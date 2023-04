W sumie "Sibir.Realii" udało się zidentyfikować około 200 grobów na bloku 7B.

To kolejne takie miejsce odnalezione w ostatnim czasie w Rosji. Dziennikarze "Ludzi Bajkału" dotarli do Cmentarza Aleksandrowskiego, położonego ok. 11 kilometrów od Irkucka na Syberii. Znajduje się tam 13 mogił żołnierzy, którzy zginęli w walkach w Ukrainie.