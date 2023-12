05:40

Zarejestrowana w Szwecji firma handluje izotopami od rosyjskiego producenta broni jądrowej przy wsparciu finansowym szwedzkiego państwa - pisze dziennik "Expressen". Właściciel spółki był zamieszany w sprawę podejrzanego o szpiegostwo Rosjanina.

Według gazety sprowadzaniem rzadkich i cennych izotopów od produkującego głowice nuklearne kombinatu Elektrokhimpribor zajmuje się należąca do 44-letniego Petra Vasilieva szwedzka firma Neonest AB, która posiada również filię na Łotwie.



05:30

"To zdumiewające, że doszliśmy do tego punktu (...) Musimy zdawać sobie sprawę z tego, jak to jest postrzegane na świecie. Jak to jest postrzegane przez Rosję" - powiedział Joe Biden podczas wspólnej konferencji z Wołodymyrem Zełenskim. "Gospodyni kremlowskiego programu telewizyjnego powiedziała ostatnio, cytuję 'dobra robota, Republikanie' (...) Jeśli celebruje cię rosyjska propaganda, to może być czas na przemyślenie swojego podejścia" - dodał.

Ponownie wyraził jednocześnie chęć zmian w systemie imigracyjnym i kompromisu z opozycją. Zaznaczył jednak, że Ukraina nie powinna być "zakładnikiem" rozmów na temat imigracji.

05:20

W Kijowie doszło do drugiego ataku w ciągu ostatnich dwóch dni.

"Tak jak 11 grudnia, wróg zastosował pociski balistyczne. Około godz. 3:00 (2:00 w Polsce) raszyści (Rosjanie) odpalili rakiety, najpewniej z kierunku północnego. Siłami obrony powietrznej wszystkie wrogie cele zostały zniszczone" - przekazała Kijowska Miejska Administracja Wojskowa.

Odłamki spadły na trzy dzielnice, położone na lewym brzegu Dniepru w Kijowie. W Darnickiej doszło do pożaru domu prywatnego na powierzchni 400 m. kw. W Dnieprowskiej wybuchł pożar na balkonie ośmiopiętrowego bloku oraz zapaliły się cztery samochody stojące przed budynkiem. Mieszkańcy zostali ewakuowani. Rannych zostało 51 osób.