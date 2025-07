Brytyjski minister obrony John Healey potwierdził, że plany dotyczące utworzenia Wielonarodowych Sił w Ukrainie są gotowe. Londyn i Paryż będą przewodzić nowej strukturze dowodzenia, a wsparcie militarne dla Kijowa w tym roku przekroczy 2,26 mld funtów.

Wielka Brytania i Francja poprowadzą Wielonarodowe Siły w Ukrainie. Plany gotowe, wsparcie militarne rośnie / LEON NEAL/AFP/East News / East News

Podczas wystąpienia przed Izbą Gmin John Healey ujawnił, że ponad 200 planistów wojskowych z 30 krajów kończy pierwszą fazę prac nad strategią wsparcia Ukrainy po zawieszeniu broni.

Uzgodniono już struktury dowodzenia i kontroli wojskowej dla przyszłych Wielonarodowych Sił w Ukrainie - poinformował minister.

Dowództwo będzie obejmować "trzygwiazdkową kwaterę główną w Paryżu (trzy gwiazdki odpowiadają stopniowi generała porucznika), która po 12 miesiącach przeniesie się do Londynu, oraz centrum koordynacyjne w Kijowie, którym będzie dowodził brytyjski oficer dwugwiazdkowy". Nowe siły mają skupić się na modernizacji ukraińskich wojsk lądowych, wsparciu patroli powietrznych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa na Morzu Czarnym.

Kiedy nadejdzie pokój, będziemy gotowi. Kiedy nadejdzie pokój, odegramy swoją rolę w jego utrzymaniu - zapewnił Healey.

Rosyjskie postępy i ukraińska odpowiedź

Minister obrony poinformował, że w czerwcu siły rosyjskie zajęły ponad 550 km kw terytorium Ukrainy, co odpowiada obszarowi większemu niż hrabstwo metropolitarne Wielki Manchester. Mimo to wciąż napotykają trudności w próbach zdobycia ufortyfikowanych miast i miasteczek, a od miesięcy nie udało im się zdobyć żadnego znaczącego miasta. Co więcej, od prawie roku bezskutecznie próbują zdobyć Pokrowsk - przypomniał.

Jednocześnie podkreślił, że ukraińskie wojska prowadzą skuteczne ataki na terytorium Rosji, m.in. w ramach operacji "Pajęczyna", dzięki której uszkodzono 41 samolotów wojskowych, zagrażających nie tylko Ukrainie, ale także NATO. Healey zaznaczył też, że Rosja za swoje zdobycze terytorialne płaci niewyobrażalną cenę. W zeszłym miesiącu liczba zabitych lub rannych żołnierzy rosyjskich przekroczyła milion. Tylko w tym roku Rosja poniosła 240 000 ofiar - powiedział.

Putin nie odpuszcza. Londyn nie zostawi Ukrainy

Pomimo katastrofalnych strat poniesionych przez Rosję, bezwzględne ambicje Putina najwyraźniej nie słabną - stwierdził John Healey.

Przypomniał, że tylko w lipcu rosyjskie wojsko zaatakowało cele ukraińskie ponad 3200 dronami, w czerwcu było ich ok. 5 tys., a w maju 4 tys. - Tydzień temu, 9 lipca, odnotowano największy atak powietrzny w czasie wojny; Rosja wystrzeliła ponad 700 dronów szturmowych w ciągu jednej nocy - dodał.

Minister obrony poinformował, że w tym roku Wielka Brytania przekaże Ukrainie pomoc wojskową o wartości ponad 4,5 mld funtów, z czego już dostarczono sprzęt za 2,26 mld funtów. Wspólnie z Niemcami w 2025 r. Londyn dostarczy armii ukraińskiej pociski przeciwlotnicze, a od marca przekazano prawie 50 tys. dronów. Dodatkowe 40 mln funtów trafi do Ukrainy w ramach sojuszu NATO.