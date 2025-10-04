Jeden mężczyzna utonął, a drugi zginął w wypadku drogowym w wyniku gwałtownych burz w gminie Etretat na północy Francji. Niekorzystne warunki pogodowe, w tym porywiste wiatry, są wynikiem przetaczającego się przez Atlantyk sztormu Amy. Wcześniej na północy Irlandii zginęła jedna osoba.

Efekty sztormu Amy w Göteborgu w Szwecji / PAP/EPA/BJORN LARSSON ROSVAL / PAP/EPA

Agencja AFP poinformowała o drugiej i trzeciej ofierze sztormu Amy - tym razem na północy Francji w gminie Etretat.

Zginął 48-letni mężczyzna, który w sobotę w czasie sztormu poszedł popływać. Jego ciało wyłowiono podczas odpływu. Z kolei 25-letni kierowca zmarł wskutek obrażeń po tym, jak na jego samochód spadł podczas jazdy duży konar drzewa.

Przypomnijmy, że wcześniej na północy Irlandii zginęła jedna osoba.

Niekorzystne warunki pogodowe, w tym porywiste wiatry, to skutek sztormu Amy, który przetacza się nad północnym Atlantykiem i północną Europy. Kilka departamentów na północy Francji wprowadziło pomarańczowy alarm pogodowy.

W sobotę rano w całym regionie Normandii bez prądu pozostawało nawet 5 tys. gospodarstw domowych.