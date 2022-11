"W ostatnich tygodniach otrzymujemy informacje, że pojawiły się oznaki, iż oni (okupanci - przyp. red.), być może, przygotowują się do opuszczenia Zaporoskiej Elektrowni Atomowej" - powiedział na antenie ukraińskiej telewizji prezes koncernu Enerhoatom Petro Kotin. Jak wskazał, w rosyjskich mediach zaczęło się pojawiać bardzo dużo publikacji o tym, że być może "warto byłoby opuścić elektrownię, przekazać ją pod kontrolę Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej". Ostatniej doby w Ukrainie w wyniku rosyjskiej agresji zginęło 7 cywilów, a 19 zostało rannych - poinformował Kyryło Tymoszenko z biura prezydenta Ukrainy. Za każdą z tysięcy rosyjskich rakiet wystrzelonych przeciwko Ukrainie stoją barbarzyńcy. Wszyscy oni będą pociągnięci do odpowiedzialności – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W rejonie Kijowa prognozowane są duże opady śniegu, temperatura ma utrzymywać się poniżej zera. Tymczasem miliony mieszkańców miasta i okolic nie mają prądu, ogrzewania, a często i wody. O uwolnieniu z rosyjskiej niewoli kolejnych 12 osób powiadomił szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. Wśród nich są wojskowi różnych formacji, w tym dwoje oficerów, a także troje cywilów. Najważniejsze wydarzenia związane z 277. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z 27.11.2022 r.

Mieszkańcy obwodu chersońskiego otrzymują chleb w ramach pomocy humanitarnej / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

15:50

W ostatnich tygodniach otrzymujemy informacje, że pojawiły się oznaki, iż oni (okupanci - przyp. red.), być może, przygotowują się do opuszczenia Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - powiedział na antenie ukraińskiej telewizji prezes koncernu Enerhoatom Petro Kotin. Cytuje go portal Ukraińska Prawda.



Jak wskazał, w rosyjskich mediach zaczęło się pojawiać bardzo dużo publikacji o tym, że być może "warto byłoby opuścić elektrownię, przekazać ją pod kontrolę Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej".



Odnosimy takie wrażenie, jakby pakowali walizki i kradli wszystko, co tylko się da - ocenił Kotin.



15:10

Watykan gotów jest zaoferować miejsce do rozmów na temat zakończenia wojny na Ukrainie - oświadczył szef watykańskiej dyplomacji arcybiskup Paul Richard Gallagher. W wywiadzie dla włoskiej telewizji Mediaset powiedział: "Stolica Apostolska i osobiście papież byli zawsze gotowi od początku wojny, ale dotąd nie było konkretnej odpowiedzi".

Zapytany o to, czy są kraje, które zarabiają na obecnej wojnie, Gallagher odparł: "Ktoś zarabia, powiedziałbym, że są kraje, gdzie są fabryki broni".

13:57

Bachmut po rosyjskiej inwazji.

13:48

Ostatniej doby w obwodzie dniepropietrowskim rannych zostało 10 cywilów. W obwodzie donieckim w Donbasie pięć osób zginęło, a cztery zostały ranne. W obwodzie charkowskim jedna osoba zginęła w wybuchu miny, zaś trzech cywilów zostało rannych. W obwodzie chersońskim na południu kraju zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne.

13:33

Zdjęcia z frontu pod Bachmutem.

13:21

"Przeniesienie systemu obrony powietrznej Patriot do Ukrainy nie wymaga zbiorowej decyzji NATO. Niemcy mogą samodzielnie o tym zdecydować" - powiedział Stoltenberg.

12:55

Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak opublikował na Twitterze wideo wspierające walkę Ukrainy z rosyjską agresją.

"Wierzymy w wolność" - napisał premier.

12:17

Siły ukraińskie namierzyły i zniszczyły rosyjską bazę w Bachmucie.

12:01

Przygotowania witebskiej 103 brygady powietrznodesantowej białoruskich sił zbrojnych do desantu

11:45

Eksplozje w Doniecku.

11:40

Za każdą z tysięcy rosyjskich rakiet wystrzelonych przeciwko Ukrainie stoją barbarzyńcy. Wszyscy oni będą pociągnięci do odpowiedzialności - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Zapewnił, że "terroryści będą za to wszystko odpowiadać". "I z pewnością wygonimy ich z naszej ziemi" - dodał.

11:35

Straty Rosjan od początku inwazji na Ukrainę: 87 310 żołnierzy, 5856 opancerzonych wozów bojowych, 2905 czołgów, 1897 systemów artyleryjskich, 1555 dronów.

10:54

Eksplozja w Doniecku w pobliżu Hotelu Victoria.

10:27

Dzielnice mieszkalne w Chersoniu ponownie znalazły się pod ostrzałem rosyjskim. Rosja ostrzelała także Czornobajewkę, Prydniprowską, Muzykówkę, Zeleniówkę, Antoniówkę, Błachowiszczeńską, Prjozerne i Komyszany.

10:11

Ministrowie sprawiedliwości G7 spotkają się po raz pierwszy, powiedział niemiecki minister sprawiedliwości Marco Buschmann. Głównym tematem będzie śledztwo w sprawie zbrodni wojennych popełnionych na Ukrainie i postawienie winnych przed wymiarem sprawiedliwości.

10:03

To mądra inicjatywa Polski, czekamy na decyzję Niemiec - oświadczył doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak, odnosząc się do propozycji polskiego rządu, by wyrzutnie Patriot umieścić na zachodniej Ukrainie przy granicy z Polską.

09:46

Aktualne warunki na froncie.

09:27

Choć Rosja potencjalnie planuje duże natarcie na resztę obwodu donieckiego, jest mało prawdopodobne, by była w stanie skoncentrować siły wystarczające do dokonania przełomu operacyjnego - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

09:22

W Wilniańsku w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy pochowano dwudniowe niemowlę, które zginęło w rosyjskim ostrzale szpitala - pisze Ukrinform.

Chłopiec Kyryło zginął w ostrzale oddziału położniczego szpitala w Wilniańsku w nocy 23 listopada.

Według danych opublikowanych w niedzielę przez biuro prokuratora generalnego Ukrainy wskutek rosyjskiej zbrojnej agresji na Ukrainie zginęło 440 dzieci, a 831 zostało rannych.

09:17

W najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną pisze, że w najbliższych tygodniach, w związku z zamarznięciem gruntów, może wzrosnąć tempo działań na froncie w Ukrainie. Ostatnie dni przyniosły swoistą pauzę operacyjną.

09:01

Jeśli Unia Europejska nie ugnie się przed atakiem energetycznym ze strony Rosji, to w ciągu 4-6 lat zastąpi całkowicie import gazu i ropy naftowej z tego kraju, surowcami z innych kierunków - mówi w rozmowie z PAP Thomas O'Donnell, analityk rynku energetycznego i wykładowca prywatnego berlińskiego uniwersytetu Hertie School of Governance.

08:56

08:43

Dwie rosyjskie rakiety trafiły w obiekt infrastruktury transportowej w Krzywym Rogu w środkowej Ukrainie. Śą poważne zniszczenia - poinformował szef władz obwodu dniepropietrowskiego Wałentyn Rezniczenko.

Gubernator podkreślił, że ustalane są szczegóły dotyczące skutków ostrzału.

Wcześniej mer Krzywego Rogu Ołeksandr Wiłkuł przekazał, że trwa atak rakietowy na miasto. W kilku regionach kraju ogłoszono alarm przeciwlotniczy.

08:01

26 listopada Rosjanie zabili 5 cywilów w obwodzie donieckim: 3 w Ridkodubie, 1 w Czasiwym Jarze i 1 w Bachmucie - informuje szef Obwodowej Administracji Wojskowej Pawło Kyrylenko. Cztery inne osoby zostały ranne.

07:46

Ukraińska armia potwierdziła uderzenia w skupiska żywej siły przeciwnika w obwodzie zaporoskim w piątek. Rannych zostało ok. 100 rosyjskich żołnierzy, zniszczono ok. 10 jednostek sprzętu wojskowego i dwa magazyny amunicji.



Minionego dnia ukraińskie siły uderzyły w dwa punkty dowodzenia oraz 11 miejsc skoncentrowania składu osobowego, uzbrojenia i sprzętu rosyjskiej armii.

07:41

Szef dniepropietrowskiej obwodowej administracji państwowej informuje, że rosyjskie wojska okupacyjne ponownie zaatakowały region Nikopola.

07:33

Minionej doby ukraińskie siły odparły wrogie ataki w okolicy pięciu miejscowości w obwodzie ługańskim i donieckim w Donbasie. Rosyjska armia przeprowadziła dwa ostrzały rakietowe obiektów cywilnych miasta Dniepr oraz 38 ostrzałów ukraińskich pozycji i obiektów cywilnych, w tym w Chersoniu, z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych.

07:12

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podaje, że w Rosji i na okupowanym ukraińskim terytorium trwają przygotowania do przeprowadzenia kolejnej akcji potajemnej mobilizacji do rosyjskiego wojska, która ma rozpocząć się 10 grudnia.

06:52

W każdej miejscowości okupowanego obwodu zaporoskiego znajdują się izby tortur i miejsca, w których Ukraińcy są nielegalnie przetrzymywani - informuje szef Melitopola Iwan Fiodorow.

06:43

Od niedzieli w rejonie Kijowa prognozowane są duże opady śniegu, temperatura ma utrzymywać się poniżej zera zarówno w nocy jak i w dzień. Tymczasem miliony mieszkańców miasta i okolic nie mają prądu, ogrzewania, a często i wody. Tam, gdzie dostawy przywrócono, częste są okresowe wyłączenia.



Ukraiński operator sieci energetycznej Ukrenergo poinformował, że producenci energii byli w stanie zaspokoić potrzeby jedynie w ok. 70 proc., co jednak nie wyklucza restrykcji i okresowych wyłączeń.

06:22

Płonący rosyjski czołg.

06:18

Żołnierze w rosyjskim wojsku są słabo wyszkoleni i wyposażeni, a mimo to nadal wysyłani są na front. Putin poświęca ich życie, ale matki poległych mogą stać się dla niego niebezpieczne - pisze portal ZDF.



"Brakuje im nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale także sprawnego sprzętu wojskowego. Brakuje artykułów codziennego użytku, takich jak kurtki zimowe. Krewni i znajomi rosyjskich żołnierzy sami zamówili potrzebne rzeczy i wysłali je na front" - skomentował Nico Lange, ekspert ds. rosyjskich i były pracownik resortu obrony w stacji ZDF.

06:01

Zachód sądził, że po upadku ZSRR wojna z użyciem artylerii i czołgów w Europie już nigdy się nie powtórzy, stąd zmniejszał zapasy broni. Agresja Rosji na Ukrainę wykazała jednak, że to był błąd - pisze "New York Times".



Dziennik przypomniał, że kraje europejskie drastycznie zmniejszyły budżety obronne, wielkość armii i arsenałów. Wieloletnie zaangażowanie NATO w Afganistanie w niewielkim stopniu przypominało wojnę lądową w Europie, z artylerią i czołgami.