Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie w związku z wypowiedzią Sekretarza Stanu USA w sprawie przekazania samolotów Ukrainie. Wynika z niego, że Polska jest gotowa przemieścić myśliwce MIG-29 do bazy w Ramestein i przekazać do dyspozycji rządowi USA.

Zdjęcie ilustracyjne / Sergei Ilnitsky / PAP/EPA

"Władze Rzeczypospolitej Polskiej, po konsultacjach Prezydenta i Rządu RP, gotowe są niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MIG-29 do bazy w Ramstein i przekazać je do dyspozycji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki" - czytamy w oświadczeniu MSZ.

Jednocześnie podkreślono, że Polska zwraca się do USA o dostarczenie używanych samolotów "o analogicznych zdolnościach operacyjnych". "Polska jest gotowa do natychmiastowego ustalenia warunków zakupu tych maszyn" - napisano w komunikacie.

"Rząd Polski zwraca się też do innych państw NATO - posiadaczy samolotów MIG-29 - o podobne działanie" - dodano.

Jak podkreśla korespondent RMF FM w Waszyngtonie, strona amerykańska jasno wskazuje, po co jej poradzieckie samoloty. Chodzi o przekazanie ich siłom Ukrainy. Piloci ukraińscy szkolili się na właśnie takich maszynach.

Dostarczenie amerykańskich samolotów nie wchodzi w grę ze względu na czas potrzebny na szkolenie, dlatego zdecydowano się na taki ruch.

Brytyjski minister obrony ostrzegał, że Polska powinna zdawać sobie sprawę z konsekwencji tej decyzji. Poprę Polaków, niezależnie od tego, jakiego wyboru dokonają. Kraje, które graniczą z Rosją i Ukrainą, staną w obliczu bezpośrednich konsekwencji. Będziemy chronić Polskę, pomożemy im we wszystkim, czego będą potrzebować - powiedział dziś rano Wallace w rozmowie ze stacją Sky News, zapytany o pojawiający się od kilku dni pomysł przekazania Ukrainie myśliwców np. przez Polskę.

Wallace wskazał, że jest niewiele krajów, które używają MiG-ów 29, tak jak lotnictwo Ukrainy, i potencjalnie mogłyby je przekazać władzom w Kijowie. Podkreślił, że należy wyważyć korzyści w postacie wzmocnienia Ukrainy bronią śmiercionośną i zagrożenia związane z potencjalną eskalacją konfliktu.

Polska rozumie, że wybory, których dokona, nie tylko bezpośrednio pomogą Ukrainie, co jest dobrą rzeczą, ale także mogą wprowadzić ją na bezpośrednią linię ognia ze strony krajów takich jak Rosja czy Białoruś, i (Polska) musi skalibrować to ryzyko. To faktycznie duża odpowiedzialność ze strony prezydenta Polski i ministra obrony - mówił Wallace.