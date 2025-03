Zespoły prezydentów Ukrainy i USA, Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa, spotkają się w najbliższym czasie, by rozmawiać o bezpieczeństwie i skoordynować stanowiska w relacjach dwustronnych. Taką informację przekazał szef kancelarii ukraińskiego prezydenta Andrij Jermak.

/ Grafika RMF FM

Urzędnik poinformował o tym po rozmowie telefonicznej z doradcą prezydenta Stanów Zjednocznych Mikem Waltzem.

"Omówiliśmy dalsze kroki w kierunku sprawiedliwego i trwałego pokoju. Wymieniliśmy również poglądy na temat kwestii bezpieczeństwa i koordynacji stanowisk w ramach dwustronnych stosunków między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi" - napisał Jermak w Telegramie.

"Uzgodniliśmy, że nasze zespoły spotkają się w najbliższym czasie, aby kontynuować tę ważną pracę" - dodał przedstawiciel Zełenskiego.

Podobne komunikaty Jermak opublikował wcześniej po rozmowach z Jonathanem Powellem, doradcą brytyjskiego premiera Keira Starmera ds. bezpieczeństwa narodowego oraz Emmanuelem Bonnem, doradcą dyplomatycznym prezydenta Francji, Emmanuela Macrona. "Omówiliśmy kwestie bezpieczeństwa i podejście do sprawiedliwego pokoju" - przekazał.

Jeszcze wcześniej w środę Jermak oświadczył, że jeśli Rosja naprawdę chce zakończenia wojny, powinna wstrzymać codzienne ostrzały jego kraju.

"Rosja musi natychmiast zaprzestać codziennego ostrzeliwania Ukrainy, jeśli naprawdę chce zakończyć wojnę" - podkreślił.

Zełenski: Ukraina jest gotowa usiąść do stołu negocjacyjnego

We wtorek, po wstrzymaniu przez USA pomocy wojskowej dla Ukrainy, Zełenski poinformował, że "Ukraina jest gotowa usiąść do stołu negocjacyjnego (z USA) tak szybko, jak to możliwe, aby przybliżyć trwały pokój".

Dodał następnie: "Mój zespół i ja jesteśmy gotowi pracować pod silnym przywództwem prezydenta Trumpa, aby osiągnąć trwały pokój".

Wyraził także gotowość do podpisania z USA umowy w sprawie minerałów "w dowolnym momencie i w dowolnym dogodnym formacie".