie ani Zachodowi i że postęp procesu uregulowania jest najniższy od 2015 roku.

15:40

Informacje wywiadowcze USA wskazują, że rosyjskie plany inwazji na Ukrainę zakładają "skrajnie brutalny" jej przebieg, a jej celem ma być "zmiażdżenie" Ukraińców - powiedział doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan. Dodał, że atak może rozpocząć się w ciągu najbliższych godzin lub dni.

15:15

Prezydent Rosji Władimir Putin rozpoczął posiedzenie Rady Bezpieczeństwa kraju w sprawie sytuacji w Donbasie.

Celem narady jest określenie dalszych kroków w tej sferze, w tym apel przywódców "republik ludowych" do Rosji z prośbą o uznanie ich suwerenności, jak również analogicznego apelu rosyjskiego parlamentu - wyjaśnił Putin.

Kwestie te są "ściśle związane" z globalnymi problemami zapewnienia bezpieczeństwa w Europie, bowiem Ukraina jest wykorzystywana jako "narzędzie konfrontacji" z Rosją - oznajmił. Oświadczył, że przyjęcie Ukrainy do NATO oznaczałoby, że "zagrożenia dla Rosji wielokrotnie wzrosną".

14:57

Przywódcy prorosyjskich separatystów w ukraińskim Donbasie, Denys Puszylin i Leonid Pasicznyk, zwrócili się do prezydenta Rosji Władimira Putina z prośbą o uznanie niepodległości ogłoszonych przez separatystów tzw. republik ludowych - donieckiej i ługańskiej.



Poprosili oni także o rozpatrzenie możliwości zawarcia przez Rosję z oboma regionami umowy o współpracy, m.in. w sferze obrony.

14:50

Rosjanie twierdzą, że zapobiegli przekroczeniu granicy przez "grupę rozpoznawczą", która chciała wkroczyć na ich terytorium z Ukrainy.

Według rosyjskich agencji, w incydencie, do którego doszło w obwodzie rostowskim, zginęło pięć osób. Kijów zaprzecza tym doniesieniom i podaje, że żadne ukraińskie jednostki nie znajdują się w tym rejonie.

14:14

Władze Włoch i ambasada tego kraju w Kijowie apelują do obywateli włoskich, by opuścili Ukrainę w związku z groźbą rosyjskiej inwazji na ten kraj.

Nasza ambasada w Kijowie przeprowadza próby ewakuacji personelu i prosi Włochów przebywających na Ukrainie, by opuścili ten kraj - oświadczył szef włoskiego MSZ Luigi Di Maio.

Zastrzegł zarazem, że ambasada jest otwarta i w pełni pracuje, bo - jak dodał - "chcemy dać sygnał bliskości z narodem ukraińskim i wierzymy w dyplomację".

Musimy uniknąć wojny, która miałaby niszczycielskie skutki dla Europy. Patrzymy na rosyjskie działania militarne przy granicy z Ukrainą z ogromnym niepokojem i mamy nadzieję na ich redukcję, by doszło do zmniejszenia napięcia - powiedział włoski minister.

13:53

Liderzy samozwańczych tzw. Donieckiej Republiki Ludowej (DRL) i Ługańskiej Republiki Ludowej (ŁRL) w Donbasie na Ukrainie udali się do Rosji - poinformowały ukraińskie media, powołując się na Pawła Łysiańskiego, założyciela organizacji Wschodnia Grupa Obrony Praw Człowieka.



Nie wiadomo, czy liderzy samozwańczych republik "ewakuowali się", czy lecą na spotkanie z "kremlowskimi kuratorami" - podał portal Dzerkało Tyżnia.

13:35

Część mieszkańców ukraińskiej stolicy chce ukarania Władimira Putina m.in. za sytuację na wschodzie Ukrainy. W Kijowie ogłoszono powstanie obywatelskiego komitetu "Punish Putin" czyli "ukaraj Putina" - donoszą specjalni wysłannicy RMF FM w Kijowie, Mateusz Chłystun i Piotr Bulakowski.

Jego pomysłodawcy chcą przede wszystkim zebrać informacje o skali - jak mówią - przestępstw popełnianych przez rosyjskiego prezydenta.

Możliwe, że część tych przestępstw nie jest jeszcze znana. Możliwe, że czyjś osobisty dramat nie ujrzał jak dotąd światła dziennego. Powinniśmy koniecznie zrobić wszystko, żeby zło zostało ukarane. Karać trzeba przestępców, a nie ich ofiary. Przesyłacie nam informacje o zbrodniach reżimu Putina - mówił podczas wiecu jeden z pomysłodawców uruchomienia społecznego komitetu.

13:15

Ukraina nie ma nic wspólnego z ostrzałami w Donbasie, o których informują przedstawiciele Rosji - zapewnił w poniedziałek sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiO) Ołeksij Daniłow.



Ukraińscy żołnierze mogą otwierać ogień w odpowiedzi tylko w przypadku zagrożenia dla życia wojskowych - powiedział Daniłow, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Ostrzegaliśmy, że mogą fantazjować ile im się podoba, mogą robić co im się podoba i jesteśmy na to gotowi - kontynuował Daniłow.

13:11

Rosja skoncentrowała obecnie łącznie 147 tys. żołnierzy w pobliżu Ukrainy - poinformował minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow. Kijów nie widzi wycofywania rosyjskich sił ani zmniejszania ich liczebności.



12:55

Miejscowości Szczastia i Wrubiwka w Donbasie są pod ostrzałem - poinformował około południa polskiego czasu szef władz obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy Serhij Hajdaj.

Mieszkańcy Wrubiwki są bez prądu i gazu, ludzie uciekli do schronów. Uszkodzone zostały domy mieszkalne, a także gazociąg. Na razie nie ma możliwości, by przywrócić dostawy gazu, bo "ostrzały nie cichną" - alarmował Hajdaj.



Mieszkańcy miasteczka Szczastia są bez dostaw wody, ogrzewania i prądu.



Przedstawiciel MSW Ukrainy Anton Heraszczenko poinformował, że wskutek ostrzału Szczastia zapaliła się i eksplodowała stacja paliw.

12:42

Na tle doniesień o możliwej rosyjskiej inwazji na Ukrainę straty gospodarki kraju wynoszą 2-3 mld dolarów miesięcznie. Inwestorzy wstrzymują swoje projekty - oświadczył wiceszef Biura Prezydenta Ukrainy Rostysław Szurma w wywiadzie dla portalu rbk.



Wstrzymano inwestycje, wzrosła inflacja, ponieśliśmy straty w sektorze turystycznym, ograniczono podróże lotnicze - wyliczył przedstawiciel biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.



Szurma zwrócił również uwagę na presję spekulacyjną na rynkach finansowych, która blokuje zaciąganie pożyczek i negatywnie wpływa na kurs walutowy.



Według Centrum Badań Gospodarczych i Biznesowych w wyniku konfliktu zbrojnego z Rosją i okupacji Krymu gospodarka Ukrainy straciła w latach 2014-2020 około 280 mld dolarów.

12:30

Służby prasowe FSB twierdzą, że "miejsce pełnienia służby" patrolu służb granicznych leżące około 150 metrów od granicy z Ukrainą zostało "całkowicie zniszczone" przez pocisk "nieustalonego typu". Pocisk ten - według FSB, której podlega w Rosji straż graniczna - "został odpalony z terytorium Ukrainy".

W komunikacie dodano, że nikt nie został poszkodowany i że na miejscu zdarzenia pracują saperzy.

Siły zbrojne Ukrainy zapewniły zaś, że nie prowadziły ostrzału. Poinformowały także, że w poniedziałek wspierani przez Rosję separatyści 14 razy naruszyli rozejm i że jeden ukraiński żołnierz został ranny.

12:22

Unia Europejska rozmieści wojskową misję szkoleniowo-doradczą na Ukrainie - poinformował w poniedziałek w Brukseli minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

Osiągnęliśmy zasadnicze porozumienie z Unią Europejska, że rozmieści ona wojskową misję szkoleniowo-doradczą na Ukrainie. Nie będą to siły bojowe. Jest to nowy element we współpracy między UE a Ukrainą. Szczegóły, parametry i daty będą jeszcze omawiane. Najważniejsze, że otwieramy nowy rozdział w naszych relacjach - powiedział Kułeba wychodząc ze spotkania ministrów spraw zagranicznych państw UE, które odbywa się w Brukseli.

12:20

Znajdujemy się teraz faktycznie w centrum dezinformacyjnej, hybrydowej wojny - oświadczył minister kultury Ukrainy Ołeksandr Tkaczenko. Jak poinformował, tylko w ciągu minionego weekendu wykryto 10 "klasycznych fejków" rosyjskich w sprawie sytuacji w Donbasie.



Jak dodał Tkaczenko, strona ukraińska weszła w posiadanie jednego ze szkiców, na podstawie którego są produkowane fejki. Zgodnie z nim media w Donbasie i Rosji, wykorzystując manipulacje i prowokacje, próbują dezinformować nasze społeczeństwo - powiedział minister.



Musimy odpowiadać na to, informować Ukraińców i świat o tym, co naprawdę się dzieje - podkreślił.

12:00

Służby prasowe FSB twierdzą, że "miejsce pełnienia służby" patrolu służb granicznych leżące około 150 metrów od granicy z Ukrainą zostało "całkowicie zniszczone" przez pocisk "nieustalonego typu". Pocisk ten - według FSB, której podlega w Rosji straż graniczna - "został odpalony z terytorium Ukrainy".



W komunikacie dodano, że nikt nie został poszkodowany i że na miejscu zdarzenia pracują saperzy.



Siły zbrojne Ukrainy zapewniły zaś, że nie prowadziły ostrzału. Poinformowały także, że w poniedziałek wspierani przez Rosję separatyści 14 razy naruszyli rozejm i że jeden ukraiński żołnierz został ranny.

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow powiedział w poniedziałek, że w Donbasie prowadzone są ostrzały ukraińskich pozycji i miejscowości. Łącznie w ciągu czterech dni zniszczono i uszkodzono ponad 100 budynków mieszkalnych.

11:50

Wobec zagrożenia rosyjską agresją na Ukrainę Lufthansa zawiesiła loty do Kijowa i Odessy. Według rzecznika niemieckich linii lotniczych na razie zarządzenie w tej sprawie będzie obowiązywało do końca lutego - pisze w poniedziałek agencja dpa.

Loty do Lwowa na zachodzie Ukrainy będą kontynuowane. W skład grupy Lufthansa wchodzą również linie lotnicze Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines oraz Eurowings.

11:26

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w poniedziałek, że władze sprawdzają, czy sygnały o groźbie zamachów w miastach rosyjskich napływały ze strony amerykańskich służb specjalnych. Skomentował w ten sposób ostrzeżenie wydane przez Departament Stanu USA.



Sprawdzamy teraz, czy były jakieś sygnały od Amerykanów po linii służb amerykańskich. W tej chwili nie wiem, by były takie sygnały - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow na codziennym briefingu dla prasy.



Ocenił także, że ostrzeżenie wystosowane przez ambasadę USA w Moskwie dla obywateli amerykańskich, dotyczące ewentualności zamachów w Rosji, to "niezwyczajna praktyka".

11:20

Do Izraela przyleciało około 75 ukraińskich Żydów w ramach wspólnej akcji zorganizowanej przez Międzynarodową Wspólnotę Chrześcijan i Żydów (IFCJ), Agencję Żydowską na rzecz Izraela (JAFI) i izraelski rząd. Obywatele Ukrainy uciekają przed wojną - pisze dziennik "The Jerusalem Post".



Nasze przesłanie do Żydów z Ukrainy jest jasne: Izrael zawsze będzie ich domem, nasze bramy są dla nich jak zwykle otwarte - powiedziała minister ds. alii i integracji Pnina Tamano-Szata w niedzielę po południu po przylocie imigrantów na lotnisko Ben Guriona pod Tel Awiwem.

11:05

Apeluję do moich rodaków o otwarte i gościnne serca dla uchodźców z Ukrainy, którzy w Polsce będą chcieli znaleźć schronienie przed wojną - napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w apelu ws. uchodźców z Ukrainy.

Zaznaczył, że doniesienia o dalszej eskalacji napięcia w Ukrainie, a zwłaszcza o działaniach zbrojnych tzw. "rosyjskich separatystów", w tym ostrzelania przedszkola w Donbasie i szeregu miejscowości w tym regionie, przyjął "z bólem serca".

Cytat Niech nasza gościnność wobec uchodźców znajdzie swój konkretny wyraz we wsparciu, jakiego chcemy im udzielać przy pomocy naszych organizacji charytatywnych - Caritas Polska, Caritas diecezjalnych i parafialnych oraz innych stowarzyszeń. Caritas Polska przygotowała dodatkowy program wsparcia dla uchodźców z Ukrainy w przypadku dalszej eskalacji napięcia i działań zbrojnych. napisał.

10:50

"Rosyjskie media kontrolowane przez państwo wciąż wytwarzają fałszywe narracje o rzekomych zbrodniach popełnianych na ludności Donbasu. Wyraźnym scenariuszem Kremla jest sfabrykowanie pretekstu do inwazji Ukrainę" - - napisał w poniedziałek na Twitterze wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej ds. zagranicznych Josep Borrell.



10:30

5000 hełmów obiecanych Ukrainie przez niemiecką minister obrony Christine Lambrecht jest gotowych do transportu. Hełmy są gotowe do wydania - powiedział rzecznik resortu obrony portalowi RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).



Kiedy strona ukraińska potwierdzi wszystkie warunki, hełmy będą mogły zostać dostarczone. Dotrą na miejsce w ciągu trzech dni - dodał przedstawiciel ministerstwa.

Minister obrony Christine Lambrecht pod koniec stycznia zapowiedziała dostawę hełmów na Ukrainę.



Ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk oświadczył, że jego krajowi "nadal odmawia się tej broni, którą Niemcy mogą dostarczyć". Jeśli strona niemiecka będzie nadal odmawiać, a rosyjskie wojsko rzeczywiście wkroczy na Ukrainę, Ukraińcy nigdy nie zapomną Niemcom tej zdrady - powiedział Melnyk telewizji BILD.



Jeśli Niemcy będą nadal odmawiać, a prezydent Rosji Władimir Putin rzeczywiście wyda siłom rosyjskim rozkaz wkroczenia na Ukrainę w najbliższych dniach lub tygodniach, będzie to "porażka niemieckiej polityki zagranicznej" i "ogłoszenie upadłości", a "Ukraińcy nigdy nie zapomną tej zdrady" - podkreślił ambasador.



Melnyk zaapelował również do Zachodu o przyjęcie omawianych sankcji wobec Rosji, "zanim dojdzie do ostrzału Kijowa".

10:20

Ministrowie spraw zagranicznych UE zatwierdzili w Brukseli sankcje w postaci zamrożenia aktywów i zakazu wjazdu do UE dla pięciu osób za podważanie integralności terytorialnej Ukrainy - przekazało PAP unijne źródło.



Pięć osób objętych tymi restrykcjami było zaangażowanych w organizację wyborów do Dumy Państwowej, niższej izby rosyjskiego parlamentu, na Krymie w 2021 roku.

09:46

Unia Europejska popiera najnowszą próbę zorganizowania dalszych rozmów między USA a Rosją w celu znalezienia dyplomatycznego rozwiązania wobec nagromadzenia rosyjskich wojsk u granic Ukrainy - powiedział wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych Josep Borrell przed spotkaniem unijnych ministrów spraw zagranicznych w poniedziałek w Brukseli.



Spotkania na szczycie w celu uniknięcia wojny, na szczeblu przywódców, ministrów, niezależnie od formatu, sposobu mówienia i siedzenia przy stole, są bardzo potrzebne - powiedział Hiszpan.



Zwołam nadzwyczajne posiedzenie Rady do spraw Zagranicznych i w odpowiednim momencie przedstawię sankcje. Kiedy nadejdzie (odpowiednia - PAP) chwila, zwołam posiedzenie nadzwyczajne, ponieważ sankcje należą do kompetencji Rady UE. Chcę to powtórzyć, ponieważ ważne jest, aby wiedzieć, kto o czym decyduje w tych instytucjach. I to Rada podejmuje tę decyzję na mój wniosek. Jesteśmy gotowi to zrobić, gdy nadejdzie taka chwila; mam nadzieję, że nie nadejdzie - zastrzegł.

09:32

W obecnej sytuacji potrzebne jest przede wszystkim uświadamianie prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi oraz jego współpracownikom, że agresja na Ukrainę będzie ich bardzo drogo kosztowała - powiedział w rozmowie z PAP wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk. Sankcje w przypadku agresji będą bardzo radykalne - dodał.



Według niego wszystko wskazuje na to, że decyzja o agresji "została kierunkowo podjęta", a Putin może zdecydować, kiedy ona nastąpi.

09:15

Od początku było jasne, że plan Kremla, który stoi za ostatnią falą agresji, dotyczy nie tylko kwestii Ukrainy - ocenił rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Rosja chce wymusić daleko idące osłabienie Zachodu - zaznaczył.



Żaryn w nocy z niedzieli na poniedziałek napisał na Twitterze, że ten plan Moskwy to wymuszenie nowego układu międzynarodowego i doprowadzenie do trwałego obniżenia bezpieczeństwa wschodniej flanki Paktu Północnoatlantyckiego.

08:50 "Jest to najniebezpieczniejsza sytuacja od wielu, wielu lat"

Jak relacjonują wysłannicy RMF FM do Kijowa, Mateusz Chłystun i Piotr Bułakowski relacjonują, że wśród mieszkańców nie widać szczególnego zaniepokojenia. Codzienne życie Ukraińców w stolicy kraju toczy się spokojnie.

Ukrainie praktycznie od ośmiu lat uczestniczy w mniej lub bardziej zamrożonym konflikcie. Dlatego tutaj ciężko wyczuć tę atmosferę paniki, jakiegoś takiego dynamicznego popłochu - tego nie ma, bo oni są do tego przyzwyczajeni - tłumaczy były konsul RP we Lwowie Jakub Herold w rozmowie z Mateuszem Chłystunem i Piotrem Bułakowskim.

Jak zauważa jednak, mimo, że na Ukrainie wojna trwa od ośmiu lat, ostatnie wydarzenia są największym zaostrzeniem konfliktu od kilku lat. T

Cytat rzeba powiedzieć, że jest to najniebezpieczniejsza sytuacja od wielu, wielu lat. Tak intensywnego oddziału na wschodzie nie było od wielu lat. mówi Herold specjalnym wysłannikom RMF FM w Kijowie.

08:30 Niespokojna noc na Ukrainie

Wspierani przez Rosję separatyści w Donbasie na wschodzie Ukrainy w niedzielę naruszyli rozejm 80 razy - poinformował w poniedziałek sztab Operacji Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy. Ukraińskie władze podały, że przeciwnik przeprowadził prowokacyjny ostrzał Ługańska z ciężkiego uzbrojenia.



Od początku bieżącej doby zarejestrowano osiem przypadków złamania rozejmu.



PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Niespokojna noc na Ukrainie. W Donbasie wciąż dochodzi do wymiany ognia