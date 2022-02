Duma Państwowa, niższa izba rosyjskiego parlamentu, postanowiła zwrócić się do prezydenta Władimira Putina o uznanie niepodległości dwóch wschodnich separatystycznych regionów Ukrainy.

Władimir Putin / PAP/EPA/ALEXEI NIKOLSKY/KREMLIN POOL/SPUTNIK/ POOL / PAP/EPA

Duma przyjęła większością głosów uchwałę, zgodnie z którą projekt apelu o uznanie niepodległości tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej i Donieckiej Republiki Ludowej, zgłoszony przez frakcję Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej, zostanie skierowany od razu do szefa państwa.

Duma nie przyjęła alternatywnego projektu apelu, według którego miał on być najpierw przekazany resortowi spraw zagranicznych w celu konsultacji.



Przewodniczący Dumy Wiaczesław Wołodin powiedział, że uchwała "zostanie niezwłocznie podpisana i skierowana do głowy państwa". Wołodin napisał w komunikatorze Telegram, że Putin zostanie poproszony o uznanie obu regionów za "samodzielne, suwerenne i niepodległe państwa".



"Kijów nie przestrzega mińskich porozumień. Nasi obywatele i rodacy mieszkający w Donbasie potrzebują pomocy i wsparcia" - dodał szef Dumy.



Według niego, uznanie tych dwóch regionów "stworzy warunki pozwalające zapewnić mieszkańcom republik bezpieczeństwo od zagrożeń zewnętrznych, a także umocnienie pokoju międzynarodowego i stabilności regionalnej zgodnie z celami i zasadami ONZ i rozpocznie proces międzynarodowego uznania obu państw".



Uznanie niepodległości tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej i Donieckiej Republiki Ludowej może udaremnić mińskie porozumienie pokojowe, do których przestrzegania Rosja się zobowiązała - pisze agencja Reutera.