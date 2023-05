Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej chce jeszcze w maju przedstawić w ONZ projekt porozumienia o ochronie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - podaje Reuters. W Rzymie przebywa dziś prezydent Wołodymy Zełenski, który spotkał się z prezydentem, premierem oraz papieżem Franciszkiem. W niedzielę ukraiński prezydent udaje się z wizytą do Niemiec. We wczesnych godzinach porannych w obwodzie chmielnickim na zachodzie Ukrainy słychać było eksplozje. Syreny zawyły w Kijowie i w obwodzie mikołajowskim - podał portal The Kyiv Independent. Rząd Niemiec zapowiedział pakiet zbrojeniowy dla Ukrainy o wartości 2,7 mld euro, który obejmuje m.in. 20 kolejnych transporterów opancerzonych Marder, 30 czołgów Leopard 1 oraz cztery systemy obrony przeciwlotniczej Iris T. Najważniejsze wydarzenia związane z 444. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji z 13.05.2023 r.

REKLAMA