Walki w rejonie Bachmutu w obwodzie donieckim są prawdopodobnie najcięższymi, jakie obecnie toczą się na terytorium Ukrainy. Wojska ukraińskie w zasadzie od pierwszych dni sierpnia odpierają ataki Rosjan. Życie w okopach, błoto i rozległe zniszczenia spowodowane ostrzałem artyleryjskim przypominają obrazki z I wojny światowej.

Nie ma przesady w stwierdzeniu, że okolice Bachmutu przypominają front z czasów I wojny światowej. Kratery po pociskach artyleryjskich, kikuty drzew, zniszczone budynki i mnóstwo ciał poległych żołnierzy - tak wygląda krajobraz po tygodniach walk, w trakcie których Ukraińcy dzień i noc odpierają ataki wojsk rosyjskich.

Ukraińcy podkreślają w relacjach, że działania zbrojne na kierunku bachmuckim toczą się właściwie bez przerwy. Jedno- lub dwugodzinne przerwy to wszystko, na co można liczyć.

Sytuację znacząco pogarsza pogoda - działania obu stron na wschodzie i południu są spowolnione przez ulewne deszcze i związane z tym duże zabłocenie. Wkrótce temperatury mają spaść, przez co grunt może zamarznąć. Pomoże to co prawda zwiększyć tempo operacji ofensywnych bądź kontrofensywnych, ale jest też druga strona medalu - ujemne temperatury sprawią, że życie w okopach pod Bachmutem (i na innych odcinkach frontu) stanie się jeszcze trudniejsze.

Ostatnie dni przyniosły jednak dobre wieści. W środę rzecznik ukraińskiego Wschodniego Zgrupowania Wojsk Serhij Czerwaty poinformował, że pod Bachmutem (podobnie jak i pod Awdijiwką) wojska ukraińskie zniszczyły rdzeń rosyjskiej armii, składający się z zawodowych żołnierzy (w tym m.in. wagnerowców). Dodał, że Rosjanom nie pozostaje nic innego, jak posyłać do walki niedawno zmobilizowanych rezerwistów.

Cytowany przez ukraińską agencją UNIAN Czerewaty stwierdził, że plan Ukraińców na tych kierunkach polegał na maksymalnym wyczerpaniu wroga i zadaniu mu ciężkich strat. Te zamierzenia się powiodły - podkreślił.

Analitycy wojskowi przekonują, że znajdujący się w północnej części Donbasu Bachmut jest niczym twierdza. Szanse, by zostało zajęte przez wojska rosyjskie, są niewielkie.